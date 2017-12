Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi; 43 milyon 250 bin metrekarelik alanı, 5 bölgesi ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB), gücüne güç katarak büyümeye devam ediyor. GAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken, 5. Sanayi Hamlesi’ni tamamlayan, kalitesini tescilleyen GAOSB’de 5. bölgedeki firmaların tamamının faaliyete geçmesiyle çalışan sayısının 200 bine ulaşacağını söylüyor.Daha yeşil bir OSB için kolları sıvadıklarını aktaran Deniz Köken, “Çamurdan enerji üreteceğiz” diyor.Sanayi ve ticaret hacmiyle Türkiye ekonomisinin önemli yapıtaşlarından Gaziantep, Organize Sanayi Bölgesi ile de bölge ticaretinin cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken, 43 milyon 250 bin metrekarelik alanı ve 5 bölgesi ile Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi olan Gaziantep OSB’nin gücüne güç katarak büyümeye devam ettiğini söylüyor. GAOSB’nin, kuruluşu, yapısı, projeleri ve çalışmalarının yanı sıra Gaziantep ve Türkiye genelinde yaşanan sosyo-ekonomik gelişmeleri takip eden, bu değişim ve gelişime ayak uydurabilen dev bir mekanizma olduğunu vurgulayan Köken, “Daha teknolojik, daha yenilikçi bir anlayış ve 130 bin çalışanımız ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgemiz, Türkiye’nin göz bebeği olmuştur” diyor.

Sanayide yatırımların hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Köken, halen130 bin işçinin çalıştığı OSB'de 5. bölgenin de tam olarak faaliyete geçmesiyle çalışan işçi sayısının 200 bine ulaşacağını söylüyor: “Gaziantep, bugünlere kendi yağıyla kavrularak geldi. Gaziantep sanayisi artık Türkiye’de 1 numara haline geldi. Bugünlere de teşvik almadan geldik. O kadar ki OSB’nin 5 bölgesi de kendi sanayicilerimizden topladığımız paralarla yapıldı. Gaziantep’in teşvik alarak bu hale geldiği zannediliyor. Öyle olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Bu önemli bir ayrıntıdır.”

43 milyon metrekarelik alandaki Gaziantep OSB’de, 2016 yılında; 3 milyar 805 milyon kilovat saat elektrik, 6 milyon 906 bin ton su ve 250 milyon metreküp doğal gaz tüketildiğini açıklayan Deniz Köken, “960 firmamız faaliyettedir. 5 bölgedeki firmaların tamamının faaliyete geçmesi durumunda 130 bin olan çalışan sayımız 200 bini geçecektir. Rakamlar işlerin iyiye gittiğini gösteriyor. Tabii bir takım sıkıntılar var ancak; dışarıdan savaş varmış gibi Gaziantep yanlış tanıtılıyor, bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Komşu ülkelerde yaşanılan sıkıntılar ortada. Ekonomide yaşanan olumsuzluklara rağmen en fazla ihracat yapan iller arasında Gaziantep olarak 5. sıradaki yerimizi koruduk” diyor.



“GAOSB 5. Sanayi Hamlesi’ni tamamladı”

Deniz Köken, Gaziantep’in sanayi üretimiyle ihracatıyla Türkiye’nin büyümesine pozitif katkı sağladığına dikkat çekiyor: “Şehrin başarısının en somut örneği; GAOSB. Şu anda 1.000’e yakın fabrikamızın bacaları tütüyor. 1969 yılında kurulan Gaziantep Organize Sanayi Bölgemiz, 5. genişleme hamlesini tamamladı. 19 milyon 250 bin metrekarelik alandan oluşan 5. Genişleme Alanı’nın tahsise açılmasıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor, Eylül 2017 itibari ile bölgemiz tamamen doğalgaza kavuşmuş oluyor. 5. Bölge’ye enerji vermek amacıyla geçici olarak havai hat yapımı devam ediyor. Şu anda 5. Bölge’de 132 sanayicimiz enerji kullanmaktadır. 5. Bölge 1. etap yol açma çalışmaları tamamlanmış olup 2. etap altyapı çalışmaları ile yol açma çalışmalarını bitirdik. Bu etapta bulunan 28 km’lik yolun tamamını ulaşıma açtık. 5. Kısım 2. Etap altyapı çalışmaları kapsamında yapılmış olan yağmursuyu hattının yüzde 90’ı ve atıksu altyapı hattının yüzde 95’ini tamamladık.”



