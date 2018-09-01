İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay: “Rekabet gücümüzü artırmaya odaklandık”

2020'de yüzde 100 doluluğa ve toplamda 20 bin kişinin üzerinde istihdam rakamına ulaşmayı hedeflediklerini açıklayan İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, “İMES OSB, Türkiye’nin en prestijli ve en iyi ltyapısına sahip örnek OSB’leri arasında yer alıyor. İMES OSB’deki firmaların rekabet güçlerini artırmak için yola çıktık ve tüm çalışmalarımızı buna odakladık” diyor.

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, Türkiye’nin ‘yerli ve milli üretim hedefi’ doğrultusunda katmadeğerli ve yüksek teknolojili üretime odaklanan İMES OSB’de firmaların rekabet güçlerini artırmayı hedeflediklerini ve tüm çalışmalarını bu doğrultuda yürüttüklerini söylüyor.

İrfan Küçükay, “Bu hedefe fabrikalarla, üniversitelerle, sanayi ve ticaret odalarıyla, kamu kurumlarıyla, KOSGEB’le, savunma sanayi ile birlikte ulaşacağız, bunun için de ‘interaktif yönetim modeli’ oluşturacağız” diyerek işe başladıklarını anlatıyor.

Firmaları tanımak için ilk adımlarının İMES OSB’deki 300 firmayı uzmanlık alanlarına göre; makine imalatçıları, çelikçiler, plastik enjeksiyoncular ve otomotivciler olmak üzere 4 gruba ayırmak olduğunu aktaran Küçükay şu bilgiyi paylaşıyor: “Düşüncelerimizi anlatmak üzere toplantılar yaptık. Baktık ki bu böyle olmayacak; fabrikaları tek tek dolaşmaya başladık. Bugüne kadar 105 civarında firma gezdik. ‘Ne üretiyorlar? Bize neler öneriyorlar? Hedefleri ne?’ Bunların yanında makine parkları, kabiliyetleri, kapasitelerini bilmemiz lazım ki ona göre bir üretim modeli oluşturalım. Bu çalışmaları profesyonelce yürütmek için Barem Araştırma firması ile çalıştık. Bize hazırladıkları envanter raporunda İMES OSB olarak cari fazla verdiğimiz ortaya çıktı. Çünkü bizim ürettiğimiz ürünlerin ortalama kg birim fiyatı; 7 dolar. İMES OSB’de öyle firmalarımız var ki kg birim fiyatları; 40-50 dolar.”



Yüksek teknolojili üretim: İrfan Küçükay, bir diğer önemli çalışmalarından da söz ediyor: “İMES OSB’deki katmadeğerli ve yüksek teknolojili üretime odaklanan firmaları, devlet teşviklerinden maksimum yararlandırma hedefine odaklandık. Bunun için KOSGEB’den özel destek istedik. Teknolojik ürün üreten, ihracat yapan bu firmaların ortalama kg birim fiyatları; 25 dolar. Desteklenmeleri halinde aralarında dünya markası olabilecek firmalarımız var. Bu çalışmamız Bakanlık tarafından makul karşılandı ve 6 daire başkanı buraya gönderildi. 2 günlük programın ilk günü Bakanlık temsilcilerine, düşüncelerimizi, hedeflerimizi anlattık, OSB’yi ve firmaları gezdirdik, ertesi gün de firmalarımızı çağırdık. Salon tamamen doluydu ve tüm katılımcılar heyecanlıydı. Bürokratlar muazzam etkilendiler ve bu anlamda neredeyse bize özel diyebileceğimiz; 5 milyon TL bütçeli tekno-yatırım desteği ve stratejik ürün desteği çıkarttılar. Bütçe onaylanır onaylanmaz yüzde 25 destek teminat mektubu karşılığında hemen hesabımıza geçecek, gerisini de alımlarda faturasını getirip alacağız. İlk projemizi sunduk, stratejik ürün desteğini onaylattık. Kocaeli’de ilk olarak firmamız, bu desteği aldı. Bunun devamı da gelecek.”

Kocaeli’de bu tip projelere destek veren KOBİ Gelişim Programları bulunduğunu da belirten İrfan Küçükay, makine sektörünün öncelikle desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, “Şu ana kadar bütün Kocaeli çapında onaylanmış 24 projenin 17 tanesi bize ait” diyor.



