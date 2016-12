Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler: ÇOSB, Türkiye’nin yıldızıdır

BAŞKAN’IN MESAJI

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) çok önemli bir markadır, Türkiye’nin yıldızıdır. Türkiye’ye örnek ve öncü bir OSB’yiz. Yönetim olarak bize düşen bu markayı daha da ileri taşımaktır. ÇOSB olarak Türkiye ekonomisine katkı yönünden en üstte olmayı hedefliyoruz. Endüstri 4.0 ile ilgili çalışmalar yapıyoruz, Bölgemiz’e yüksek teknoloji üreten, katma değeri yüksek üretim yapan firmaları daha çok buraya çekmek istiyoruz. ÇOSB Yönetim Kurulu olarak, katılımcılarımızın katma değeri yüksek, verimli ve karlı üretim yapmaları için çalışıyoruz. Sanayicimizin küresel pazarda rekabet gücünü artırmak, ülkemiz ekonomisine yatırım ve istihdam anlamında katkı sağlayabilmeleri için hizmet kalitemizi her geçen gün geliştirmekteyiz. Gelişmiş altyapımızla Avrupa standartlarında birinci sınıf bir üretim üssüyüz. Başarımızı şeffaf yönetim anlayışımıza ve kurumsallaşmış yapımıza borçluyuz.

ÇOSB, 20 MİLYAR DOLARLIK CİROYA ULAŞTI

ÇOSB; yatırımları, hacmi, cirosu, istihdam imkanlarıyla Türkiye’yi büyüten güçlerden biri. ÇOSB’de büyümek, büyütmek için gerekli tüm koşullar hazır. İşini iyi yapanlar, gücünü Türkiye’ye sunanlar burada. ÇOSB, 40 yıllık birikimiyle Türkiye’nin en üretken işletmelerine sahip. ÇOSB, yıllık 20 milyar doları aşan cirosu, 3 milyar dolar ihracat hacmiyle Türkiye ekonomisine yön veriyor. Türkiye’nin en büyük 1000 firmasının içinde ÇOSB’den 33 firmanın yer bulması önemli bir gösterge. ÇOSB’de bu firmaların sayısını artırmak istiyoruz. Örnek ve öncü bir OSB olma yolunda bölgemiz sanayicilerine hizmet vermeyi prensip haline getirdik. Günümüz şartlarında Bölgemiz sanayicilerinin enerji maliyetlerini azaltma yönünde projeler üretiyoruz. Hızlı karar ve hızlı uygulama prensibiyle hareket eden ÇOSB, yer altına aldığı enerji nakil hatları, en önemlisi bölge sanayicisine sağladığı kesintisiz ve temiz enerji ile kalite çıtasını her geçen gün daha yükseğe taşıyor.

TEKNİK BİLGİLER

Türkiye’nin 12’inci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak 1976’da kurulan ÇOSB, Tekirdağ ilinin Çerkezköy ve Kapaklı ilçe belediyeleri sınırları içerisinde kalan yaklaşık 1223 hektar alanı ile Türkiye’nin en büyük ve en köklü OSB’lerinden biridir. ÇOSB’nin büyüklüğünü sadece kapladığı alanla değil, Türkiye ekonomisine yaptığımız katkıda görmek gerekiyor.

Bölgemizdeki farklı ölçeklerdeki üretim tesislerimizin büyük çoğunluğu Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarındandır. İSO tarafından açıklanan 2015 yılı Türkiye’nin En Büyük İlk 500 Sanayi Kuruluşu Listesi’nde 20 Bölge firmamız, KOBİ’lerin en büyükleri olarak nitelendirilen 2015 yılı İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Listesi’nde 13 Bölge firmamız, 2015 yılının En Büyük 1.000 İhracatçı Firması arasında 23 Bölge firmamız bulunmaktadır.

