İç Anadolu’daki OSB zenginliğimiz; Kümelenmenin gücü

Türkiye’nin gelecek vizyonunu çizen önemli değerlerden sanayileşme, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler) üzerinden yükseliyor. Dergi olarak biz de Türkiye’nin OSB zenginliğini işleyerek bu vizyona ışık tutmaya devam ediyoruz. Bu sayımızda kümelenmenin ulusal ve uluslararası rekabette öne çıkardığı İç Anadolu Bölgesi’ndeki OSB’lerimize objektijimizi çeviriyoruz.

İç Anadolu Bölgesi’nde 13 ilde kuruluş ve işletme sürecinde toplam

51 OSB mevcut.



Türkiye, son kırk yılına sığdırdığı sanayileşme ve dış ticarette başarı hikayesini büyük oranda, “Anadolu Kaplanları” adıyla ünlenen ve ağırlıklı olarak “Orta Anadolu” da denilen İç Anadolu Bölgesi illerimizde yoğunlaşan aktörler sayesinde yazabilmiştir. Bu aktörler, İç Anadolu Bölgesi illerinde kurulmuş Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB’ler) faaliyet gösteren üretici firmalardır.



İç Anadolu Bölgesi OSB’lerinde gerçekleşen başarı hikayesine bu Bölge’nin yıldızlaşan kentleri eşlik etmiştir. Ankara, Konya, Eskişehir, Sivas, Kayseri ve tek tek diğerleri, OSB’lerdeki üretim sayesinde gelişmiş ve sosyal kalkınmasında ileri aşamalara ulaşmıştır. Bu illerimizdeki üniversitelerin katkısını da unutmamak gerekir. Tarihlerinde ilk kez bu iller, üniversite-sanayi işbirliklerinin, teknoparkların, endüstriyel gelişmelerin sahnesi olmuşlar, her şeyde ama her şeyde dönüşüme yol açarak toplumsal hayat standardını çağdaş kriterlere yükseltmişlerdir.



İç Anadolu’da sanayi denilince; yanlış bir algı olarak tarım sektörü akla gelir. Bunun sebebi, Bölge’nin OSB’lerini yeterince tanımıyor olmamızdır. Oysa bu illerimizde endüstriyel kümelenmeler oluşmuş ve bu sayede Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri hızlanmıştır. Örneğin; Eskişehir’de uzay ve havacılık sektörü ekseninde önemli bir beşeri sermaye birikimi sağlanmış, rekabetçi bir sektör yaratılmıştır. Ankara’da OSTİM OSB’de doğarak Anadolu’yu kapsayan Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi ile yerli ve milli marka hedefine adım adım yaklaşılmıştır. Yenilenebilir enerji alanında Türkiye’ye önemli avantajlar sağlayacak ilk milli rüzgar türbini projesi MİLRES ise OSTİM Teknoloji A.Ş.’nin ortakları arasında yeraldığı projelerden…



Ankara, Konya, Kayseri, Eskişehir OSB’lerinde yüksek teknolojili ürünler üretilmesi bakımından çıta yükselmiş, “Sanayi 4.0” devrimi OSB sanayicisinin gündemine girmiştir. OSB’lerin başarı hikayesi ve ihracatta sağladıkları yüksek performans, İç Anadolu Bölgesi’nin geleneksel lojistik altyapısını da gelişmeye zorlamıştır. Kamu yatırımları ile Orta Anadolu illerini yakın limanlara bağlayan büyük lojistik projeler gerçekleştirilmiş, yenileri de gündeme gelmiştir. İç Anadolu Bölgesi’nin çehresi değişirken Türkiye’nin de çehresi değişmektedir.



OSB demek, zenginleşme demektir. İSO’nun En Büyük 500’ünde eskiden İç Anadolu Bölgesi sanayisinin esamesi okunmazken 2015 İSO En Büyük 500 listesine Bölge’den birçok firma girebilmiştir. Bölge’de OSB’lere KOBİ olarak adım atan firmalar yerine sığmadığı için her ilde OSB kuruluşları zincirleme birbirini izlemiştir. Orta Anadolu’da istihdam sorununu hafifleten OSB’lerden başkası değildir.



