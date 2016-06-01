Yeni nesil akıllı idari bina,tamamlanmış altyapı, ulaşım avantajları ile Türkiye’nin örnek Organize Sanayi Bölgeleri’nden (OSB) biri olduklarını vurgulayan GEPOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkan, öncelikli hedeflerinden birinin henüz proje aşamasında olan çok amaçlı ticaret merkezi olduğunu söylüyor.

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB), plastik sektöründe faaliyet gösteren 115 sanayicinin biraraya gelerek oluşturdukları güçbirliği sayesinde kuruldu.

1990 yılında Plastik Sanayicileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin kurulmasıyla temelleri atılan GEPOSB, 2001 yılında karma OSB tüzel kişiliğini kazandı.

GEPOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkan, GEPOSB çalışanları ve yöneticilerinin “Sanayicinin sorunu bizim sorunumuzdur” sloganı ile katılımcılarına hizmet sunduğunu söylüyor. GEPOSB itfaiyesinden ortak sağlık ve güvenlik birimine, elektriğinden, suyuna, altyapı yatırımlarından üst yapı yatırımlarına kadar tüm proje hedeflerini gerçekleştiren bir OSB olduğunun altını çizen Erkan, GEPOSB’un 15 metre genişlikte caddeleri, 12 metre genişlikte sokakları ve 18 kilometrelik bakımlı asfalt yolları, yeşil alanları, ayrık sistemde inşa edilmiş olan atıksu ve yağmur suyu kanalları, OSB bünyesinde bulunan tüm katılımcılara hizmet veren Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi, su dağıtım şebekesi ve İSU Yuvacık Barajı ve Denizli Göleti’nden temin edilen içme suyu, doğalgaz dağıtım şebekesi, 1200 hatlık çağdaş iletişim ağı, Türkiye’de OSB’ler içerisinde ilk olarak hizmete alınan ‘Fiber Optik Altyapısı’ üzerinden verilen ses ve data hizmetleri, ADSL hizmeti, fiber optik iletişim altyapı sistemi, 3 adet ring hattından beslenen 39 adet trafo binası ve 96.08 MW kurulu gücü bulunan enerji kapasitesi, cadde aydınlatma şebekesi, Ortak Sağlık ve İş Güvenliği Birimi, itfaiye ve güvenlik teşkilatlarıyla geniş bir hizmet paketi sunduğunu anlatıyor.

Yeni akıllı idari bina

Osman Erkan, GEPOSB’un hayata geçirdiği önemli projelerden birinin Bölge’ye uzun yıllar hizmet verebilecek nitelikte yeni idare bina olduğunu söylüyor: “Alanlarında uzman idari ve teknik personelimizle modern bir yönetim yapılanmasına sahibiz. Bölge sanayicilerimizin daha rahat hizmet alabileceği yeni idari binamızı hizmete açtık. Akıllı bina olarak hayata geçirdiğimiz projede, 258 kişilik seminer ve konferans salonu, 900 metrekare kapalı alana sahip bir restaurant da yeralıyor.

Merkezi ısıtma-soğutma sistemi bulunan, tüm aydınlatma sistemi ledli, konforlu bir bina. Suyumuzu güneş panellerimizle ısıtıyoruz, mutfak dışında doğalgaz kullanmıyoruz, merkezi ısıtma-soğutmada elektrik enerjisi kullanıyoruz. 25’i kapalı olmak üzere açık alanla birlikte toplam 70 araç kapasiteli bir otoparkımız mevcut.”

Osman Erkan, yeni idari binada ayrıca 300 metrekarelik bir kalıcı fuar alanı bulunduğundan da sözediyor: “Bu alanda firmalarımız ürünlerini sürekli sergileyebilecek. 28 standın yeraldığı alanı sanayicilerimiz dönüşümlü olarak kullanabilecek. Logo köşesi ve sinevizyon köşesinde firmalarımız sürekli tanıtılacak. Binada ayrıca bir VİP salonumuz var. Önemli etkinliklerde protokol katılımı olduğu zaman, bu salon rahatlıkla bir çalışma ofisi olarak kullanılabilecek şekilde tasarlandı. VİP Salonu’nda toplantı yapılabilir ve dinlenilebilir.”

Üniversite-sanayi işbirliğine özel önem verdiklerini vurgulayan Osman Erkan, yeni idari binada işbirliği yaptıkları üniversitelere özel oda tahsis edeceklerini ifade ediyor. Sanayide enerji verimliliğine verdikleri önem doğrultusunda Enerji Verimliliği Derneği işbirliğiyle çalışmalar yürüteceklerini de aktaran Erkan, Bölge sanayicilerini devlet destek ve teşvikleri hakkında bilgilendirecek özel bir birim kuracaklarını da kaydediyor.