Bölge dahilindeki toplam 320 büyük sanayi parselinin 284’ü, 39 adet küçük sanayi parselinin (3 bin metrekarenin altında) ise 29’u üretim, inşaat ve proje aşamasındadır. Bölgemizdeki büyük sanayi parsellerindeki tesislerden 33’ü yabancı yatırımcılara aittir. Çeşitli ölçeklerdeki firmalarımızda yaklaşık 65.000 kişi istihdam edilmektedir. Bölgemizde doluluk oranı yüzde 90’lara ulaşmış durumdadır. Genişlemeyi düşünüyoruz. Yakın tarihe kadar tekstil alanında daha çok bilinmesine rağmen ÇOSB, kimya, plastik, lastik, kauçuk, elektrik-elektronik, gıda ve özellikle son yıllarda ilaç sektöründe ciddi sayıda işletmenin yer aldığı karma bir OSB haline geldi.

YENİ PROJELER

ÇOSB Yönetim Kurulu olarak, katılımcılarımızın katmadeğeri yüksek, verimli ve karlı üretim yapmaları için çalışıyoruz. Sanayicinin küresel pazarda rekabet gücünü arttırmak, ülkemiz ekonomisine yatırım ve istihdam anlamında katkı sağlayabilmeleri açısından hizmet kalitemizi her geçen gün geliştirmekteyiz.

BUHAR SANTRALİ PROJESİ: Biz ÇOSB Yönetim Kurulu olarak, bölgedeki fabrikaların üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla bir buhar santralı kurmak istiyoruz. Buhar santralı için incelemelerimiz sürüyor.

BARAJ PROJESİ: Yer altı su rezervlerimizi korumak amacıyla bir baraj projemiz var. DSİ’den projesi çıktı. Bedeli tarafımızdan ödenecek kamulaştırmayı tamamlayıp yakında barajın temelini atacağız. Bu sayede ÇOSB’deki sanayicinin su ihtiyacını tamamen karşılamış olacağız.

ATIK ÇAMURU YAKMA TESİSİ: Sanayi atıklarının bertarafı da fabrikalar için önemli bir maliyettir. Atık çamuru yakacak tesisin de inşaatına başladık. 120 ton/ gün kapasiteli bu tesisin de çevre yatırımları adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yatırım da çevreci OSB olduğumuzun en güzel göstergesidir. Tesisimizi 2017 yılı başında devreye almayı hedefliyoruz.

ENERJİ TESİSİ: Atık çamur açığa çıkartılırken burada bir enerji kazanımı sözkonusu olacak. Onun içinde yaklaşık 2 MW’lik bir enerji tesisi düşünüyoruz. Henüz proje aşamasındayız. Bu tesisimizi de 2017 yılının 6. ayında devreye almayı düşünüyoruz.

TİCARET BLOKLARI: Geçtiğimiz yıl, Bölgemiz’in ticari hayatını canlandırmak ve katılımcılarımızın her türlü ihtiyacını bölgemiz içinde karşılayabilmesi için 14 dükkanlı Ticaret Blokları’nı tamamlayarak kiralamaya başladık. Bu yatırım bölgemize ayrı bir canlılık da kazandırmaya başlamıştır.

EĞİTİM

Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Türk sanayisinin en büyük sorunlarından ara eleman sorununu çözmek için Türkiye’de örnek olacak bir kampüs alanında inşa ettiğimiz Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni açtık. Okulumuz ilk mezunlarını geçen yıl verdi. Meslek lisemiz 5 alan ve 7 dalda eğitim veriyor.

Beyaz yakalı sorununu aşmak için Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ardından, bir enstitü veya ÇOSB Meslek Yüksek Okulu’nu kurmak istiyoruz.

Ayrıca Çerkezköy ve Kapaklı’daki ilköğretim okulu öğrencilerine teorik ve pratik yangın ve çevre eğitimleri veriyoruz.

Kreş ve Gündüz Bakımevi: Yine sosyal sorumluluk anlamında geçtiğimiz ay temelini attığımız Kreş ve Gündüz Bakımevi de kısa sürede tamamlanarak sanayicilerimizin ve fabrika çalışanlarının hizmetine sunulacak.