2016 yılı itibarıyla baktığımızda İç Anadolu Bölgesi’nde;



Aksaray’da 1 OSB;



- Aksaray Organize Sanayi

Bölgesi



Ankara’da 12 OSB;



- OSTİM Organize Sanayi

Bölgesi



- ASO 1. OSB (Ankara Sanayi

Odası 1. Organize Sanayi

Bölgesi)



- ASO 2. ve 3. Organize Sanayi

Bölgesi



- Anadolu Organize Sanayi

Bölgesi (AOSB)



- Ankara Dökümcüler İhtisas

Organize Sanayi Bölgesi



- Polatlı Organize Sanayi

Bölgesi



- Polatlı Ticaret Odası

Organize Sanayi Bölgesi



- Ankara Uzay ve Havacılık

İhtisas Organize Sanayi

Bölgesi



- Ankara-İvedik Organize

Sanayi Bölgesi



- Başkent Organize Sanayi

Bölgesi



- Şereflikoçhisar Organize

Sanayi Bölgesi



- Çubuk Hayvancılık



- İhtisas Organize Sanayi

Bölgesi



Çankırı’da 5 OSB;



- Çankırı Çerkeş Organize

Sanayi Bölgesi



- Şabanözü Organize Sanayi

Bölgesi



- Çankırı Korgun Organize

Sanayi Bölgesi



- Çankırı Yakınkent Organize

Sanayi Bölgesi



- Kurşunlu Çavundur

Organize Sanayi Bölgesi



Eskişehir’de 3 OSB;



- Eskişehir Sanayi Odası

Organize Sanayi Bölgesi



- Sivrihisar Organize Sanayi

Bölgesi



- Eskişehir-Beylikova Tarıma

Dayalı İhtisas Besi Organize

Sanayi Bölgesi



Karaman’da 2 OSB;



- Karaman Organize Sanayi

Bölgesi



- Karaman (Süt) Tarıma

Dayalı İhtisas Organize

Sanayi Bölgesi



Kayseri’de 3 OSB;



- Kayseri Organize Sanayi

Bölgesi (KOSB)



- Kayseri-İncesu Organize

Sanayi Bölgesi



- Kayseri Mimar Sinan

Organize Sanayi Bölgesi



Kırıkkale’de 3 OSB;



- Kırıkkale I. OSB



- Kırıkkale Keskin Organize

Sanayi Bölgesi (Keskin OSB)



- Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas

Organize Sanayi Bölgesi

(Silah OSB)



Kırşehir’de 3 OSB;



- Kırşehir Organize Sanayi

Bölgesi



- Kaman Organize Sanayi

Bölgesi



- Mucur Organize Sanayi

Bölgesi



Konya’da 9 OSB;



- Konya Organize Sanayi

Bölgesi (KOS)



- Konya 1. Organize Sanayi

Bölgesi



- Konya Ereğli Organize

Sanayi Bölgesi



- Akşehir Organize Sanayi

Bölgesi



- Beyşehir Organize Sanayi

Bölgesi



- Çumra Organize Sanayi

Bölgesi



- Karapınar Organize Sanayi

Bölgesi



- Kulu Organize Sanayi

Bölgesi



- Seydişehir Organize Sanayi

Bölgesi



Nevşehir’de 2 OSB;



- Nevşehir Acıgöl Organize

Sanayi Bölgesi



- Nevşehir Islah Organize

Sanayi Bölgesi



Niğde’de 2 OSB;



- Niğde Organize Sanayi

Bölgesi



- Niğde Bor Karma ve Deri

İhtisas Organize Sanayi

Bölgesi



Sivas’ta 4 OSB;



- Sivas Merkez 1. Organize

Sanayi Bölgesi (Sivas OSB)



- Sivas Merkez II. Organize

Sanayi Bölgesi



- Sivas Gemerek Organize

Sanayi Bölgesi



- Sivas Şarkışla Organize

Sanayi Bölgesi



Yozgat’ta 2 OSB;



- Yozgat Organize Sanayi

Bölgesi



- Kaleseramik Özel Organize

Sanayi Bölgesi



olmak üzere 13 ilde toplam 51 OSB bulunuyor.

