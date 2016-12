BAŞKAN’IN MESAJIPlanlı büyümenin ve nitelikli üretimin kalesi olan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler) gerek ülke istihdamına gerekse sanayileşmeye sağladığı katkısıyla hepimizin milli davasıdır. Nitekim biz de bayrağı elimize aldığımızdan bu yana ülkemiz için durmadan çalışmayı ve üretmeyi misyon edindik. İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (İTOSB) sunduğu hizmetler ve modern altyapısıyla gelişmiş ülkelerdeki endüstri bölgeleriyle eş düzeydedir. Birçoğumuzun 25 m2’lik atölyelerde başlayan üretim aşkının bugün İTOSB’da 10.000’lerce m2’lik sanayi tesislerine dönüştüğünü, 100’lerce 1000’lerce çalışana evsahipliği yapan istihdam kaleleri olduğunu ve 1 milyar dolar seviyelerinde ticaret hacimlerine ulaştığını görmek hayatta aldığım en büyük ödüllerdendir. Ülke sanayisinin gelişimini üst hedef koyduğumuz için durmadan üretim yapmaya, bıkmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.Sanayiciler olarak bizler milli görevimizi yerine getirmek için durmadan üreterek, ülke ekonomisine katkıda bulunmaktayız. Sanayicimiz de bu davaya destek olarak elini üretimden ve yatırımdan çekmeyip üretime ve yatırıma devam etmektedir. “Üreten Güçlü Türkiye” olma yolunda emin adımlarla ilerleyen devletimizin ışığında ülkemize, milletimize en yüksek fayda ile hizmet etmek, ülke sanayimizin gelişimine katkı sağlamak, yüksek istihdam sağlayarak iyileşen işsizlik sorununun çözümünde pay sahibi olmak en büyük amaçlarımızdandır.TEKNİK BİLGİLEROrganize Sanayi Bölgemiz, 4562 Sayılı OSB Kanunu gereğince 16.11.2000 Tarih 19 Sicil Numarası ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak kabul edilmiştir. İstanbul İli Tuzla Belediyesi sınırları içerisinde yer alan İTOSB, 64 hektarlık bir alana sahiptir. Bunun 430.000 m2’si sanayi alanı, kalan alan peyzaj, doğal şelaleler, etkinlik alanları ve sosyal alanlara ayrılmıştır.OSB’mizde toplamda 136 sanayi parselinde 110 firma faaliyettedir, 26 sanayicimiz ise yatırım çalışmalarına devam etmektedir. Yatırımların tamamlanmasıyla kısa zamanda yüzde 100 doluluk oranına ulaşacağız.Karma OSB niteliğini taşıyan ve yüzde 85 doluluk oranına ulaşan Bölgemiz’de ana metal sanayisi başta olmak üzere otomotiv, ilaç, plastik ve gıda sektörleri öne çıkmaktadır.ULAŞIMTuzla ve Gebze ilçelerindeki OSB’lerin tam ortasında bulunan, Anadolu ISUZU, HONDA ve NİSSAN ile sınır komşusu olan Bölgemiz, eski Ankara-İstanbul Karayolu’na cepheli, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 10 km, en yakın liman olan Eskihisar’a 20 km, E 46 İstanbul-Ankara Otobanı’na 3 km mesafede, 3. Köprü Bağlantı Yolu’na komşu, yeni yapılan İstanbul-Ankara Hızlı Tren ve Yük Treni güzergahının yanında yer almaktadır.YENİLİKÇİ VE ÇEVRECİ OSBYenilikçi ve çevreci OSB olarak hem üretimde sanayicimizin yanında olduk, hem de üretirken oluşabilecek sorunların uzun vadede çözümleri için çalışmalar yaptık. Bilimsel yaklaşımlarla inovasyonu en majör bireyden başlayarak tüm OSB’ye yaydık.Sanayicimizin üretimlerinin katmadeğerini arttırmak için üniversite-sanayi işbirliklerimizle yeni ürün ve yeni pazarlar oluşturup, ihracatımızı artırıyor ve daha güçlü adımlarla çalışmalarımıza devam ediyoruz.İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (İTOSB) ve şahsım yorulmadan üretmeye devam ederek var olan refah seviyesini arttırmak en büyük ilkemizdir ve bundan sonra üreterek milli ekonomiye katkı yapmaya devam edeceğiz. Çevreci ve katmadeğerli üretimleriyle ön plana çıkan OSB’miz için “Çevre Dostu OSB” sloganı ve “Üreterek Büyüyen OSB” hedefiyle daha güçlü, daha büyük sanayi tesislerine sahip ve daha nitelikli üretim yapmak için elbirliği ile çalışmaya devam edeceğiz.ALTYAPISI EKSİKSİZİTOSB sunduğu hizmetler ve modern altyapısıyla gelişmiş ülkelerdeki endüstri bölgeleri ile eş düzeyde olmaya adaydır. İTOSB altyapısının tamamında teknik bilgi ve tecrübelerimi katarak 2003’te elektrik, doğalgaz, şebeke suyu, atıksu, yağmur suyu, telekom ve ADSL hatlarının tamamı 1.5 yıl gibi oldukça kısa bir sürede parke taşı yol kaplaması yapılmadan tek seferde tamamlanmış ve bugüne kadar herhangi bir altyapı çalışması yapılmadığı için tekrar parke taşının bozulmasına gerek kalmamıştır.Üzerinde yoğun uğraşlar verdiğim teknik planlamayla atıksu ve yağmursuyu hatları üretimi sanayide yapılarak maliyetleri minimuma düşürülmüştür. İTOSB’lu sanayiciler inşaata başladıkları an; elektrik, su, telefon (ADSL), kanalizasyon ve doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinin tamamından kesintisiz yararlanmakta ve tüm altyapı hizmetlerini eksiksiz olarak almaktadır.Bölgemiz, sanayi yatırımlarını teşvik etmek amacıyla enerjiyi yaptığı ikili anlaşmalar ile ülkemizdeki en uygun fiyatlara sanayicisine sunmayı, kullanım suyunu yerel idarelerden daha uygun fiyata sanayicisine ulaştırmayı görev edinmiştir. Minimum aidatlarla sanayicisine 7/24 destek verecek tam teşekküllü hizmet ağı kurulmuştur.HİZMETLERİdari Bina: Sanayicilerimizin bürokratik engellere takılmaması ve çözümcü yaklaşımlar için genç, dinamik bir personel kadrosuyla çalışan OSB’miz, 5.000 m2 ’lik modern Bölge Müdürlüğü binasında hizmet etmektedir. Bina içerisinde ayrıca 150 kişilik tam teşekküllü konferans salonu değerli sanayicilerimizin çeşitli faaliyetlerinde kullanılmak üzere hizmete sunulmuştur. Çeşitli sergiler için de geniş bir antrium sanayicimize yılın her günü hizmete hazır durumdadır.Restaurant: Bölgemiz’de 1200 m2’si kapalı alan olmak üzere toplam 4.500 m2 alanda bulunan restaurantımız hizmet vermektedir. Restaurant içerisinde de 100 kişilik VİP Toplantı Salonu mevcuttur.Spor Tesisi: İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz için yapılan spor tesisimiz mevcut. Öğrencilerimizin sosyal ihtiyaçları da düşünülerek 15 m doğal şelale, 5 kamelyası, 150 kişilik oturma grubu bulunan bahçe ve peyzaj alanları ile çok amaçlı spor sahaları da OSB’mize ve öğrencilerimize kazandırılmıştır.Güvenlik: İTOSB, 7/24 güvenlikli ve kontrolü elinde tutan bir OSB’dir. Bu hizmetlerin titizlikle takip edilmesi sanayicilerimize güven kazandırmaktadır.Camii: Mimarisi üzerinde şahsımın çalıştığı 3.500 kişi kapasiteli 20.000 m2 peyzaj alanı ve bay/bayan ayrı olmak üzere modern inşası ile İTOSB Cami’imiz 2015 yılı itibari ile bölgemiz ve çevresine hizmet vermektedir. Camimiz, ön avlu ve son cemaat yeri ile birlikte 2500 m2 alana oturmaktadır.İTOSB Meydan Parkı: Ayrıca OSB’miz çalışanları düşünülerek kafeterya alanı karşısında 6.000 m2’lik İTOSB Meydan Parkı oluşturulmuştur. Farklı ebatlarda 10 adet kamelya ve birçok oturma grubunun yeraldığı bu alanda tüm çalışanlar huzurlu bir şekilde istirahat etmekte ve yine bu alana yerleştirdiğimiz spor aletlerinde spor yapmaktadır. Doğal peyzajı ile insanlara huzur veren meydanımızda zaman geçiren insanların mutluluğu en büyük kazancımız olmuştur.OSGB: OSB’miz milyar dolarlık ticaret hacmi ile iş sağlığı ve güvenliğine önem veriyor. Bölgemiz, çalışanları hizmetine sunulmak üzere 2007’de henüz 15 sanayi tesisi faaliyetteyken Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Ocağı, OSB’mize kazandırılmıştır. Çalışanlarımızın sağlığı ve iş kayıpları düşünülerek hazırlanan projemiz Türkiye genelinde ilktir ve günümüzde de Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) olarak 7/24 ambulans hizmeti, sağlık taramaları, çeşitli muayeneler, işe giriş raporları, işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı alanında hizmetler vermektedir.KALİTEÖdüllü OSB: OSB’miz, İSO 9001 14001 VE OHSAS 18001 kalite standartlarında sanayicisine hizmet vermekte bilgi, beceri ve tecrübesiyle ülkemizin önemli istihdam ve üretim kalelerindendir. Bu bilgi ve becerilerini sanayicisine aktarmak için çeşitli üniversitelerle işbirliği yapmakta ve ayrıca bünyesinde bir adet Mesleki ve Teknik ve Anadolu Lisesi’ni barındırmaktadır. Bölgemiz’de çevreci tesis özelliğini kendimize amaç edinerek yaptığımız çalışmalarımız, 2015 yılında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin verdiği 2015 Yılı Çevre Dostu OSB Ödülü ile taçlandırılmıştır.