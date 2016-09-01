01 Eylül 2016 Perşembe 08:56

Bu haber 24065 kez okundu.

İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi

İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (İTOSB) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bilal Hancı: Daha çok üretim, daha çok istihdam