Bölgede üretimin çeşitliliğini ve kapasitesini görmek ve göstermek bakımından yararlı olacağını düşündüğümüz için bu sayımızda İç Anadolu Bölgesi OSB’lerini okurlarımızın dikkatine sunuyoruz.



OSTİM’in hedefi: ‘Temiz

Üretim Merkezi’ olmak



Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden OSTİM, 5 milyon metrekarede, 17 ana sektörde, 139 iş kolunda, onbinlerce farklı ürün, 5 bin 200 işletme, 60 bin çalışanıyla bir sanayi kenti. OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, “Bir kalkınma ekosistemi olan OSTİM, çağın gereklerine uygun altyapı, işbirliği ve dış tedariğe elverişli üstyapı unsurlarıyla rekabetçi ve yenilikçi projelerin bir parçası olmak isteyen yatırımcılara fırsatlar sunmaktadır. Farklı sektörlerde yedek parça ve yan sanayi imalatından komple endüstriyel tesis kurulumuna kadar çok geniş yelpazede faaliyet gösteren, esnek imalat yeteneğine sahip işletmeleriyle Türkiye’nin en büyük tedarik merkezidir” diyor.



OSTİM’in önemli hedeflerinden biri ‘Temiz Üretim Merkezi’ olmak. Aydın, “Bölgemizi geleceğe taşıyacak Revizyon İmar Planı kapsamında; ekonomik, teknolojik, ekolojik ve geleceğe teknoloji bölgesi olarak sunabileceğimiz bir OSTİM istiyoruz” diye konuşuyor. Yeni konseptte enerji verimliliği, temiz üretim ve kendi enerjisini üreten binalar sözkonusu.



Aydın, OSTİM’in 6 ayrı sektörde kümelenme modelinin en başarılı örneklerini sergilediğine de değiniyor.









Eskişehir OSB, çevreyle dost sanayisi, tamamlanmış altyapısı ve 32 milyon metrekare büyüklüğü ve

lojistik avantajlarıyla dikkat çekiyor.



Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) öncülüğünde kurulan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), yatırımlar için en önemli cazibe merkezlerinin başında geliyor. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’nin ‘En Çevreci Organize Sanayi Bölgesi ‘ seçilen Eskişehir OSB, bugün 32 milyon metrekare büyüklüğü ve kusursuz altyapısıyla dikkat çekiyor.



Eskişehir Sanayi Odası Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir, Eskişehir OSB’nin yatırımcılara sunduğu avantajlarla bölgeyi yerli ve yabancı yeni yatırımlar açısından tercih edilir kıldığını söylüyor. Ayrıca TCDD tarafından yapım çalışmalarına başlanması beklenen, OSB demiryolu bağlantısının tamamlanmasıyla Bölge’deki tüm firmaların demiryolu ulaşımından daha fazla yararlanarak lojistik maliyetlerinde önemli avantaja sahip olacaklarını anlatan Özaydemir, “Eskişehir’in önemli karayolu ve demiryolu güzergahlarının kesişme noktasında olması, aynı zamanda Gemlik ve İstanbul Limanları’na yakınlığı Eskişehir OSB’ye de yeni yatırımlar için önemli bir unsurdur” diye konuşuyor.