İNOVASYON & AR-GE

ÇOSB olarak Trakya Bölgesi’ndeki 9 Ar-Ge merkezinin 8’inin Çerkezköy’de bulunmasından ve bu merkezlerde 700’ü aşkın tam zamanlı Ar-Ge personelinin bulunmasından gurur duyuyoruz. Bu, Ar-Ge merkezlerinin sayısının artırılması amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız’ın desteğiyle toplantılar yapıyoruz. Ayrıca Endüstri 4.0 gibi ülkemizi daha yüksek bir teknolojiye ulaştıracak önemli konularda sanayicilerimize yönelik panel vb. etkinliklerle bilgilendirmeler yapıyoruz.

ULAŞIM

İstanbul’a yakınlığı ve geniş ulaşım olanaklarıyla Bölgemiz, İstanbul sanayisinin gelişme alanı olma özelliği taşımaktadır. İstanbul sanayisinin gelişme hinterlandı içindeyiz. Geniş bir kara, hava, deniz, demiryolu ulaşım ve lojistik imkanlarına sahibiz. Avrupa ülkelerine yakınlığımız ihracatta firmalarımıza ekstra imkanlar sunmaktadır.

KALİTE

Sanayicimizin global pazarda rekabet gücünü arttırmak, ülkemiz ekonomisine yatırım ve istihdam anlamında daha randımanlı katkı sağlayabilmeleri açısından Bölgemizin hizmet kalitesi her geçen gün geliştirilmektedir. ÇOSB Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile sanayicilerimizin beklentilerini karşılamak yönünde hizmet etmekteyiz. Bu kapsamda çevreye ve insana duyarlı olarak gelişen teknolojiye ayak uyduran, çalışanlarımızın ve sanayicilerimizin memnuniyetini dikkate alan, katılımcılarımızın piyasa rekabet gücünü artıran çalışmaların içerisindeyiz. Hizmetlerimizde işleri doğru, zamanında, uygun fiyata ve kesintisiz yapma prensibimizi hep önde tutuyoruz. Topladığımız tüm verileri analiz ederek yapılan çalışmalardaki hataları ortadan kaldırmak yönünde hareket ediyoruz.

Çevre Tesisleri Laboratuvarı: ÇOSB Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde Çevre Tesisleri Laboratuvarımız, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyon sertifikası ile TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına göre hizmet vermektedir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesi’ne sahiptir.

Her alanda modernitenin öncüsü olan ÇOSB, hizmetlerini daha nezih bir ortamda sunabilme imkanı sağlayan yeni hizmet binasıyla bölgenin modern yüzüne bir katkı daha sağlıyor.

Özel İstihdam Ofisi: Oluşturduğumuz Özel İstihdam Ofisi ile işveren ve işçi arasında köprü olmaktayız. Bölge Müdürlüğümüz tarafından sanayicilerimize imar izni, GSM Ruhsatı gibi konularda tek durak ofis mantığı ile hizmet verilmektedir.

ÇEVRE & ARITMA

ÇOSB bünyesindeki endüstriyel atıksu arıtma tesisleriyle kazanım oluşturuyor. Birinci kısmını 1995’te, ikinci kısmını ise 2008’de devreye aldığı arıtma tesisleriyle bünyesindeki tekstil, kimya, metal, plastik, lastik, kauçuk, elektronik, gıda ve sağlık gibi çeşitli sektörlerin arıtma suyunu arıtıyor. Günde ortalama 80 bin metreküp atık suyun geldiği tesisler sayesinde firmaların da önemli bir ihtiyacı giderilmiş oluyor.

TÜBİTAK işbirliğiyle Karbon Ayakizi Projesi: TÜBİTAK ile gerçekleştirilen karbon ayakizi projesi kapsamında bölgemizin karbon salınımını dengeleyebilmek için 100 bin ağaç dikimi projesini gerçekleştirdik.

40 hektar yeşil alan: 1223 hektar alan üzerine kurulu Bölgemiz’de yeşil alanlarımız 40 hektar civarındadır. Yeşil alanlarımızı yılın dört mevsiminde bakımlı-canlı tutmak yönünde ekiplerimiz sürekli çalışmaktadır.