“Her zaman kararlı ve başarılı bir OSB olacağız”

Deniz Köken, “2018’de de yine her zaman olduğumuz gibi; sanayicimizin inancı ve desteğiyle hep bir adım önde, her zaman kararlı ve başarılı bir OSB olacağız. Artan rekabet gücümüzle dünya ekonomisinde bir basamak daha atlamış, büyümeye ayak uydurmuş, her zaman adından söz ettirmeyi başarmış bir OSB olarak yolumuza devam edeceğimiz inancında ve kararlılığındayız” açıklamasını yapıyor.



“Marka şehir Gaziantep”

İkinci kez Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Deniz Köken, aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri. Köken, dolayısıyla iki kurumun işbirliği ve güçbirliği yaparak Gaziantep’e ciddi katkı sağladığını ifade ediyor: “Gaziantep, Türkiye’nin Orta Doğu’ya açılan kapısı haline gelecek. Gaziantep’ten Irak’a yüklü miktarda bir ticaret sözkonusu. Ancak yaşanan sorunlar nedeniyle artık alternatif pazarlara yönelmek gerekli. Gelecekte daha iyi bir yere gelmek için çalışmalarımızı çeşitlendirmeliyiz. Üretimin ağırlık noktasını emek yoğun işlerden yenilikçi, marka değeri yüksek işlere yöneltmeliyiz. Teknolojik dönüşümü hızlandırmak için üniversite-sanayi işbirliği geliştirilerek, insan kaynağı avantajımızı iyi kullanmalıyız. 2003 yılında başlattığımız ‘Marka Şehir Gaziantep’ projemiz sayesinde bugün Türkiye'de en fazla marka patent başvurusu yapan altıncı şehir konumundayız. Her bir marka, şehrimize ayrı bir katmadeğer, zenginlik kattı. Birçok şehir, Gaziantep’i örnek alarak, markalaşma projelerini hayata geçirmeye başladı.

Gaziantep, son 10 yılda ihracatını yüzde 500’den fazla artırdı. Dört bir tarafı sanayi bölgeleriyle çevrili, her bir işletmesi ayrı bir başarı hikayesiyle dolu. Geniş bir sanayi vizyonumuz var. Ar-Ge'yi, inovasyonu, akıllı sanayi ve markalaşmayı, kendisine hedef seçmiş bir şehiriz. Her zaman ilkleri başaran Gaziantep; değişime açık girişimci ruhu, sürekli gelişme gösteren sanayi potansiyeli, sektörel zenginliği ve markalaşma çalışmalarıyla her zaman örnek teşkil eden OSB’siyle gurur duymaktadır.”



“Kalitemizi tescilledik”

Deniz Köken, güçlü bir Türkiye için daha yenilikçi ve katmadeğeri yüksek ürünler üreten OSB’nin şart olduğuna değiniyor ve bu doğrultuda kalitelerini tescillediklerini anlatıyor: “Türkiye’nin göz bebeği olan sanayimizin ve müdürlüğümüzün kalitesini TSE ile yapmış olduğumuz çalışmaların ardından ‘İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ ve GAOSB Atık Su Arıtma Tesisimiz İçin aldığımız ‘ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ ile tescilledik.”