Savaş Özaydemir, Eskişehir OSB’de altyapı yönünden bir sorun bulunmadığını, tüm yatırımcılara eşit şartlarda eksiksiz hizmet sağlandığını kaydediyor: “Eskişehir OSB’nin düz bir arazi üzerinde kurulması, bölge içinde her parsel sınırında su, elektrik, doğalgaz, fiber-optik internet bağlantısı, pis su hattı ve telefon ile her türlü destek hizmetlerinin bulunması bölgeye olan ilgiyi arttırmaktadır. ESO tarafından kurulan CNC, Kaynak ve Otomasyon Eğitim Merkezleri sanayicilerin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştirilmesi konusunda hizmet vermekte, sektörlere kalifiye eleman kazandırmaktadır.”



Savaş Özaydemir, bunun yanında Eskişehir’in daha rekabetçi bir yapıya kavuşması ve daha hızlı gelişimi için il sanayisinde önemli bir paya sahip olan, raylı sistemler başta olmak üzere taşıt araçları ve lojistik konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirildiğinden sözediyor: “Sözkonusu alanlara önemli miktarda kaynak aktarımı yapılmıştır. Yine raylı sistemler alanında Hasanbey Lojistik Köyü ile Eskişehir OSB arasında yapılacak demiryolu çalışmaları da sürmektedir. Sözkonusu bu altyapı yatırımları Eskişehir sanayisinde gittikçe güçlenmekte olan raylı sistemler, havacılık, otomotiv yan sanayi, ileri seramikler ile güçlü olan beyaz eşya yan sanayi ve makine imalat sanayi alanlarında yeni yerli ve yabancı yatırımcılar için kolaylaştırıcı ve işbirliğini arttırıcı unsurlar sunmaktadır.”





Konya OSB, 5. genişleme hamlesine hazırlanıyor



Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, bölgenin sanayi altyapısına 2015 yılında 50 milyon TL’ye yakın yatırım yaptıklarını söylüyor. 4. genişleme hamlesini tamamlayan Konya OSB’nin, 5. genişleme bölgesini yatırıma hazırladıklarını ifade eden Kütükcü, 7 milyon metrekareden oluşan 5. bölgede kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirtiyor. Kütükcü, hedeflerinin bu yıl içerisinde Bölgeyi yatırıma açmak olduğunu açıklıyor.



Memiş Kütükcü, Konya OSB’nin 4. genişleme bölgesindeki fabrikaların hızla yükseldiği, bölgedeki toplam fabrika sayısının 515’e ulaştığı bilgisini vererek, “Bölgemize pekçok yatırımın yanısıra bir teknoloji geliştirme bölgesi, mesleki eğitim kompleksi, güneş enerjisi santrali kazandırdık. 400 kilometre fiber optik altyapıyla ülkemizin en uzun fiber optik altyapısına sahip OSB’si haline geldik” diye konuşuyor.



Aksaray OSB, lojistik üs haline gelecek



Aksaray OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Müdürü İsmet Çağlar, “Aksaray Organize Sanayi Bölgesi 1. ve 2. genişleme alanları ile birlikte toplam 800 Ha’lık bir alana sahip olup 315 sanayi parseli bulunmaktadır” diyor. Tamamının yatırımcılara tahsis edildiği 315 sanayi parselinden 187 adedinde üretim yapıldığı ve yaklaşık 9 bin kişinin istihdam edildiğini aktaran Çağlar, “500 Ha’lık 3. genişleme alanı çalışmaları da hızla devam etmektedir” açıklamasını yapıyor.



Yatırımcı kuruluşların belli aralıklarla davet edilerek, Bölge’de ve Aksaray Üniversitesi’nde kaliteli, katmadeğeri yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin nasıl yapılacağı konusunda toplantılar yapıldığı bilgisini veren Çağlar, Aksaray OSB’de yatırım yapan müteşebbislerin bölgesel teşvik sisteminde 6. Bölge teşvik sisteminden faydalandığını söylüyor.



