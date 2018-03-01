İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay; “Yerli ve milli üretim hedefiyle Endüstri 4.0’ın yol haritasını oluşturuyoruz”

Yeni nesil OSB vizyonuyla hareket eden İMES OSB, interaktif yönetim modeliyle sanayicisine hizmet sunuyor. İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, “İMES OSB, modern ve sağlam altyapısı, seçkin katılımcı firmalarıyla örnek bir yeni nesil OSB olma hedefine koşuyor. İMES OSB’de, ileri teknoloji ve katma değeri yüksek ürünler üretmeyi, yerli ve milli üretimi hedefliyoruz. Endüstri 4.0’ın yol haritasını oluşturuyoruz” diyor. Küçükay, yeni dönemde İMES OSB sanayicilerinin rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalara odaklanacaklarını ve Endüstri 4.0 sürecini yakalayacaklarını anlatıyor.

İrfan Küçükay, “İMES OSB olarak, çok özel firmaların yer aldığı, ileri teknoloji üretimlerin yapıldığı, Türk ekonomisinin 2023 hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak ve diğer üretim bölgelerine, OSB’lere model olabilecek bir OSB meydana getirmek iddiasındayız. Firma Bazlı Özel Destek Programı, Mükemmelliyet Merkezi, Nitelikli Ara Eleman Merkezi gibi projelerimizi gerçekleştirebilirsek, Türkiye’de örnek bir model olacağımızı düşünüyoruz. Bütün sektörlere uygulanabilecek bu model Türkiye çapına yayılırsa işte, Türkiye’nin o zaman sıçrama yapabileceğini, dünyanın en ileri ülkeleri arasına girebileceğini düşünüyoruz” diyor.

İlk adım; Firma Bazlı Özel Destek Programı: İMES OSB Yönetim Kurulu’nun öncelikle işe fabrikaların detaylı biçimde analiziyle başladığını aktaran İrfan Küçükay, bu konudaki ilk adımlarının 4 gruba ayırdıkları OSB’de üretim yapan firmalarla bir araya gelmek olduğunu belirtiyor: “İnteraktif bir yönetim modelini oluşturmak için yola çıktık. Katılımın oldukça yüksek olduğu toplantılarda, firmalarımız kendini tanıttı, bize görüşlerini, önerilerini, beklentilerini, problemlerini anlattılar, OSB’mizin nasıl daha iyi yönetilebileceğine ilişkin dileklerini, önerilerini dinledik ve dikkate aldık. Bölge sanayicimizin talepleri doğrultusunda bir yönetim modeli geliştirmek adına toplantılar düzenledik.

İMES OSB Yönetim Kurulu olarak 2017 yılının Ağustos ayından itibaren firmalarımızı tek tek ziyaret etmeye başladık, bugüne kadar 63 firmamızı ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde Bölgemizde yüksek teknolojili üretimler yapan birçok firmamız bulunduğunu gözlemledik. Bu firmalarımızdan 28 tanesini seçtik ve onlara özel bir destek programı oluşturabilmek için çalışmalara başladık.”

“Firma Bazlı Özel Destek Programı ile İMES OSB’den dünya markaları çıkarmayı hedefliyoruz”: Bu çalışmaları paylaştıkları Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Zübeyde Çağlayan ve ekibinden ciddi destek aldıklarını vurgulayan Küçükay, Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda katma değeri yüksek ürünler üretmenin önemine değiniyor: “Türkiye’nin ihracat birim fiyatlarının kg’da ortalaması 1.5 dolar iken bu seçtiğimiz firmaların 15 dolar. Türkiye’nin ileri teknolojili üretim yapan markalaşmış firmaları yok. Bunu sağlayabilmek adına yaptığımız çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sayın Zübeyde Çağlayan Hanımefendi, Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı ürünlerin ilaç, elektrik-elektronik ve makina teçhizat alanında olduğunu belirtti. Biz de makina ihtisas OSB’yiz. Dolayısıyla bu firmalarımıza özel bir destek programı yapılması halinde sayın Genel Müdürümüz’ün deyimiyle ‘ufak bir dokunuşla bu firmalarımızı sıçratabiliriz.’ Bu konuda sayın Sanayi Genel Müdürümüz’ün ekibiyle birlikte 2 günlük bir çalıştay düzenledik ve raporlarımızı da Genel Müdürümüz’e ilettik.

Bölgemizde lider ülke olacaksak yerli ve milli üretim şart. Bu çalışma, Türkiye’de uygulanmamış, yeni bir model. Bu firmalarımızı küçük bir dokunuşla dünya markası olma yolunda firmalara dönüştürebiliriz. İMES OSB’den dünya markaları çıkarmak için çalışıyoruz. Örneğin; bir firmamız; bilgisayar kumandalı elektrikli silindirler, pnömatik valfler üretiyor, bir başkası; hassas elektronik boya karıştırıcı makinalar, bir diğeri uzaktan kumanda edilebilen forkliftler üretiyor. Kimi firmamızın 1 milyon dolara, kiminin 3 milyon dolara kiminin 500 bin dolara ihtiyacı var. Bu 28 firmamız; üretimlerini geliştirerek dünya markası olma yolunda büyük sıçrama yapabilecek firmalar. Biz firmalarımızı tespit ettik, ‘bir pilot uygulama yapalım’ dedik. ‘Uygulama başarılı olursa bu modeli, Türkiye geneline yayalım’ diye düşünüyoruz. Bu bir süreç, uzun soluklu bir maraton. KOSGEB ve TÜBİTAK ile de görüşeceğiz. KOSGEB’in Stratejik Ürün Destek Programı’nı da bu projeye uyarlamaya çalışacağız.”

İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi kuracak: İMES OSB sanayicilerinin ihracatlarını artırmak, Ar-Ge ve inovasyon, özellikle yüksek teknolojili üretim yapmalarını sağlamak amacıyla bir Mükemmelliyet Merkezi kuracak. Nitelikli ara eleman ihtiyacının Türkiye sanayisinin en önemli sorunu olduğuna dikkat çeken İrfan Küçükay, bu konuda yeni bir model ortaya çıkaracaklarını açıklıyor: “Biz makina ihtisas OSB’yiz. Bizde en çok aranan eleman; CNC operatörü. Bu elemanı yetiştirmek gerçekten zor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) yoluyla istihdam seferberliği toplantısında projemizin temelleri atıldı. MARKA ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle yürüttüğümüz Avrupa Birliği projesi kapsamında bir Mükemmelliyet Merkezi kuracağız. 12 milyon TL bütçeli güdümlü projemizin Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmasını bekliyoruz. Bu tip merkezler Avrupa’da Centre of Excellent (Mükemmeliyet Merkezi) diye geçiyor. Biz de projemizin adını Mükemmeliyet Merkezi koyduk. Avrupa’da, İngiltere, Manchester’da bir Mükemmeliyet Merkezi (Nikken Mükemmelliyet Merkezi) ile de paydaş olduk. İMES OSB’ye komşu olan Makina İhtisas OSB, Mermerciler Sanayi Sitesi gibi bütün çevre sanayiciler, merkezimizden faydalanacak. Çevreye hizmet veren bir oluşum kuracağız.

Bu merkez için 3 adet çok özel makina projelendirdik. Birincisi; 3D makina. Bizim talep ettiğimiz makinayı, 3 boyutlu yazıcı mantığında çalışan 5 boyutlu bir yazıcı olarak tanımlayabilirim. Toz metalden lazer kaynak teknolojisiyle o tozu birleştirerek ürünü üretiyor. Örneğin; işyerinde kullandığımız bir makinanın dişlisi kırılıyor, bunun tamiri çok uzun bir süreç. Böyle bir yazıcıyla ise o makinanın kırık yerini birkaç saat içinde veya 1 günde tekrar işleyip, makinayı sorunsuz çalıştırma imkanınız var. Bu sanayicilerin çok ilgisini çekti. Çok hassas parçaları olan makinalar için de kullanılabiliyor. Bizim OSB’miz için bu, çok özel bir makina.

İkincisi, çok özel bir kaynak makinası. Kendisine özel bir teknolojiyle iki farklı metali dahi sorunsuzca birleştirebiliyor, çok temiz bir kaynak işlemi yapıyor. Çok özel fonksiyonları var; istediğiniz açıda, şekilde, ölçüde kaynak işlemlerini yapabiliyor.

Üçüncüsü; bir kalıp makinası. Türkiye’de çok çeşitli kalıplar yapılıyor. Kalıp yapıldıktan sonra o kalıpta üretilen parçaların ömrünü ve mukavemetini uzatan özellikli bir makina.

Çok yüksek fiyatlı yazılımlara da ihtiyaç söz konusu. CNC makinalarda parça işlemek, yeni ürün geliştirmek için gerekli yazılımlar. Ürünü işlemeden önce, program üzerinde ürünü hatasız bir şekilde üretmek mümkün. Bu da sanayicilerimize ciddi bir üretim maliyeti avantajı kazandıracak.

Merkezimizde ayrıca mikron hassasiyetle çalışan test ve ölçüm cihazları da bulunacak.”

Nitelikli Ara Eleman Yetiştirme Merkezi de kurulacak: İrfan Küçükay, Mükemmelliyet Merkezi projesi içinde yer alacak Nitelikli Ara Eleman Yetiştirme Merkezi ile Bölge sanayicilerinin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayacaklarını paylaşıyor: “Mükemmeliyet Merkezi içinde hem bu makinalar olacak hem de nitelikli ara eleman yetiştireceğiz. Hedefimiz; öğrenci, Mükemmeliyet Merkezimiz’den mezun olduğunda direkt işe başlayabilecek hale gelmesini sağlamak. İŞKUR’dan da eleman desteği alacağız. Nitelikli Ara Eleman Yetiştirme Merkezi’nde öncelikle CNC operatörü, kaynakçı, tornacı, frezeci, tesviyeci ve montajcı yetiştirmek istiyoruz. 3-6 ay sürecek teorik ve pratik eğitimin bir arada verileceği okulda simülasyonlu bir eğitim sistemi söz konusu olacak. Merkez için yaklaşık 1500 metrekare kapalı alana sahip bir bina projemiz var. 2019 yılında bu projemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması yolunda yüksek katma değerli ürünleri yetişmiş nitelikli elemanlarla üretebiliriz. Biz her yaptığımız işin en iyisi yapmaya çalışıyoruz. Altyapıda bunu başardığımızı söyleyebilirim, işletimde de bunu yapmaya çalışıyoruz.”