“Sanayicilerimizin kalifiye eleman ihtiyacını çözüyoruz”

Deniz Köken, Özel GAOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi projesinin önemine işaret ediyor: “Temeline insanı almadığınız hiç bir işten başarı elde edemezsiniz. İşgücünü ve tasarrufu makinalardan ziyade insan gücünden kazanabilirsiniz. Bir taraftan teknolojik yatırımlar yapıyoruz diğer taraftan da kalifiye eleman yetiştirmek için yatırımlar yapıyoruz. Kalifiye eleman, OSB’ler için büyük önem arz eder. Biz de bu nedenle sanayicimize kalifiye eleman yetiştirebilmek amacıyla GAOSB olarak 2013 yılında Özel GAOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni hizmete açtık. 1180 mevcutlu, 48 derslikli, 16 laboratuvarlı dev bir kompleks kurduk. Yemekhanesi, reviri, kütüphanesi kantini ve yurduyla tamamen örnek bir projedir. Öğrencilerimiz özel okulda okuyor, fakat bütün masrafları OSB tarafından karşılanıyor. Meslek ve eğitim anlamında en güzel tercih Özel GAOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olacaktır.

Bu yıl ilk mezunlarını vereceğimiz Özel Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ek bina olarak Gaziantep Mesleki Eğitim Kompleksi Binası’nı hizmete açtık. Teorik ve pratikte öğrencilerimiz bu yeni tesisle mesleki anlamda bir adım daha önde olacaklar.

Bunun yanı sıra çalışan annelerimiz için de Özel GAOSB Kreş’i yine 2013 yılında hizmete açmış bulunmaktayız. Çalışan annelerin en büyük sıkıntısına çare bulduğumuza inanıyoruz. Teknolojik ve mesleki ilerlemeyi eğitimsiz düşünmüyor ve bu bağlamda çalışmalarımızı hızlandırarak projelerimizi bu ihtiyaçlar doğrultusunda güncelliyoruz.”



“Çamurdan enerji üreteceğiz”

Deniz Köken, GAOSB’de evsel ve endüstriyel atıklardan enerji üretmek amacıyla bir tesis kurulacağını ve proje aşamasında olduklarını açıklıyor: “Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi yaptırmak amacıyla bir ihale açtık. İhale sürecimiz değerlendirme aşamasındadır. Kurulacak tesisimiz iki etaptan oluşacak, toplam 240 ton/günlük çamur yakma kapasitesine sahip olacak. Önemli bir yatırım. Bu tesis sayesinde hem enerji ihtiyacımızın bir kısmını karşılayacağız hem de daha temiz bir çevre oluşturacağız.11 milyon Avro tutarındaki yatırımımız 4.5 yılda kendini amorti edecek. Diğer OSB’lere örnek olacağız. 2018 yılının sonunda projemizi hayata geçireceğiz.”



“Daha yeşil bir OSB için kolları sıvadık”

Deniz Köken, daha yeşil ve daha temiz bir sanayi hedefi ile sürdürdükleri çalışmalarında çok ciddi bir yol katettiklerini paylaşıyor: “Son yapmış olduğumuz kampanyamız ile OSB’mize 10 bin yeni ağaç kazandırdık. GAOSB ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen yeşil alanların artırılması için ağaçlandırılacak yeşil alan sahaları içerisinde kalıcı ve güzel görünümlü bitki materyallerinden dikim gerçekleştirdik. Geleceğimizin gençlerine yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefi ile başladığımız bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz.”



“Trafik sorununu çözüme kavuşturduk”

Deniz Köken, Gaziantep’in en kalabalık bölgelerinden birisi olan Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan vasıta üst geçidinin OSB trafiğine nefes aldırdığını ifade ediyor: “Her gün yüzbinlerce vatandaşımız sanayimize geliyor ve 3. Bölge içerisindeki hemzemin geçiti kullanıyordu. Haliyle trafik sıkışıklığı ve kazalar meydana gelmekteydi. Bizler de bu sorunu kökünden çözmek adına bir üst geçit yaptık. Bu proje sayesinde trafiği rahatlattık ve olası kazaların önüne geçmiş olduk. Ayrıca Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki ana yollarda, trafik akışını ve trafik düzenini sağlamak, Bölgemiz içerisindeki kaza oranını en az indirgemek amacıyla 8 adet kavşağa trafik sinyalizasyon çalışması yaptık. Bölgemiz içerisinde uzun süreli beklemesi gereken ağır tonajlı arabaların yol kenarlarında bekleyip trafiği olumsuz etkilememesi için Bölge Müdürlüğümüz tarafından belirlenen noktalara 10 bin metrekare alanlara sahip tam teşekküllü tır parklarını bitirerek trafiğe nefes aldırdık.”



“Hızlı tren GAOSB’nin içine kadar gelecek”

Gaziantep-Ankara hızlı tren projesine dahil olduklarına da değinen Deniz Köken, hızlı trenin OSB’nin içine kadar geleceğini açıklıyor: “Bu lojistik hamle, buraya hayat verecektir. Devlet Demir Yolları ile görüştük, hızlı trenin GAOSB içine girişi onaylandı.”



“GAOSB yeni itfaiye binası hizmete hazır”

Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nce bölgede yaşanan yangın ve afet durumlarına daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek için Bölge Müdürlüğü teknik ekibi tarafından projelendirilen Merkez İtfaiye Binası’nın hizmete açıldığını aktaran Köken, “Yeni itfaiye binamız modern ve örnek bir hizmet binası olup, eğitimli personeli ve tam donanımlı araçları ile ülkemizde bulunan diğer 300 OSB arasında ön sıralarda yer alacak hale getirilmiştir. Sanayicilerimize daha kaliteli ve güvenilir hizmet verilebilmesi için güçlendirilen itfaiye filomuz, son teknoloji ile inşa edilen yeni hizmet binasında, Gaziantep OSB sınırları içinde inşallah bir ‘güven merkezi’ olacaktır” diye konuşuyor.



“Şehirlerin aklı, ruhu ve ufku olmalı”

“Şehirler bir medeniyettir, büyük medeniyetler büyük şehirlerde nüve bulur. Dönüşüm yerinde olmalıdır” diyen Deniz Köken, Fatih Sultan Mehmet’in “Hakiki sanat, muhteşem şehirler vücuda getirmek ve halkını mutlu etmektir” sözünü anımsatarak, şehir kurarken geleceğin de düşünülmesi gerektiğini dile getiriyor: “Gaziantep olarak artık dünya şehirlerini kendimize rakip alıyoruz. Bununla ilgili akademisyenlere önce bir sosyal doku analizi yaptırdık, nasıl bir şehri yönettiğimizi bilmemiz lazım. Şehir kurarken yeşili ve suyu, halkla ve çocuklarla buluşturmalıyız. Bu ülke hepimizin, şehir kalkınırsa büyür. Her ilin kendine has hasletlerini öne çıkarmalıyız. Gaziantep, yatırımcı bir şehir. GAOSB’de 5 yıl içinde 500 fabrika daha hizmete girecek, istihdam rakamımız 200 bin kişiye ulaşır. Bir yıl boyunca çalıştaylar yaptık, uzun vadeli bir hazırlığın ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak toplamda 5.5 milyon metrekarelik bir alanda TOKİ ile 50 bin konutluk Kuzey Antep Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Şehir kurarken şehirlerin aklı, ruhu ve ufku olmalı. Gaziantep sanayi şehri olmasının yanı sıra bir gastronomi şehri. Mutfak Sanatları Merkezleri açtık. Tarım da şehrimizde çok önemli. Gaziantep, su fakiri bir şehir olduğu için şehrin 50 yıllık su sorunu 2018 yılında çözülecek. Gaziantep’in Kurtuluş Savaşı’ndaki rolünü anlatan canlı panoramik bir müzeyi 25 Aralık 2018’de açacağız. Gaziantep aynı zamanda bir müzeler şehri. Zeugma’dan cam müzesine, hamam müzesine kadar. Ayrıca şehrin kutnu kumaşından ürünlerini de ön plana çıkarıyoruz.”