Karma bir OSB olan Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde ağırlıklı olarak otomotiv yan sanayi, metal, inşaat, gıda, mobilya, plastik vb. sektörlerde faaliyet gösterildiği bilgisini veren Çağlar, “Aksaray OSB Müdürlüğü yatırımcılarına her türlü altyapı hizmetini eksiksiz olarak sunmaktadır. OSB’nin tüm altyapı, üstyapı, doğalgaz ve elektrik hizmetleri tamamen bitirildi, atıksu arıtma tesisi de yaklaşık 1.5 yıldır faaliyet göstermektedir” diye konuşuyor. Çağlar, Bölge’nin ulaşım avantajından da sözediyor: “Aksaray OSB’nin demiryolu (Ulukışla) ağına entegre olmasıyla birlikte bölgemiz lojistik bir üs haline gelecektir. E-90 Karayolu üzerinde kurulmuş olan bölgemiz, ulaşım imkanları çok rahat olmakla birlikte, Mersin Limanı ve Ankara’ya 220 km, Konya ve Kayseri’ye 150 km, Nevşehir Havaalanı’na 70 km. mesafededir.



Niğde OSB, Türkiye’nin en büyük Güneş İhtisas

Endüstri Bölgesi ile işbirliği yapacak



Niğde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş, “Niğde OSB; dinamik, yenilikçi, katılımcılarının, çevrenin ve toplumun ihtiyaçlarını önplanda tutan, sanayinin üretim süreçlerine destek olan, teknoloji ile donatılmış, yasalara ve etik değerlere bağlı kurumsal yapısıyla kalıcı ve örnek projelere imza atan bir Organize Sanayi Bölgesi’dir” diyor.



Niğde OSB’de halen 92 sanayi tesisinde toplam 4.600 çalışanın istihdam edildiği bilgisini veren Mustafa Altunbaş, “Ayrıca 7 tesis inşaat, 6 tesis proje aşamasında, 6 parselin ise henüz tahsisi yapılmamıştır. Niğde OSB’ye; 2015 yılında OSB genişleme alanı olarak ilave edilen 105.5 hektar arazinin altyapı ve üstyapı yatırımlarını tamamlayarak çevreci, yüksek istihdam ve yüksek katmadeğer üreten tesisleri ilimize kazandırmak için ilk adım atılmıştır. İmar planı çalışmaları devam etmektedir” diye konuşuyor.



Mustafa Altunbaş, öncelikli hedeflerini; “Niğde’de kurulan ve parselasyon işlemleri devam eden dünyanın en büyük Güneş İhtisas Endüstri Bölgesi ile yapılacak işbirliği sayesinde yüksek teknolojili yatırımların Niğde OSB’de yapılmasını, doğal kaynakların ve enerjinin verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, çevre kirliliğini önlemek ve kontrol altında tutmak için gerekli tedbirleri almak” olarak açıklıyor.



Altunbaş, Niğde OSB’nin Bölgesel ve Sektörel Teşvik Mevzuatı’nda 5. Bölge teşviklerinden (SGK işveren payı ve vergi indiriminde 6. Bölge desteklerinden) faydalandığını da ifade ediyor



Çerkeş OSB, doğalgaza kavuşacak



Çankırı’da bulunan Çerkeş OSB, 2005 yılında kuruldu. Çerkeş OSB Bölge Müdürü Hüseyin Önder Altun, “2010 yılı sonunda I. Etap altyapısı tamamlanarak yatırımcılara tahsise başlandı. I. Etap’ın tahsisleri tamamlanan Çerkeş OSB’de 2015-2016 yıllarında mevcut üretimde olan tesislerin dışında kurumsal yeni yatırımlarımız üretime başlayacaklardır” dedi. Altun, bu gelişmeye paralel olarak 2016 yılı yatırım programında olan II. Etap altyapı çalışmaları devam ederken tahsis yapılmasına da devam edileceğini açıkladı. Altun, ayrıca Çerkeş OSB’de, 2016 yılında doğalgaz altyapı çalışmalarının da tamamlanmasının planlandığını dile getirdi. Böylece Bölge, doğalgaza kavuşacak.