Çok amaçlı ticaret merkezi

Osman Erkan öncelikli hedeflerinden birinin henüz proje aşamasında olan çok amaçlı ticaret merkezi olduğunu açıklıyor: “Proje bu yıl gündemimizde. Marka bir merkez olacak. Gelecek taleplere göre içerisinde banka şubeleri, bölgenin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak restoran, cafe, kuaför, hırdavat dükkanı, postane, noter gibi işyerleri olacak.

Ayrıca proje dahilinde işverenlerin konaklama ihtiyaçlarını karşılayacak bir butik otel de yapmayı düşünüyoruz. Projenin 27 bin metrekarelik bir alan üzerinde yapılması planlanıyor. Henüz proje aşamasındayız, finansmanı konusunda çalışmalarımız devam ediyor.”

Altyapısı tamam: Türkiye’nin örnek Organize Sanayi Bölgeleri’nden (OSB) biri olduklarını vurgulayan Osman Erkan, kuruluşundan bugüne kadar yeni yatırımlarla sürekli büyüyen GEPOSB’un altyapı yatırımlarını yıllar önce tamamladığını ifade ediyor. Erkan, ihtiyaçlar doğrultusunda yenileme çalışmaları ve hizmetlerine yeni eklemeler yaptıklarını aktarıyor.

Büyük metropellere yakın:

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi, İzmit’e 50 kilometre, İstanbul’a 36 kilometre, Gebze ilçe merkezine 6 kilometre, Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanı’na 20 km mesafede, TEM Otoyolu üzerinde yeralıyor. Büyük metropollere bağlantısını E-80 ve TEM Otoyolları ile sağlayan GEPOSB, limanlara yakınlığı ile de sanayicilerine lojistik avantaj sağlıyor.

Yüzde 100 doluluk oranına ulaşacak: Denizyolu, karayolu, demiryolu ve havayolu ulaşımına yakınlığı, yetişmiş insan gücünün rahatlıkla bulunabilmesi, hammadde ve yedek parçaya kolay ulaşım avantajlarıyla öne çıkan Gebze’de kurulan GEPOSB’da bugün toplam 1 milyon 400 bin metrekare alanda 147 sanayi parseli bulunuyor. Osman Erkan, tüm sanayi parsellerinin tahsis edildiği bilgisini veriyor: “147 adet sanayi parselimizden 138’i dolu. Yalnızca 9 boş sanayi parselimiz var, onlar da tahsisli, bu parsellerimizin bir kısmı üretim yapan firmalarımızın genişleme alanları. Bu yılın sonunda boş alan kalmayacağını öngörüyoruz. Böylece yüzde 100 doluluk oranına ulaşacağız.”

15 bin kişi istihdam rakamına ulaşacak: GEPOSB’da yüzde 100 yabancı sermayeli 9 firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Osman Erkan, Bölge’de 12 bin 500 kişi istihdam edildiğini, tüm fabrikaların faaliyete geçmesiyle birlikte bu rakamın 15 bin kişiye ulaşacağını kaydediyor.

GEPOSB’da firmalar ağırlıklı olarak, plastik sanayi, makine imalat sanayi, kimya sanayi, petrokimya sanayi, gıda sanayi, tekstil, madeni eşya sanayi sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Küçük Sanayi Sitesi: GEPOSB’da 25.000 metrekare alanda 60 dükkandan oluşan Küçük Sanayi Sitesi de mevcut.

PAGEV Anadolu Meslek Lisesi: GEPOSB, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde 16 derslik 500 öğrenci kapasiteli Türkiye’de ilk olarak plastik konusunda eğitim veren okul olan PAGEV Anadolu Meslek Lisesi’ni yapmış.

Osman Erkan, okulun 2002-2003 döneminde eğitime başladığı bilgisini veriyor. Lise, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu yetişmiş nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılıyor. GEPOSB’ da plastik konusunda eğitim verecek olan Plastik Yüksekokulu ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

250 ağaçlık meyve bahçesi: Osman Erkan, kapalı futbol sahası, halı sahası, tenis kortu, voleybol ve basketbol sahaları ile 700 metrekarelik bir yürüyüş kulvarı, restoran, kır kahvesi bulunan mesire alanlarında 250 ağaç dikerek bir meyve bahçesi oluşturduklarından sözediyor.

Mutlukent Kavşağı yapılmalı: Yol problemine de değinen Osman Erkan, önce Mutlukent Kavşağı’nın yapılması gerektiğini savunuyor: “Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu’na buradaki bağlantının entegre olması lazım.