‘Yerli ve milli üretim’ konsepti

İrfan Küçükay, Türkiye’nin ‘yerli ve milli üretim’ vizyonuna İMES OSB olarak katkı sağlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, savunma sanayisinin yanı sıra ülkenin ‘yerli araç üretimi’ gibi önemli projelerini de yakından takip ederek, Bölge sanayicilerini süreçlere entegre etmeye çalıştıklarını ifade ediyor.

Savunma sanayisine yönelik özel çalışmalar: Türkiye ekonomisi için savunma sanayisinin önemini vurgulayan İrfan Küçükay, bu konuda da önemli bir proje yürüttüklerini açıklıyor: “İMES OSB’de savunma sanayisine yönelik tedarikçi firmalar belirledik. Ve Endüstriyel Yeterlilik Değerlendirme Projesi kapsamında formlar hazırlayıp firmalarımızı savunma sanayimize entegre etmeye çalıştık. Şu an bölgemizde 9 firmamız entegre edildi ve bu sayının arttırılması için çaba gösteriyoruz. ASELSAN gezisi düzenledik ve 80 firmamızla ASELSAN’ı ziyaret ettik. Savunma ve Havacılık Derneği (SAHA İSTANBUL) organizasyonu ile işbirliği protokolleri imzaladık.”

İleri Uygulamalı Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor: Türkiye’nin ve özellikle sanayinin en önemli problemlerinden biri de nitelikli ara eleman. İrfan Küçükay, bu nedenle İMES OSB olarak nitelikli eleman yetiştirmeye odaklandıklarını dile getiriyor: “Birçok yerde kurulan mükemmeliyet merkezlerinin bir benzerini İleri Uygulamalı Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi adıyla kurma kararı aldık. Burada hedefimiz mümkün olduğu kadar çok meslek lisesi ve yüksekokul mezunlarını 1-3 ay gibi bir zaman içinde yetiştirmektir. Başta en çok aranan CNC operatörlüğü olmak üzere kaynakçı, tornacı, frezeci, montajcı, ustabaşı yetiştirmek için bölümler açacağız. Merkezimizi KOBİ’lerimizin kullanımına sunacağız.”



2020 hedefi; yüzde 100 doluluk

İMES OSB’deki 302 sanayi parselinde 170 fabrika üretimde, yaklaşık 100 fabrikanın inşaatı devam ediyor, 30’u ise proje aşamasında. 2020 yılı sonunda yüzde 100 doluluğa ulaşacaklarını öngören İrfan Küçükay, 2018 Ağustos ayı itibarıyla istihdamda 8080 kişi sayısına ulaştıklarını belirtiyor: “2018 sonunda İMES OSB’deki toplam istihdamı 10 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Yaptığımız hesaplamalara göre, yüzde 100 doluluğa ulaştığımız 2020’de de İMES OSB’de 15 bin kişinin istihdam edileceğini öngördük. Envanter çalışmamızda gördük ki firmaların büyüme iştahı çok fazla ve istihdam rakamının 20.000’i aşması mümkün olacak.”

Altyapısıyla örnek OSB: İMES OSB’nin altyapı anlamında Türkiye’deki OSB’lere model olduğunu söyleyen Küçükay, “Maksimum yüzde 2 eğimle parselleri teslim ettik. Yollarımızı beton yaptık. En önemlisi de bütün altyapımızı 17 km uzunluğu olan galerilerden geçirdik. Galerilerin içinden elektrik, su, yağmur suyu, atık su, doğalgaz telefon, data hatları geçiyor. İçlerinde rahatlıkla yürüyebiliyorsunuz.”



İMES OSB’nin kuruluş öyküsü: İMES Organize Sanayi Bölgesi’ni kurma çalışmaları 1997’de başlatıldı. Dilovası’nda bulunan 10 bin dönümlük arazi Sanayi Bakanlığı tarafından OSB alanı olarak önerildi ve bunun 3 bin dönümlük kısmı tahsis edildi. 1999’da İMES OSB, 66 numaralı OSB olarak tescil edildi. 2009 yılında Dilovası’nda ilk fabrika kuruldu. İMES OSB Yönetim Kurulu ve sanayicilerinin bir başka projesi olan Yalova İMES OSB’yi de geçen sene tescil ettirildi. Yalova’nın OSB numarası ise 331.