Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken; Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi

Bugün itibariyle Bölgemiz’de toplam 960 firmamızda 130 bin kişi istihdam ediliyor. 5. Bölge’nin de faaliyete geçmesiyle Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi haline gelen Gaziantep OSB’den 173 ülkeye ihracat yapılıyor.

Kabuğuna sığmayan, sürekli üreten her daim çarkları dönen, sürekli istihdam sağlayan, gelişen ve değişen bir OSB’den bahsediyoruz. Ülkemiz sanayisinin en önemli merkezlerinden biri olan Gaziantep’te, ekonomiyi destekleyecek sanayi yatırımlarının bulunması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Amacımız, örnek sanayi tesisleriyle ilimizin ve ülkemizin ihtiyaçları dikkate alınarak, düşük maliyetli ve her türlü altyapısı hazırlanmış sanayi parsellerini üretmek, tahsis etmek ve gelişmelerini sağlamaktır. Gaziantep’teki çok sayıda yeni yatırım olması sanayicilerimizin konulan hedeflere ne kadar inandığını göstermektedir. 2017 yılında da hedeflerimizi yakalamak için yine aynı azim ve inançla çalışmalarımıza devam edeceğiz.



TEKNİK BİLGİLER

Gaziantep OSB, Bakanlar Kurulu Kararı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak, Vilayet, Belediye, İl Özel İdaresi, Ticaret Odası Sanayi Odası, Sanayici İş Adamları Derneği ve Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği iştirakleri ile kurulmuştur. 1960’lı yıllarda kuruluşu için yatırımcı sanayiciler tarafından ilk girişimi yapılan Gaziantep OSB, 1969’da Türkiye’de ilk defa oluşturulan Organize Sanayi Bölgeleri’nden biri olarak kuruldu. İstimlak ve altyapı çalışmalarının bir bölümünün tamamlanması sonucu, 1972 yılında arsa tahsislerine başlanıldı. Birbiriyle bağlantılı 5 sanayi bölgesinden oluşan Gaziantep OSB’de, 415 tekstil, 201 gıda, 82 plastik, 72 kimya ve 190 değişik sektörlerde firma faaliyet gösteriyor.

Gaziantep’ten 2016 yılı Eylül ayında yapılan ihracat, geçen yılın Eylül ayına göre yüzde -5.6 oranında düşüş yaşayarak toplam 483 milyon 421 bin dolar olarak gerçekleşti. Aylık ihracata göre Gaziantep, Eylül ayında en fazla ihracat yapan iller arasında 5. sırada yer aldı. Ocak-Eylül dönemi dikkate alındığında ise Gaziantep ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.3 oranında düşüş yaşayarak 4.5 milyar dolar rakamına ulaştı. Kentte; kimyevi maddeler ve mamullerinden demirden çeliğe, metal-makineden plastik ürünlerine, kimyadan halıya, tekstilden makarnaya kadar birçok sektörde yüzlerce çeşit ürün üretilerek, ihracatı yapılıyor.

EĞİTİM

Eğitime ve gelişmeye büyük önem veren Gaziantep OSB yönetiminin birbirinden donanımlı eğitim kurumları bulunuyor. Eğitimi geleceğin teminatı olarak görüyoruz.

Kreş: Çalışan anne ve babaları düşünen Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün açtığı kreşte 75 öğrenci bulunuyor.

Özel Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Gaziantep OSB Bölge Müdürlüğü olarak açtığımız 1500 öğrenci kapasiteli Anadolu Teknik Lisesi, modern sınıfları ve tam donanımlı eğitimcileriyle 1100 öğrencimize eğitim veriyor.

Yurt: Çevre il ve ilçelerden gelen öğrencilerimiz için 400 yataklı öğrenci yurdunu da hizmete açtık.

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu: Üniversite-sanayi işbirliğini arttırmak amacıyla yapılan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu da OSB içerisinde konumlandırılmış Türkiye’deki ilk örnektir. Bu yüksekokul, metal, makine, gıda, tekstil ve kimya üzerine eğitim veriyor, öğrenciler 4 dönem teorik 2 dönemde fabrikalarda pratik eğitim almaktadırlar.

Mesleki Eğitim Atölyesi: Ayrıca okul kompleksimizin yakınına mesleki eğitim atölyesi yapılıyor, yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor. 7 milyon TL yatırım maliyetine sahip Eğitim Atölyesi’nde inşaat işleri, ahşap, plastik, trend tasarım moda, endüstriyel tasarım modelleme, elektrik-elektronik, otomasyon, tekstil, kaynak metal, boya atölyeleri, laboratuvarlar, bilgisayar eğitim salonları, Ar-Ge inovasyon merkezi, teknik çizim ve proje çizimi dersliği yer alacak.

TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ HEDEFİ

Sanayinin en önemli ihtiyacı; kalifiye eleman. Bölgemiz içerisinde yer alan Özel Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne çok ehemmiyet veriyorum. Bu yıl lisemizin ilk mezununu vereceğiz. Lisemizden mezun olanların çoğu, Gaziantep OSB’de iş bulur. Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu’da burada. Gaziantep OSB içerisinde bir de teknoloji üniversitesi kurulmalı. Önümüzdeki 5 yıl içinde teknoloji üniversitesini hayata geçirmek istiyoruz.

GAZİANTEP OSB TEKNOPARK A.Ş.

İçinde bulunduğumuz bölgenin 5 yıldan beri etrafının savaş çemberinde olduğunu dikkate aldığımızda bizim sanayicimiz, bu çemberin içinden ateşin, yangının öbür tarafına geçmeye çalışıyor. İhracat ve ithalat rakamlarımız da düşmeden devam ediyor. Resmen ateşin üzerinde dansediyoruz. Gaziantep OSB olarak yıllık 6.5 milyar dolar ihracat 6 milyar dolar ithalat gerçekleştiriyoruz. Toplamda ticaret hacmimiz 13 milyar dolar civarında. 2020 yılında, iç ve dış ticaret hacmimizin toplam 20 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Bunun için de daha teknoloji ağırlıklı, katmadeğeri yüksek ürünlerin üretildiği fabrikalar kurulmalı. Gaziantep OSB olarak bu hedef doğrultusunda Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile bir protokol imzaladık. Gaziantep OSB Teknopark A.Ş. kuruldu. Teknoparkımız için ilk etapta 3 bin metrekare alan yer ayırdık. Büyümeye elverişli bir alan. Projede Hasan Kalyoncu Üniversitesi üzerinden diğer üniversitelerden de destek alacağız.

Gaziantep OSB bölgesine öncü bir OSB olmalıdır ve olacaktır. Gaziantep OSB bölgesine enerji, güç veren, sinerji yaratan bir OSB’dir, olmaya da devam edecektir. Türkiye’de örnek bir OSB olan Gaziantep OSB, Türkiye’ye daha fazla girdi sağlayabilen ürünler üreten bir yer olmalıdır. Teknoparkımızın hayata geçmesiyle katmadeğerli ürün üretiminde artış hedefliyoruz.

GAZİANTEP KUZEY ŞEHİR PROJESİ’NE DESTEK

Gaziantep OSB’nin arka tarafında TOKİ ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 50 bin konutluk Gaziantep Kuzey Şehir Projesi’ni başlattı. TOKİ’nin tek bazda en büyük projesi olacak. Bu proje için 1 yıldır arama çalıştayları düzenlendi. Yeni kurulacak şehir için Gaziantep’teki bütün STK’ların ve şehrin önde gelen kurum kuruluşlarının görüşleri alındı. TOKİ ilk inşaatlarını başlattı. İlk etapta 1800 konut yapılacak. 5 yılda yerleşim başlayacak, 10 yılda çok modern bir şehir kurulacak. Park, sinema, market, okul, piknik alanı, yeşil alan gibi her ayrıntının planlandığı 300 bin nüfusa hitap edecek bir proje. Gaziantep OSB olarak bu projeyi destekliyoruz.

LOJİSTİK MERKEZ İLE BAĞLANTI

Bizim OSB’mizin yıllık elektrik tüketimi; 4 milyar kWh saat, bu rakam Türkiye’nin elektrik tüketiminin yüzde 2’sine tekabül ediyor. Bu rakamlar da gösteriyor ki üretimimiz devam ediyor demek. Sanayicimizi tebrik etmeliyiz. Bu kadar krize, kaosa, etrafımızdaki kaoslara rağmen Ortadoğu’ya ihracat yapıyor, ateş çemberinden öbür tarafa geçmeye çalışıyor. Bu çok önemli. Bu kadar çileden sonra sanayicimiz günyüzü görür diye umut ediyorum. Gaziantep OSB, Mersin Limanı’na direkt bir hat ile ulaşmalı. Mersin ile burası arasında bize özel bir raylı sisteme ihtiyacımız var. Planlamasını Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı, Gaziantep OSB yakınında bir lojistik merkez kurulacak. 2 yıl içinde hayata geçirilmesi düşünülen Lojistik Merkez’den Gaziantep OSB içine bir demiryolu hattı gelmesini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte planlıyoruz.