Mutlukent Kavşağı’nın geçiş altı Balçık Yolu genişletilirse sanayiciye ve burada istihdam edilen çalışanlara rahatlık verecek. Oradaki tır parklarının her ikisinin kaldırılarak oradan yeni bir sistemle Balçık Yolu Kavşağı’na bağlanacak yeni bir sistem yapılması lazım. Yoksa Körfez Köprüsü’nün trafiği burada tıkanır.”

GEPOSB’a Çevre Yönetim Birimi

GEPOSB Bölge Müdürü İrfan Ayar, GEPOSB’un ödüllü çevreci OSB olduğunu söylüyor. Ayar, Bölge’nin, ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi, EN 16001: 2009 Enerji Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip olduğunu belirtiyor.

Ayar, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Çevre Yönetim Birimi Yeterlilik Belgesi’ni Ocak ayında aldık. Çevre Yönetim Birimi oluşturduk. Çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık firmaları hakkında yönetmelik kapsamında çevre yönetim hizmeti vermeye yetkiliyiz” diyor.

Ödüllü OSB: İrfan Ayar, Kocaeli ilinde ve Körfez Bölgesi’nde Merkezi Atıksu Arıtma Tesisini tamamlayıp işletmeye alan ilk OSB olduklarını vurguluyor: “Çevreye verilen önem nedeniyle bu alanda yapılması gereken hiçbir yatırımdan taviz verilmemiştir. Çevre konusunda bugüne kadar yapılmış olan yatırımların ve uygulamaların sonucunda; tüm Türkiye’de faaliyette olan 257 OSB arasında düzenlenen “En Çevreci OSB” yarışmasında finale kalan 5 OSB’den bir tanesi olduk. Çevre ve Orman Bakanlığı Türkiye ikinciliği ödülünü Haziran 2009 tarihinde kazandık.”

SCADA Sistemi kurulacak:

İrfan Ayar, ayrıca Bölge’de elektrik, doğalgaz, su sayaç otomasyonunun kurulacağını ve SCADA sistemine geçeceklerini kaydediyor. Ayar, sokak aydınlatmalarının ledli aydınlatma ve galvanizli direk yapılacağını anlatıyor.

7/24 güvenlik: İrfan Ayar, kurularak işletmeye alınan 16 adet yüksek kalitede görüntü kapasitesine sahip MOBESE kamera sistemiyle 24 saat süreyle 2 farklı noktada hem kayıt hem de izleme yapıldığını ifade ediyor.

Sosyal Hizmet Kompleksi: İrfan Ayar şu bilgileri veriyor: “Bölge Müdürlüğü’nün sosyal tesisleri ve fabrikaların yangın tehlikesine karşı korunmaları Bölge yollarına belirli aralıklarla serpiştirilen 74 adet yangın hidrantı ve 24 saat hizmete hazır tutulan 2 adet itfaiye aracı ve itfaiye personeli ile güvence altına alındı. Bölge Müdürlüğü’ne ait Ortak Sağlık Merkezi, İtfaiye ve Teknik Birimleri içeren Sosyal Hizmet Kompleksi tamamlandı.”

Tır Parkı ve Kantar Alanı: İrfan Ayar, GEPOSB’da 20 dönüm büyüklüğünde bir tır parkı ve 14 dönüm büyüklüğünde bir kantar alanı bulunduğundan sözediyor. 7/ 24 güvenlik bulunan tır parkı alanı içerisinde büfe, duş alanları, dinlenme alanları mevcut. 7 24 güvenlik var orada.



“Yatırımcının önü açılırsa ekonomimizi çok daha güzel günler beklemektedir”

Osman Erkan, yeni Hükümet ile birlikte Türkiye ekonomisinin geleceğinden umutlu:

“Geçtiğimiz 14 yıl içinde olan gelişmelere de baktığımızda gururlanacağımız işler yapılacaktır, bunların daha iyisi olacağı inancını taşıyoruz. Hem muhalefete hem iktidara başarılar diliyoruz.Türkiye’nin içinde bulunduğu ve aşılmaya başlanan kriz dönemi ile birlikte yaşanan belirsizlikler aşıldığında sanayiye uygun atıl durumdaki arazilerin bir an önce kullanılmasıyla sanayicinin rekabet gücünün artırılması, çeşitli teşviklerle sanayiciye destek sağlanması, hammadde ve ekipman temininde karşılaşılan zorlukların giderilmesi, maliyetleri çok büyük oranda etkileyen enerji konusunda tedbirler alınması ve milli sanayicinin en büyük problemi olan Çin-Uzakdoğu orijinli ucuz malzemeler konusunda gerekli tedbirlerin alınması, yatırımcının önünün açılması ile birlikte ekonomimizi çok daha güzel günler beklemektedir. 2023 hedeflerine inşallah ulaşacağız.”