Önemli bir ulaşım kavşağı içinde yeralan Çerkeş OSB, yatırımcılarına ciddi bir ulaşım avantajı sağlıyor. Altun, Bölge’den karayolu ve demiryoluyla Türkiye’nin her noktasına ulaşmanın mümkün olduğundan sözediyor: “Ankara-Zonguldak demiryolu üzerinde bulunan Çerkeş’ten her gün Ankara-Zonguldak arası karşılıklı olarak çalışan yolcu ve yük trenleri ile Ankara-Çankırı-Karabük-Zonguldak’a ulaşılabiliyor. Çerkeş, Marmara Bölgesi ve İstanbul’u, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ne bağlayan E-80 (D100) Uluslararası Karayolu üzerinde yeralıyor. Çerkeş-Kızılcahamam Karayolu ile Ankara’ya ulaşılabilen Çerkeş, Ankara’ya 128, İstanbul’a 365 ve Samsun’a 343 kilometre mesafede.



Kırıkkale 1. OSB’ye GES kurulacak



Kırıkkale 1. OSB, 1997’de kuruldu. 150 hektar alanda 68 sanayi parseli bulunan Bölge’de 61 parsel tahsisli. Bölge’de 40 firmanın faaliyette olduğunu belirten Kırıkkale 1. OSB Bölge Müdürü Ali Muavvez Özsoy, 7 parselin boş olduğunu ve Bölge’ye yeni yatırımları beklediklerini söylüyor. Bölge’ye doğalgaz getirme çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Özsoy, Kırıkkale 1. OSB’nin altyapısının tamamlandığını ifade ediyor.



Kimyasal ve biyolojik nitelikte arıtma yapabilen, 200 metreküp/gün kapasiteli arıtma tesisinin faaliyette olduğunu anlatan Özsoy, Bölge’ye 2500 metrekare alan içerisinde bir güneş enerji santrali (GES) kuracaklarını açıklıyor: “150 kW kapasiteli olacak santralin ihalesi yapıldı. İnşaat çalışmaları başladı.” Özsoy, Bölge’de Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin (OSGB) kurulduğunu ve faaliyete başladığını da dile getiriyor



Türkiye'nin ilk ve tek silah sanayi İhtisas OSB’si: Silah OSB



Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB (Silah OSB), 2014’te Kırıkkale’de, Kayseri Yolu üzeri Arpalık Çukuru Mevkii’nde bulunan 500 dönümlük alan üzerindeki 64 parselde Türkiye’nin ilk ve tek silah sanayi ihtisas OSB’si olarak kuruldu. MKEK, TÜPRAŞ Rafinerisi gibi büyük işletmelerin ilin ekonomik yapısında önemli rol oynadığı Kırıkkale, savunma sanayi alanında kümelenme potansiyeline sahip.



Sivas Şarkışla OSB, yatırımcı bekliyor



Sivas Şarkışla OSB, 2005 yılında 78.8 hektar alan üzerine kuruldu. 48 sanayi parseli yeralan Bölge’de 8 firma faaliyette. Sivas Şarkışla OSB’den yapılan açıklamaya göre; Bölge’nin su, elektrik ve kanalizasyon altyapısı tamamlanmış, yol ve doğalgaz çalışmaları devam ediyor. Yakın zamanda Bölge’ye doğalgaz gelmesi bekleniyor.



Sivas Gemerek OSB,

ikinci etap çalışmalarına başladı



Sivas Gemerek OSB, 2005 yılında kuruldu. Toplam 110 hektar alan üzerine kurulu Bölge’nin 55 hektardan oluşan 1. Etabı tamamlanmış. Doğalgaz çalışmaları devam eden Bölge’ye yakın zamanda doğalgaz gelmesi bekleniyor.



Bölge’den yapılan açıklamaya göre; 43 sanayi parselinden toplam 7 parsel tahsis edilmiş. Yatırımcı bekleyen Sivas Gemerek OSB’de, ilk etap ile ikinci etap arasındaki bağlantı yolunun kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Bağlantı yolunun tamamlanmasının ardından ikinci etapta da yatırımlar başlayacak.