DOĞALGAZ & ELEKTRİK & SU

Doğalgaz bölgemize 1990’da BOTAŞ tarafından getirildi, 1 Ağustos 2004’te doğalgazın işletmesi Bölgemiz’e devredildi. Bu tarihten itibaren doğalgaz işletmesi Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılıyor. 2012’de GAZDAŞ RMS-A’ya bağlandık. Bölgemiz’de 175 sanayi parselinde doğalgaz kullanılıyor. 2015 yılı rakamlarına göre doğalgaz yıllık tüketim miktarımız; 248.244.404 Sm3’tür.

2015 yılı elektrik tüketim miktarı 1.322.534.607 kWh’dir. Bölgemiz elektrik ihtiyacı elektrik perakende satış firmaları üzerinden tedarik edilmektedir. Bölgemizde kaçak elektrik kullanım oranı yüzde 0.00’dır.

Bölgemiz katılımcılarının su ihtiyacı yer altı sularından derin su kuyuları vasıtasıyla karşılanıyor. Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Bölgemiz’e yıllık 31.000.000 m3 su tahsis edilmiştir. Bölgemizin yıllık su tüketimi 27.842.178 m3’tür.

ALTYAPI

Eksiksiz bir altyapıya sahip bölgemizi yurtiçinden birçok OSB heyeti incelemeye, yurtdışından da heyetler sık sık ziyarete geliyor, bu heyetlerle birikim ve tecrübelerimizi paylaşmaktayız. ÇOSB Yönetimi olarak bölgemiz sanayicilerine gelişmiş standartlarda altyapı hizmeti veriyoruz. Başta doğalgaz, elektrik ve su konularında olmak üzere bölgemiz sanayicilerine aksatmadan hizmet vermeye devam ediyoruz.

Scada ve kamera izleme: Bölge Müdürlüğümüz’de kurduğumuz kamera izleme ve scada sistemi ile günün her saatinde, 300’ü aşkın kamerayla bölgemizde gelişmeleri izliyor ve sorunlara çözüm üretiyoruz. Ayrıca firmaların elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerini ve lokal arızaları, kurduğumuz scada sistemi kapsamında izleyip değerlendiriyoruz. Ülkemizdeki OSB’ler içinde en gelişmiş izleme sistemlerinden biri olduğunu bildiğimiz bu sistem sayesinde katılımcılarımızın işlemlerini hızlandırıyoruz.”

SOSYAL DONATI ALANLARI

Sanayicisinin her alandaki ihtiyaçlarını gözardı etmeyen ÇOSB bünyesinde restoranımız, halı saha, açık-kapalı tenis kortu ve sunduğu sosyal imkanlarla da vizyonunu geliştirmeye ve sanayicisine hizmet etmeye devam ediyor. 500 kişilik konferans salonumuzda yıl içerisinde çok sayıda tiyatro gösterileri yapmaktayız. Hedefimiz, salonumuzu devlet tiyatrolarının yıllık oyun programına aldırmak. Sosyal sorumluluk anlayışıyla yakın yerleşim bölgemizdeki Çerkezköy ve Kapaklı’dan geçtiğimiz aylarda 5000’i aşkın öğrenciye seviyelerine uygun, tiyatro gösterilerini ÇOSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca bölgemiz katılımcılarına ve vatandaşlarımıza yönelik konferans, panel ve tiyatro vb. pek çok sayıda etkinlik ve gösterileri gerçekleştiriyoruz. Açılır kapanır, yarı olimpik yüzme havuzu projemizi de bu yaz hayata geçireceğiz. Trakya’nın en iyi altyapısına sahip itfaiye teşkilatı, geniş araç parkı, altyapı ve üstyapı hizmeti ile ÇOSB, kurulum ve gelişme aşamasında olan OSB’lere örnek teşkil ediyor.



ÇERKEZKÖY OSB FİRMA LİSTESİ...

www.kobi-efor.com.tr/cerkezkoy-osb-firmalar-1.jpg

www.kobi-efor.com.tr/cerkezkoy-osb-firmalar-2.jpg

www.kobi-efor.com.tr/cerkezkoy-osb-firmalar-3.jpg