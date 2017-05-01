GOSB Teknopark'tan sanayi camiasına rekabet dopingi

Sanayiyi rekabete hazırlıyor

Türkiye’nin önde gelen sanayi bölgelerinden Gebze OSB’nin (GOSB) ve uzmanlığı teknoloji ve teknopark işletimi olan Tefen Endüstri Parkları’nın işbirliğiyle 2005’te kurulan GOSB Teknopark, ülke sanayisinin uluslararası rekabete hazır ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunuyor. Sabancı ve Kocaeli üniversitelerinin yanı sıra Gebze Ticaret Odası ve Kocaeli Sanayi Odası’nın da yüzde 2’lik oranla ortakları arasında bulunduğu GOSB Teknopark, OSB içinde kurulan bir tekno üs olarak büyük bir ayrıcalığa sahip. Üniversite-sanayi işbirliğini ilerleterek, tekno-girişimciliği destekleme yönünde katma değerli faaliyetlere imza atan bölge, KOBİ’lerin inovatif üretimde bulunmaları için elverişli ortam yaratıyor. Bölge, yıllık 10 milyon dolarlık ihracatıyla ülke ekonomisini de teşvik ediyor.

Üretime elverişli mimari

Bünyesindeki tüm işletmelerin teknolojik bilgiyi ticarileştirebilen, katma değeri yüksek, kendi teknolojisini üreten ve ihracata yönelik bir düzeye erişmiş yapıda olmasını hedefleyen GOSB Teknopark, 40 bin metrekarelik ve özel bir mimari tasarımla düzenlenmiş kapalı alanında tüm fiziki ve çevresel koşullarını ileri teknolojili firmalarının ihtiyaçları doğrultusunda iyileştiriyor.

100 Ar-Ge firması

Yıllık, ortalama ihracatın 10 milyon doları bulduğu GOSB Teknopark’taki firmaların bir senelik toplam satışı ise 200 milyon dolar civarında. İçeride, yazılım başta olmak üzere farklı sektörlerde çalışan yaklaşık 100 Ar-Ge firması yer alıyor. İnovasyon ve Ar-Ge’ye dayalı şirketlerin kurulmasını teşvik etmek üzere sunduğu destek hizmetlerinin yanı sıra GOSB Teknopark A.Ş. bu firmalara yüksek nitelikli ofisler ile pilot tesis kurma amaçlı 6 metre yüksekliğe sahip 315 metrekare üretim alanı ve 10 metre yüksekliği olan 440 metrekarelik üretim alanı da sağlıyor. Bölge, üniversitelerle işbirliklerini ilerleterek, teknoloji ağırlıklı üretim ve girişimciliği desteklemeyi ve KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojileri benimsemeleri için elverişli ortam yaratmayı hedefliyor.

Sosyal sorumluluk

Tefen Endüstri Parkları’nın işortağı olduğu tüm oluşumlarda esas aldığı “Sosyal Sorumluluk” faaliyetleri, GOSB Teknopark’ta da hayata geçiriliyor. Bu amaç doğrultusunda 12 yıldır, bölge çocuklarına yönelik fen, sanat ve web atölyeleri üzerinden her yıl yaklaşık 100 çocuğa ücretsiz eğitim veriliyor. Böylece erken yaşlardan itibaren ileri teknoloji ve sanatla tanıştırılmaları sayesinde, çocukların bugünden geleceği kodlamaları, sanatı yaşamlarının içine dâhil etmelerine olanak sağlanıyor.



İnovasyonun geleceğine ‘göz kırpıyor’

AR-GE’YE KIYMET, GİRİŞİME CESARET

GOSB Teknopark’ın kapıları, Blink TTO ve Kuluçka Merkezi’yle işbirliğine ve katma değere açılıyor. Güçlü projeleri ve hevesli girişimcileri destekleyen iki merkez de endüstrinin ihtiyaçlarını anında sezecek terazilerinin hassasiyetini artırma hedefinde.

GOSB Teknopark’ın sinerjisini yükselten yapıları Blink Teknoloji Transfer Ofisi ve Kuluçka Merkezi, buluşlara ticari zemin hazırlamaya, girişimcileri sahaya çıkarmaya ve işletmelere işbirliği köprüsü kurmaya devam ediyor. Endüstrinin ihtiyaçlarına nokta atışı yapan Blink TTO’yla işbirliğine ‘göz kırpan’ yapı, kuluçka merkeziyle girişimcilere cesaret tohumu ekiyor. Mentor, mucit ve yatırımcıları buluşturacak olan merkez, sanal kuluçka atağına kalkmaya hazırlanıyor.

KOBİ’ye markalaşma desteği

2013’te GOSB Teknopark bünyesinde kurulan ve 2016’dan itibaren Business Link’i çağrıştıran Blink ismiyle yoluna devam eden Blink TTO, teknolojiyi yalnızca ticarileştirmekle kalmayıp, sanayinin talepleri doğrultusunda kalitesini de artırma konusunda efor sarf ediyor. Üniversiteleri, ulusal ve uluslararası destek verdiği firmalarla buluşturan, KOBİ’leri patent, faydalı model ve marka tescili konularında yönlendirerek destek hizmetleri veren Blink TTO, sanayinin kalbinde yer alan yapısıyla endüstrinin ihtiyaçlarını anında sezinliyor. Eldeki teknolojiyle yetinmeyerek verimliliği yukarı çekme çalışmalarıyla TÜBİTAK’ın ‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde Teknoloji Transfer Ofisleri Kurulum ve Kapasite Artırımının Sağlanması’ desteğine de hak kazanan yapı, yoğun Ar-Ge ve proje çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.

Firmalara işbirliği ‘kahvesi’

Maharetli firmalarının değerli çalışmalarını, ücretsiz PR ile potansiyel yatırımcıların dikkatine sunan Blink TTO, sektörde yer edinmiş belirli büyüklüğün üzerindeki firmalar ile bünyesindeki firmaları buluşturarak olası işbirliklerini inşa ediyor. Firmalarının kendi içinde de kaynaşmasına özel önem atfeden Blink TTO, bu sinerjiyi “Bi’ Kave” etkinliğiyle samimi bir ortamda gerçekleştiriyor.

Mucit-yatırımcı buluşması

Ulusal ve uluslararası düzeyde en fazla ve en verimli ticarileşmeyi yapan ve işbirlikleri kuran platform olmak adına çıktığı yolda; girişimcileri, mucitleri, firmaları, danışmanları, mentorları ve yatırımcıları lokasyondan bağımsız olarak bir çatı altında toplayan GOSB Kuluçka Merkezi ise Türkiye’nin söz konusu alanda ilk sanal portalını kurma hedefinde. Fikri ve sınai mülkiyet haklarını koruma, teknolojiyi pazarlama ve girişimciliğe destek sunma amaçları çerçevesinde faaliyetlerini yoğunlaştıran Kuluçka Merkezi, 2 farklı binada 22 firmaya 12-16 metrekare arasında bağımsız bölüm, 16 firmaya ise birbirleriyle iletişim sağlayacak şekilde bağımsız masalar tahsis etti.

Kuluçkada sanal dönem

Sanallaşmanın artmasıyla gelen iletişim taleplerini karşılamak isteyen merkez, mekandan bağımsız olan inovatif fikirlere hızlı erişim sağlanması ve ticarileşmenin önünün açılması hedefleriyle üzerinde çalıştığı Sanal Kuluçka’yı 2017’de hizmete almaya hazırlanıyor. Temel elemeyi geçen girişimcilere 2 yıl boyunca kuluçka merkezinde açık ofis, şirket kurma, bilgisayar ve internet imkânı sağlayacak olan yapı, ayrıca Teknopark’ın altyapısı, hızlandırıcı eğitimler, işbirlikleri, organizasyon ve patent hizmetlerinden de bedel almayacak. Merkez, talepleri toplamaya başladı.