İHRACAT HEDEFİİTOSB olarak 1 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok yerine ihracat yapan firmalarımızın yüzde 70’i ihracatta önemli noktalara gelmiş durumdadır. OSB’miz, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası ve çeşitli sektörlerin önde gelen kuruluşları, Kalkınma Ajansı ve KOSGEB ile işbirliği yaparak, sanayicimiz desteklenmekte onların yurtdışına açılmalarına öncülük edilmektedir.YENİ PROJELEROSB’mizde çalışmasına devam ettiğimiz projelerimizin başında; mevcut sağlık merkezimizi daha modern ve daha fazla kitleye hitap edebilecek bir yapıya kavuşturmak adına çeşitli görüşmeler içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Ayrıca ticaret merkezi ve sosyal alanlarımızın arttırılması için de sunulan projeleri değerlendirmekteyiz.EĞİTİMBölgemiz, “Ülkemizin meslek lisesi memleket meselesi” sloganıyla İTOSB’un İstanbul’da bulunan OSB’ler arasında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni hizmete sunan ilk OSB olması için yükselen değer olan teknik eğitim kurumu oluşumuna büyük bir heyecanla öncülük etmiştir ve okulumuz 3200 m2 alanıyla 2007’den bu yana eğitime hizmet etmektedir. 500 öğrenci kapasiteli İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ‘Metal Teknolojileri Bölümü, Makine Teknolojileri Bölümü ve Endüstriyel Otomasyon Bölümü’ olarak ülke sanayimize katkı sağlayacak kalifiye personel yetiştirmeye devam etmektedir.Okulumuzda eğitim gören öğrencilerimize bilgi ve becerilerimi aktarmakta ve başarılılara burs vermekteyim. Ayrıca staja başlayacak öğrencilerimize Bölge Müdürlüğümüz ve sanayicilerimizle işbirliği içinde staj imkanı sunmaktayız. Böylece ara eleman ihtiyacı duyan sanayicilerimize destek olmaktayız.LABORATUVARBölgemizin ve arıtma tesisimizin genel atıksu kontrollerini İTOSB Çevre Analiz Laboratuvarımız’da düzenli olarak yapmaktayız. Bölge Müdürlüğümüz, akreditasyon kapsamına uygun modern cihazlar ve yetkin teknik personelle atıksu alanında her parametreyi laboratuvarımızda analiz yaparak rutin kontrollerini aksatmadan yerine getirmektedir.ARITMASanayicimizin çevreyi ve doğayı koruyarak üretim yapması için konusunda uzman bir teknik ekiple de Bölgemiz’e 7/24 desteğimizi sürdürmekteyim.OSB’miz sınırları içerindeki firmaların atık sularını arıtmak amacıyla 2013’te Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi sanayicilerimizin hizmetine sunulmuştur. 4.000 m3/gün kapasiteli Merkezi Atıksu Arıtma Tesisimiz, ‘fiziksel arıtma, biyolojik arıtma, kimyasal arıtma ve çamur yoğunlaştırma’ ünitelerini birarada bulundurmaktadır. Yılda 1.000.000 m3 atıksu arıtan Merkezi Atıksu Arıtma Tesisimiz, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras olan çevremizi korumaktadır. Tesisimiz kuruluş ve işletme aşamasında sanayicilerimizden hiçbir maddi bedel alınmamış tüm sanayicilerimizin bu sayede çevre maliyetleri minimuma çekilerek sanayicimizin rekabet gücü arttırılmıştır.ÇEVREEndüstri ile yeşilin dost olduğu ilk OSB: İTOSB; mantar gibi gelişen çarpık sanayileşmenin yol açtığı çevre kirliliğini önlemek, sanayiyi disipline edebilmek amacıyla kurulmuş Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi, atıksu alanında her analizi yapabilen 2 Çevre Laboratuvarı, insan sağlığını ve doğayı tehdit eden çevre ve hava kirliliğini önlemedeki başarısı, 50.000 adet ağacı ve peyzaj düzenlenmesi yapılmış yeşil alanlarıyla yeşilin endüstriyle dost olduğu bölgede ilk OSB olmuştur.Her yıl düzenli yaptırdığımız hava kalitesi modellemesi ile limit değerlerinin oldukça altındayız.Sıfır emisyon politikası, gürültü yönetim planı, görev edindiğimiz çevreci misyonumuzla ve çevreye dost üretimimizle çevre dostu OSB olarak üretmeye devam ediyoruz.İTOSB’DA YATIRIM AVANTAJLARIOrganize Sanayi Bölgemiz, havayolu, demiryolu, denizyolu ve karayollarına çok yakın mesafede bulunmasıyla ulaşım yönünden stratejik öneme sahiptir.OSB’mizin kuruluşundan itibaren Türkiye genelinde bir ilk gerçekleştirilerek yatırımcıların bürokratik masraflarını ortadan kaldırmak amacıyla imar durumu, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, işyeri açma ve çalışma ruhsatı sürecinde hiçbir şekilde harç ya da hizmet ücreti alınmamış ve alınmamaktadır.2006’dan beri EPDK lisansı ile katılımcılarımıza en ucuz elektrik sağlanmaktadır.