Kayseri OSB’den GES ve fuar alanı yatırımı



Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 14. Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi. Toplantıya Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ın yanısıra Kayseri Valisi Orhan Düzgün, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve sanayiciler katıldı.



Uzun yıllar önce müteşebbis üyesi olarak görev yaptığı Kayseri OSB sanayicileriyle birarada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, “75-76 yılında kurduğumuz Organize Sanayi Bölgesi tek parsel üzerinde Türkiye’nin en büyük sanayi bölgesi olması şerefine sahip olmuş bir bölge” dedi. Elitaş, daha önce de gündeme gelen OSB’lerde emlak vergisine ilişkin düzenlemeyle ilgili yasanın Haziran ya da Ekim ayında çıkabileceğini söyledi.



Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını belirterek, her türlü sanayi yatırımı yerine ülkeyi daha yüksek katmadeğer üretebilecek sanayi yatırımlarının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Yeni dönem projelerinden sözeden Nursaçan GES’e yatırım yapacaklarını anlattı: “1 MWp güneşten elektrik üretim tesisi yaklaşık maliyeti 1.000.000,00 dolar olarak planlanmaktadır. Tesis, öz sermaye ile peşin olarak yapıldığında yaklaşık 4 yılda, banka kredisi ile yapıldığında ise 5.5 yılda geri ödenmektedir. Tesis kurulduğu zaman yılda 140 bin dolar, Rusya’dan daha az doğalgaz ithal edilmesine katkı sağlayacaktır.



Kayseri OSB’nin en önemli ihtiyaçlarından birisi de ürettiği ürünleri teşhir edecek yerinin olmamasıdır. İlimize sanayicilerimizin de istekleri dikkate alınarak bir fuar merkezi kazandırmak amacıyla çalışmalara başlanmıştır. 6. Cadde üzerinde, toplam 200 bin metrekare alan fuar alanı olarak belirlenmiş, Bakanlığımız’dan gerekli izinler alınmıştır.”



Karaman OSB’de, PTT OSB Şubesi hizmete girdi



Karaman OSB’de Polis Okulu karşısında bulunan KARAMAN İŞGEM Yönetim Binası zemin katında faaliyet gösterecek olan PTT OSB Şubesi'nin açılmasıyla PTT Hizmetleri’nin, İŞGEM'de ve Bölge’de faaliyet gösteren işletmelere, çalışanlarına, nakliyecilere daha hızlı, kaliteli ve ekonomik hizmet sunulması hedefleniyor. Merkez PTT Başmüdürlüğü'nde verilen tüm hizmetler PTT OSB Şubesi’nde de verilecek.



Yozgat-Ankara E-88 Devlet Karayolu üzerinde Saray Beldesi Harkaşan Köyü yol ayrımında, Yozgat merkezine 26 kilometre mesafede kurulan Yozgat OSB, 1.493.256 metrekare alan üzerine kuruldu. Bölge’de 1997 yılında sanayiciye arsa tahsisleri başlamış. Çeşitli büyüklükte 111 sanayi parselinden oluşan ve altyapı çalışmaları tamamlanmış Bölge’ye doğalgaz getirme çalışmaları devam ediyor. Bölge, demiryoluna 13 km, Ankara Esenboğa Havaalanı’na 195 km, Mersin Limanı’na 420 kilometre mesafede.



Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas OSB,

ilde sanayileşmeyi hızlandırıyor



Bor dericiliğinin faaliyet gösterdiği yerdeki sağlıksız koşullar ve çevrenin de etkisiyle 1993’te kurulan Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas OSB’de, toplam 224 adet sanayi parseli bulunuyor. Bor-Ankara Karayolu’nun 9. Kilometresinde 292 hektarlık alanda yeralan Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas OSB’ye, Bor Dericiler Kooperatifi yüzde 1, Bor Belediyesi yüzde 49.5, Niğde İl Özel İdaresi yüzde 49.5 hissesiyle ortak.