ALTYAPI

4 bölgemizin altyapı çalışmaları tamamlanmış durumda, 5. Bölge’nin altyapı çalışmaları devam etmektedir. 2006 yılında tamamlanarak hizmete giren Scada yani ‘Otomatik sayaç okuma sistemi’ binasının yapılması ile birlikte firmalara ait her sayaç ayrı ayrı takip edilmekte ve faturalar otomatik olarak okunmaktadır. 4. Bölge’nin elektrik altyapı çalışmaları tamamen yer altında galeri geçişlidir, aboneler enerjilerini kendilerine tahsis edilmiş müstakil fiderlerden temin etmektedirler. Bu sayede bir abonede oluşan arıza hiçbir şekilde diğer aboneyi etkilememektedir.



ENERJİ SANTRALİ GOREN

Kendi elektrik tüketimi ile 63 ilin önüne geçen Gaziantep OSB’yi ayakta tutan yatırımlardan biri GOREN A.Ş. 110 megawatt gücündeki enerji santralimizde 2011 yılından bu yana 434 milyon KWH elektrik üretilmiş, sanayicilerimizin enerji maliyetleri yüzde 25 oranında azaltılmıştır.



SCADA OTOMASYON SİSTEMİ

23 milyon TL’ye mal olan ve 2006 Ekim ayında yapımı tamamlanarak hizmete giren 4. Bölge elektrik altyapı dağıtım şebekesi kapsamındaki SCADA sistemi bünyesinde; 4. ve 2. kısım için fiber optik üzerinden haberleşen sayaç otomasyonu devrede, 3. Bölge’nin elektrik altyapı çalışması devam etmektedir. 3. Bölge sonrasında 1. Bölge’nin altyapı çalışmasına başlanılacaktır. 4. ve 2. kısımda tüm parselleri müstakil bağlantı noktasıyla ayrı ayrı besleyecek şekilde sistem kurulmuştur. Tüm sayaçların uzaktan takibi yapılmakta sayaçlar SCADA merkezinden okunmaktadır. Sisteme bağlı tüm müşterilerimiz sayaç değerlerini internet ortamından izleme imkanına sahiplerdir. Ayrıca SCADA sistemi ile tüm elektrik şebekesini merkezden izlemek, kontrol ve kumanda etmek, koruma rölelerine bağlanarak set değerlerini ayarlamak, arıza analizi yapmak, arıza noktasını tespit etmek, yük profilleri ve olay kayıtları sayesinde şebekenin karakteristiğini belirlemek, değişik senaryolar üreterek arıza durumunda sistemin nasıl davranacağını belirleyebilmek mümkün olmaktadır.



OFM (ORTADOĞU FUAR MERKEZİ)

Gaziantep gibi sanayisi ve ticaretiyle ülke ekonomisine büyük değerler katan bir kente hareket sağlayan önemli bir yatırım da Ortadoğu'nun en büyük fuar merkezlerinden birisi olan Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’dir. 30.000 m2 kapalı, 90.000 m2 açık sergi alanı, 10.000 araç kapasiteli otoparkı ile bölgenin en büyük fuar merkezi; Ortadoğu Fuar Merkezi (OFM) Gaziantepli üreticiyi dünyayla buluşturmaya devam ediyor.

HİZMETLER

İtfaiye, 112 acil servis, emniyet teşkilatı, cami, restoran, TSE bölgemiz içerisinde bulunmaktadır. 112 acil servisimiz 5 ATT görevlisi ile hizmet sunuyor. GAOSB’de 1. Bölge’de 3000, 2. Bölge’de 3000 ve 4. Bölge’de 4000 kişi kapasiteli 3 camimiz bulunmaktadır. 5. Bölge içerisinde cami yapılması için proje çalışmalarımız devam etmektedir.

İtfaiye: 2007 yılından itibaren Gaziantep OSB Bölge Müdürlüğü bünyesindeki itfaiye teşkilatımız sürekli modernize ediliyor. İtfaiye teşkilatı, 40 personeli ve 13 modern aracıyla Gaziantep OSB’ye hizmet veriyor. 5. OSB sınırları içerisine bir itfaiye teşkilatı için binamız inşaat aşamasında, tamamlandığı takdirde olası olaylarda daha hızlı müdahele edilebilecek.

DOĞALGAZ / ELEKTRİK /SU

Bölgemizde aylık olarak 35.000.000 m3 doğalgaz, 700.000 ton su, 360 milyon kWh aylık elektrik enerjisi tüketilmektedir. Bölge sanayicimize ortalama elektrik satış birim fiyatımız; 0.167 TL/kWh’dir. Bu fiyata fon, vergi, dağıtım ve iletim bedeli dahil değildir. Gaziantep OSB’deki sanayicilerimiz, doğalgazı Gaziantep şehir merkezinden 2 yıl önce kullanmaya başladılar.

ULAŞIM

Adana-Kahramanmaraş-Gaziantep Devlet yollarının kesiştiği kavşak noktası ile TAG otoyolu uzantılı güzergah Gaziantep 3. 4. ve 5. OSB alanları içerisinden geçmektedir. Gaziantep OSB, Gaziantep Havalimanı’na 35 km., Mersin Limanı’na 325 km. mesafededir. Bölgemizin içerisinde kara konteynır terminali bulunmaktadır.



OSBÜS

Gaziantep OSB Bölge İçi Ücretsiz Ulaşım Servisi (OSBÜS), Gaziantep OSB’nin çalışanlarına ulaşımda sağladığı yeni bir hizmet. Bölgemiz çalışanlarının ulaşım sorunlarını gidermek amacıyla bölge içindeki duraklardan çalışanlarımız 08.00 ile 17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ulaşım servisi hizmetinden faydalanmaktadır.

HAYVAN BESLEME BARINAĞI

Sokak hayvanlarının beslenme barınaklarına su ve yem ihtiyaçları sağlanmış, gerekli bakımları yapılmıştır.

ARITMA ve ÇEVRE

GAOSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve ekolojik dengenin korunması adına doğayla dost bir sanayi bölgesi olma yolunda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın kredi desteği ile yapılan ‘evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisimiz‘ Müteşebbis Teşekkül Heyetimiz’in sorumluluğu ve kontrolü altında işletilmektedir. 1. 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgelerimiz’in ihtiyacını karşılayabilecek kapasite ve özellikte olan GAOSB Atıksu Arıtma Tesisimiz, 2000 yılında 1.5 trilyon TL maliyetle 1. kademede 30.000 m3/gün debili olarak faaliyet gösterdi, 2. kademede 90.000 m3/gün debiye çıkartılarak tesisin büyütülme çalışmaları tamamlandı ve devreye alındı. 5. Bölge’nin tam olarak faaliyete girmesiyle birlikte mevcut tesiste kapasite artırımına gidilecek, bu konuda iyileştirme çalışmaları yapıldı.

Ayrıca bu yıl içerisinde ‘yeşil OSB’ projesiyle GAOSB içerisine 10.000 adet fidan dikildi.

KARA KONTEYNIR TERMINALİ

Gaziantep OSB içerisinde Mersin ve İskenderun limanları ile hızlı, güvenli ve direkt bir hat oluşturmak için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) işbirliğiyle yapılmış bir kara konteynır indirme terminali bulunuyor. Sanayicilere büyük kolaylık sağlayan bu terminalden yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere, yıllık 250 bin ton yük taşımacılığı gerçekleşiyor.

GAZİANTEP OSB’DE TRAFİK BU PROJEYLE RAHATLADI

Gaziantep OSB tarafından yapılan hemzemin tren yolu üst geçidi ve çevre düzenleme çalışması tamamlandı. Gaziantep OSB 3. Bölgesi Sosyal Tesisler önünde yapılan 420 metre uzunluğundaki vasıta üst geçidi projesi trafiğe çare niteliğinde oldu. Geçtiğimiz Nisan ayında ihalesi yapılan proje ile 3. OSB demir yolu hemzemin geçişinde yaşanan trafik yoğunluğu giderildi ve olası kazaların önüne geçmiş olduk. Üst geçit, planladığımız 6 açıklıklı köprümüz GAZİRAY projesine ve mevcut yollarla entegre çalışabilecek şekilde tasarlandı. Üst geçitle vatandaşlarımız daha güvenli ve daha konforlu bir ulaşım gerçekleştirecekler.

Vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi için her türlü önlemi alarak gerekli yönlendirmeleri yaptık ve alternatif yolları tabelalar ile yönlendirdik. Projemizin, vatandaşlarımıza ve sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyorum.