Kabına sığamayan OSB; Marmara’nın parlayan yıldızı; Sakarya 2. OSB

Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Çamsan Entegre Ağaç Sanayi ve Tic. A.Ş., Ak-kim Kimya San. ve Tic. A.Ş., Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Ür. San. ve Tic. A.Ş., Küçükçalık Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Aydın Kuruyemiş San. ve Tic. A.Ş., Daikin Isıtma ve Soğutma Sis. San. ve Tic. A.Ş. olmak üzere toplam 7 sanayi kuruluşuna evsahipliği yapıyor. Ayrıca Bölge’de Daikin Klima, Donghee Otomotiv, Ico Plastik, Lohr İstanbul, SagHidrolig, Zeman Yapı, Rizzo Alüminyum ve Salt İnşaat olmak üzere üretim yapan toplam 8 yabancı yatırımcı mevcut.

İddialı OSB

Sakarya 2. OSB’deki 29 işletmenin yurtdışına ihracatının toplamda 2 milyar TL’ye ulaştığını belirten Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bodur, Bölge’deki makine yedek parça üreticilerinin dünyanın 120 ülkesine ihracat yaptığını söylüyor. Bodur, aynı zamanda dünya klima devi Daikin firmasının da dünyaya ürünlerini S2OSB’den ihraç ettiğini ifade ediyor: “Gedik Holding İstanbul’daki bütün fabrikalarını Bölgemiz’e getirmek için çalışmalarını yürütüyor. Aydın Kuruyemiş bütün yatırımlarını Bölgemiz’e getirdi. Çamsan, 2. fabrikasını Bölgemiz’de kurdu. Çağla Şekerli Mamüller, yeni yatırımını yaparak daha da büyüdü.

Verdiğimiz hizmetler, sanayici arkadaşlarımızın anlayışı, görüşü, vizyonu, desteği ve elbirliğiyle gururlanacağımız, çalışkan, üretken, yaptığı ihracatla ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Türkiye için örnek bir OSB olduğumuza inanıyoruz. Çevreciyiz. İddialıyız, Türkiye ekonomisine hizmet için varız.”

S2OSB büyümeyi hedefliyor

Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bodur, yüzde 100 doluluk oranına ulaşan S2OSB’de boş sanayi parseli bulunmadığını kaydediyor: “Bölgemiz’in yüzde 100’ü dolu olduğundan, yeni yatırımcılar bölgemizi tercih ettiklerinde yer tahsisi yapılamamaktadır. İstanbul-Ankara arasında olmamızdan ulaşım kolaylığı, nitelikli işgücü, hava ve deniz ulaşımının kolaylığı nedeniyle sanayicilerin bölgemize yoğun ilgisi bulunmaktadır. Bu bizim için sevindirici bir gelişme. Özellikle İstanbullu sanayicilerden yoğun talep alıyoruz. Bölgemiz’in TEM Otoyolu’na ve Hendek tarafına doğru büyümesi planlanmaktadır. Ayrıca yeni yapılacak tren istasyonu Bölgemiz’e geldiğinde daha da yoğun talep olacaktır. Bu taleplerin karşılanması için büyümemiz zorunluluk arz edecektir. Henüz bu konuda Yönetim Kurulu ile birlikte beyin fırtınası aşamasındayız, konuyu gündemimize aldık, masaya yatırdık. Yaklaşık 200 hektarlık bir genişleme alanına sahip olacağız. Dışarıdan yoğun talep geliyor, biz de büyümek istiyoruz.”

Hedef: 17.500 kişilik istihdam

Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin (S2OSB), 1997’de, Sakarya İli, Hendek İlçesi sınırları içerisinde İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu ile TEM Otoyolu arasında yer alan 352 hektarlık alanda kurulduğunu aktaran Şükrü Bodur, Bölge’de 2.604.977 m2 sanayi alanında 94 adet sanayi parseli bulunduğunu anlatıyor: “Bu parsellerin tamamı 78 sanayi kuruluşuna tahsis edildi. Karma OSB olarak faaliyet gösteren Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde, 71 tesis üretimde. Toplam 9.800 kişi istihdam edilen ve sanayi tesislerinin yüzde 90’ı üretim aşamasındaki Bölgemiz’de sanayi tesisleri tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde 17.500 kişi istihdam edilecek. Bölgemiz’de ağırlıklı üretim yapan sektörler ise şöyle; ana metal sanayi, plastik, yapı elemanları, ağaç ve ağaç ürünleri, gıda sanayi, kimya sanayi.”

Lojistik cazibesi

Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul-Ankara D-100 Yolu’na 600 m, TEM Otoyolu Akyazı Gişeleri’ne 13 km, TEM Otoyolu Hendek Gişeleri’ne 10 km, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 140 km, Cengiz Topel Havalimanı’na 53 km, Karasu Limanı’na 40 km, Derince Limanı’na 75 km, Arifiye Tren İstasyonu’na 28 km, Sakarya Gümrük Müdürlüğü’ne 23 km, Sakarya il merkezine 29 km, Hendek ilçe merkezine 10 km, İstanbul’a 170 km, Ankara’ya 285 km mesafede bulunuyor.

Şükrü Bodur, “İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlere yakın, kavşak vazifesi gören bir bölgede yaşıyoruz. Sakarya, Türkiye’de merkezi bir bölgede. Karasu Limanı’nın da tamamlanması ile birlikte ihracatımız ve sanayimiz daha çok gelişecek. Proje dahilinde Haydarpaşa Limanı, Karasu Limanı’na taşınacak. Bölgemiz içerisinde Karasu Limanı’na bağlantılı kurulacak tren istasyonumuz ile ulaşım daha da kolaylaşacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ‘nün (3. Boğaz Köprüsü) Anadolu bağlantısı Akyazı’ya çıkacak. Akyazı, Bölgemiz’e 10 km mesafede. Sakarya, İstanbul’a 1.5 saat yakınlıkta. Sakarya’nın lojistik avantajıyla sanayinin yıldızı olacağına inanıyorum. Sakarya 2. OSB Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak. Sakarya 2. OSB olarak bizler de şehrimize en iyi şekilde katkı sunmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte kendimizi de geliştiriyoruz” diye konuşuyor.

Meslek Lisesi projesi: Ar-Ge, inovasyon, sanayi-üniversite işbirliği ve eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizen Şükrü Bodur, önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladıkları eğitim projesine de değiniyor: “Bölgemiz içerisinde bir okul projemiz var. Buradaki sanayi tesislerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kalifiye eleman yetiştirecek nitelikte bir teknik meslek lisesini hayata geçirmek istiyoruz. 10 dönümlük bir araziyi bu projeye tahsis edeceğiz. Proje için Sakarya Üniversitesi’nden de destek alacağız. Öğrencilerin sanayiyle iç içe eğitim görmesini ve sanayi kuruluşlarımızda, okul dönemlerinde stajlarını yapabilecekleri, okullarını bitirdiklerinde de iş bulabilecekleri bir yapılanmayı hedefliyoruz.”

Bölge’nin altyapısının tamamlanmış olduğunu ve hiçbir altyapı probleminin bulunmadığını vurgulayan Şükrü Bodur, S2OSB’nin yeni dönem altyapı projelerine değiniyor:

“İstanbul-Ankara D-100 Karayolu’na yeni bir bağlantı yolu: 2017 yılında Bölgemiz’e ikinci bir giriş-çıkış yolu olarak İstanbul-Ankara D-100 Karayolu’na bağlantı yolu yapılması kararı alındı. Bu yolla Bölgemiz’deki trafik yoğunluğu azalacaktır. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Zeki Toçoğlu ile bu konuda görüşmeler yaptık. Bize yardımcı olacağını ifade etti.

İtfaiye Teşkilatı kurulacak: Ayrıca Bölgemiz’in itfaiye ihtiyacını karşılayacak itfaiye binası için de sayın Toçoğlu ile görüşmeler yaptık. İtfaiye binamızın inşaatı ve itfaiye teşkilatının kurulumu için gerekli desteği yapacağız. İtfaiye binamızın yerini belirledik. Sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne devredeceğiz ve itfaiye teşkilatımız 2017 yılının sonuna kadar hizmete girecek.

Yeni bir enerji hattı: Şu anda elektrik enerjimiz yeterli. Ancak sanayicilerimizin gelecekte artacak elektrik ihtiyacını karşılaması için Hendek Akova Dağıtım Merkezi’nden Bölgemiz’e yeni hat çekilecek. Böylece Bölgemiz’in enerji ihtiyacı uzun dönemde de karşılanmış olacak.

Cami projesi: Bölgemiz’de 1200 kişilik modern bir cami yapmayı düşünüyoruz. Projemizi tamamladık, derneğimizi kurduk. 2018 yılında camimizin faaliyete geçmesini planlıyoruz.”

Altyapısı tamam

Sakarya 2. OSB Bölge Müdürü Hıdır Erkoçak, yürüttükleri altyapı çalışmalarından sözederek, “Bölgemiz’in 12.6 km’lik yollarının tamamı asfaltlandı. Yol çizgileri ve bordür boyama işleri de tamamlanmıştır” diyor.

Yeni yönetim binası ve konferans salonu: Hıdır Erkoçak, 2700m2 kapalı alanıyla hizmete açılan yeni yönetim binasında idari birimler, yönetim odaları, toplantı salonları ve 170 kişilik tam teşekküllü konferans salonunun Bölge sanayicilerinin kullanımına açıldığını ifade ediyor: “Bölge sanayicilerimizin gelişimi için bölge müdürlüğü konferans salonu hizmete girmiştir. Sanayicilerin, teknik personellerin ve çalışanların eğitim, seminer ve toplantıları konferans salonunda gerçekleşmektedir. İsteyen sanayicimiz ücretsiz olarak konferans salonumuzda çalışanlarına eğitim veriyor. Salonumuz oldukça aktif biçimde sanayicilerimize hizmet veriyor.”

Bölge’nin doğalgaz, elektrik, içme suyu, telekom, arıtma tesisi gibi altyapılarının tamamlandığını anlatan Hıdır Erkoçak, bu altyapılara SCADA sistemi ile uzaktan erişimin sağlandığı bilgisini veriyor:

“Doğalgaz: Doğalgaz 2008 yılında Bölgemiz’e geldi. Günlük 30.000m3/h doğalgaz verebilecek altyapımız mevcuttur. Bölge girişine Doğalgaz MS ölçüm istasyonu kurduk. Bu sayede sanayicilerimize daha uygun fiyatlı gaz alımı sağlamaktayız. 50 işletme doğalgaz kullanmaktadır. Yıllık 42 milyon m3 doğalgaz tüketimimiz gerçekleşmektedir. Sanayicilerimizin tüketimleri uzaktan GPRS Scada erişim ile anlık takip edilmektedir.

Elektrik: Bölgenin ihtiyacı olan 100 MVA’lık enerji yaklaşık 4.5 km mesafeden OSB’ye yapılan 2x477 MCM hat ile karşılanmıştır. Sakarya 2. OSB A.G.- Y.G Elektrik Altyapı, Scada, Sayaç Otomasyonu ile Aydınlatma Şebekesi Yapımı İşi kapsamında OSB’mizin elektrik altyapısı katılımcıların sorunsuz bir elektrik dağıtım hizmetine kavuşabilmeleri için gaz izole hücreler kullanılan 1 adet ana dağıtım merkezi ile 11 adet dağıtım merkezi kurulmuş, dağıtım merkezleri arasındaki ve dağıtım merkezlerinden parsellere gidecek olan yaklaşık 150.000 m. O.G. yeraltı XLPE kablolarla irtibatlandırılmıştır. Bölgemiz’e ait elektrik dağıtım şebekesinin uzaktan izlenmesi ve kumandası yapılan Scada ve OSOS Sistemi için fiber altyapı sistemi kurulup tüm dağıtım merkezleri ve ana dağıtım merkezinin haberleşme altyapısı oluşturulmuştur. SCADA sistemi ile merkezlerden toplanan bilgiler OSB Müdürlük binasına tesis edilen SCADA sisteminin operatör bilgisayarlarıyla anlık olarak izlenebilmekte ve kontrol edilebilmektedir.

OSB’mizde yapılan indirimli elektrik tedarik anlaşmaları neticesinde aktif elektrik birim fiyatı 18.00 kr/kwh’den sağlanmaktadır. Üretim kapasitesi hızla artan OSB’mizde yıllık yaklaşık 360.000.000 kwh elektrik tüketilmektedir.

Su: Bölgemiz’in su ihtiyacı iki yerden karşılanmaktadır. Yüksek tüketimli işletmelerde yer altı suyu kullanılmaktadır. İçme ve kullanma suyu, Hendek ilçesinden gelen hatla 20lt/sn’lik su kapasitesi mevcuttur. SASKİ tarafından belirlenen su fiyatı bizim tarafımızdan sanayicilerimize yüzde 15 indirimle sunuluyor. Su tüketimleri uzaktan okuma sistemi ile tespit ediliyor. Belli bölgelere debimetre alınarak SCADA sistemi kurulmuştur. Anlık su debisi takibi yapılmaktadır.

Çevre ve arıtma: Bölgemiz’de 15.000m3/gün kapasiteli Belediye ile anlaşmalı ortak arıtma tesisi mevcut. İşletmelerin ön arıtma yaparak bağlantılarının sağlandığı arıtma tesisi; evsel nitelikli (biyolojik) arıtma yapıyor. 71 üretim yapan tesisin 10 tanesinde ön arıtma bulunuyor.

Bölgemiz’de 514.233 m2 park ve yeşil alanımızda 20.000 civarında ağaç bulunmakta. Ağaçlandırma çalışmalarımız devam etmektedir.

Sosyal Tesisler ve hizmetler: Sanayicilerin ihtiyaçları doğrultusunda misafirlerini ağırlayacağı ve dinleneceği bir kafeterya, yürüyüş yolları ve botanik bahçesi ile birlikte hizmete girmiştir. Bölgemiz’de 500 m2 minibüs parkı ve 5.000 m2 tır parkı hizmet vermektedir.

Spor Tesisleri ve Helikopter Pisti: Bölgemizde ayrıca spor tesisleri mevcuttur. Her yıl fabrikalar arası futbol turnuvası düzenlenmektedir. Böylelikle fabrikalarda çalışanların motivasyonu sağlanmaktadır. Spor sahamızda, sanayicilerimizin yurtiçi ve yurtdışından gelecek olan misafirleri için helikopter pistimiz de mevcut.

Yol süpürme aracı: 2016 yılında bölgemizin tamamı asfaltlandı. Çevre ve yenilenen yollar, yol süpürme aracı ile günlük olarak temizlenmektedir.

Güvenlik: Bölgemiz’de 7/24 güvenlik hizmeti verilmektedir.

Sağlık: Bölgemiz’de 112 Acil Hizmet Merkezi ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), 7/24 sanayicilerimize sağlık hizmeti sunmaktadır.

Ticaret Merkezi: Sanayicilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda Bölgemiz içinde tedarikçi firmaların faaliyet gösterdiği 14 dükkanlı bir ticaret merkezi, sanayicilerimize hizmet vermektedir.

Sakarya’nın en büyük OSB’si olan bölgemiz sanayicilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir."



Doğu Marmara’nın teknoloji ve Ar-Ge üssü; Sakarya Teknokent

Girişimcilik ve yenilikçiliğin Doğu Marmara’daki öncülerinden Sakarya Teknokent, hızla büyüyor. Sakarya Üniversitesi sınırları içinde yaklaşık 50.000 m2 alanda yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veren Sakarya Teknokent A.Ş.’de toplam 65 firma faaliyet gösteriyor, yaklaşık 300 kişi istihdam ediliyor.

Sanayinin ayağına giden teknokent: Sakarya Teknokent’te Mayıs ayında yeni binaları C Blok’un hayata geçmesiyle firma sayısının 100’e ulaşacağını öngören Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof.Dr. Tahsin Engin, Sakarya 1. OSB ile imzaladıkları işbirliği protokolüyle imalat sanayisinin ayağına gideceklerini anlatıyor: “Sakarya 1. OSB’nin inşa edeceği 10 bin metrekare kapalı alanlı hizmet binasının 2018 yılı içinde bize teslim edilmesini bekliyoruz. Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle Sakarya Teknokent şubemizde 50 firmanın yer alacağını öngörüyoruz. Ayrıca Sakarya’daki tüm OSB’leri ziyaret ederek özellikle Ar-Ge desteklerimizi anlatıyor, Ar-Ge veya tasarım merkezleri kurmaları için firmaları teşvik ediyoruz. Bu sayede bölgemizde önemli bir farkındalık oluşturuyoruz.”

TÜBİTAK tarafından, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016 yılı sıralamasında Sakarya Üniversitesi’nin 24. sırada yer aldığını belirten Tahsin Engin, “Hedefimiz bu endekste ilk 10 arasına yerleşmek” diyor. Engin, Sakarya Teknokent’in, üniversite-sanayi-kamu işbirliğiyle yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılması ve katmadeğerli ürünlerin ticarileştirilerek Türkiye’nin uluslararası rekabette öne geçmesi hedefiyle çalışmalarını yürüttüğünü söylüyor.

“Sakarya Teknokent’te, üniversitede üretilen akademik bilgiyi sanayide yeni ürün ve süreçlere dönüştürüyoruz” diyen Engin, Sakarya Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi ADAPTTO’nun bünyesinde hizmet veren patent ofisi PATENTTO ile Türkiye’deki ilk ve tek teknoloji transfer ofisi (TTO) olduğunu kaydediyor: “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk Patent Enstitüsü’nden akredite patent ofisi bulunan tek TTO’yuz. 2013’ten bu yana toplamda 65 patent başvurusu yaptık. Bunların yaklaşık yüzde 15’i yurtdışı patent başvurusu. Patent süreçleri devam ediyor, 3 patentimiz tescillendi, 2 patentimiz ticarileşme aşamasında, bunlardan bir tanesini yurtdışına sattık. Satılan ürün; bir bor kimyasalı, 1 gramı 200 Euro’ya Fransa’da ileri araştırmalar yapan bir laboratuvara satıldı, 10 gram daha talep edildi.”

Sakarya Teknokent’te 2013 yılından bu yana 100 civarında akademisyenle hayata geçirilen 75 sanayi projesinin TÜBİTAK dahil ulusal ve uluslararası hibe destek fonlarından yararlandığını aktaran Engin, “Proje havuzumuza her geçen gün yenisi ekleniyor. Bu yıl toplamda 85 proje sayısına ulaştık” diyor.

Engin, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için açtıkları ön kuluçka merkezi; Girişimcilik Atölyesi’nden de sözediyor: “Girişimcileri, mentorlar ve profesyonellerle buluşturuyoruz. Örneğin; otonom araç sistemlerinin yönetimiyle ilgili bir kit geliştiren girişimcimiz 180 bin TL melek yatırım aldı.”

Engin, yeni dönem projelerini ise şöyle özetliyor: “l İTÜ Arıteknokent ile yürüttüğümüz partnerlik programı çerçevesinde İTÜ Çekirdek’in bir prototipini Sakarya Teknokent’te açacağız.

- 25 firmamızla Sakarya Makina İmalatçıları Birliği (SAMİB) işbirliğiyle 2.5 milyon TL bütçeli UR-GE projesine başladık.

- Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ile mobilya kümelenmesiyle ilgili bir UR-GE projesi geliştirmek üzere çalışıyoruz.

- Siemens ve Arçelik ile ortaklaşa Türkiye Perspektifinde Endüstri 4.0 Uygulamaları Paneli düzenledik. Endüstri 4.0 bizim de odak noktamızda.

- Ana savunma sanayi firmaları ile yerli savunma sanayi firmalarını buluşturacağımız bir projeyi hazırlıyoruz. Özellikle siber güvenlik, nesnelerin interneti, bulut teknolojileri, büyük veri, sanal gerçeklik, yapay zeka, artırılmış gerçeklik konuları öne çıkacak.”



MARKA, sürdürülebilir kalkınmayı başaran ‘Marka Bölge’ olmak için koşuyor

MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) Genel Sekreter Vekili Şevket Kırıcı, 2017 yılında ajansın gündeminin önemli bir bölümünü güdümlü proje destekleri, InnoTeam projesi, MARKASEM eğitimleri, il yatırım destek ve tanıtım stratejilerinin uygulanması, sektörel araştırmalar, sosyal inovasyon, kümelenme çalışmaları, bölgesel yenilik stratejisi, S3 Platformu çalışmaları ve Avrupa Birliği kaynaklarına erişimden oluşmasının planlandığını açıklıyor. Kırıcı şu bilgileri veriyor:

“InnoTeam Projesi: Bölgemizdeki işletmelerin inovasyon yönetimi becerisinin ölçüldüğü, değerlendirildiği ve geliştirildiği bir yarışma sistemi olan InnoTEAM projesi, 2017’de yürütülen bir çalışma olarak işletmelerde inovasyon yönetimi farkındalığının artırılması, inovatif işletmelerin tespit ve teşvik edilmesi, bu işletmelerin inovasyon yönetimi becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Bölgesel Yenilik Stratejisi: Akıllı İhtisaslaşma için hazırlanan Doğu Marmara Bölgesel Yenilik Stratejisi 2015-2018’de kaynakları etkin kullanarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla bölgede öne çıkan sektörlerin belirlenmesi ve bu sektörlerin gelişimine yönelik politikaların üretilmesi hedeflenmiştir. Strateji kapsamında Sakarya’da otomotiv ana ve yan sanayii, demir dışı mineraller, kağıt, kimya ve ilaç, makine imalat, demir-çelik, süs bitkiciliği, raylı taşıtlar sanayii, lojistik ve depolama, enerji öncelikli sektörler olarak belirlenmiştir.

MARKASEM: MARKA bünyesinde faaliyet gösteren Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Sürekli Eğitim Merkezi (MARKASEM) bölgemizdeki insan kaynaklarının gelişimini sağlamak ve bölgede verilen hizmetlerin kapasitesini arttırmak için kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana 60.000 kişiye eğitim verilen MARKASEM kapsamında düzenlenen eğitimlerin çeşitlendirilmesi ve daha fazla kişiye ulaşılması MARKA’nın en önemli orta ve uzun vadeli hedefleri arasındadır.”

Şevket Kırıcı, MARKA’nın Sakarya 2023 vizyonunu ise şöyle açıklıyor:

- “30 milyar TL’lik teşvik belgeli yatırım,

- 10 milyar TL’lik teşvik belgeli yabancı yatırım,

- 10 milyar dolar ihracat,

- 50 özel sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezi

- Orta-ileri teknolojili sektörlerde yüzde 90, ileri teknolojili sektörlerde yüzde 4 ihracat payı,

- 50 dekar / üretici tarımsal arazi büyüklüğü,

- 10 adet 5 yıldızlı otelde 2.500 yatak kapasitesi,

- Toplam 15.000 yatak kapasitesi,

- Konaklamalı 250.000 yabancı, 1.000.000 yerli turist,

- Hastanelerde yüz bin kişi başına 500 yatak hedeflemektedir.

Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi: MARKA olarak güdümlü proje desteği çalışmalarımız kapsamında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen ‘Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi’ projesinin fizibilite çalışmasının 2017 yılı ilk çeyreğinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Projeyle yurtiçinde ve yurtdışında talep gören, klasik yöntemlerle çoğaltılması zor bitkilerin, bitki doku kültürü teknikleri kullanarak çoğaltılmasına imkan tanıyacak modern bir laboratuvar kurulması amaçlanmaktadır. Bu fizibilite çalışmaları neticesinde söz konusu yatırımı, gerçekleşmesinin mali ve teknik açılardan uygun olması durumunda ajansımızca finanse edilmek üzere değerlendireceğiz.”

Şevket Kırıcı, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinde faaliyetlerini sürdüren Yatırım Destek Ofisleri ile hizmet veren MARKA’nın önemli uygulamalarından da sözediyor: “MARKASTAT: Uygulama yardımıyla bölge illeri ve ilçelerinin yıl bazında verileri interaktif ortamda tablo, grafik ve harita olarak üretilebiliyor. YATBİS: Yabancı/yerli yatırımcılara yatırıma uygun arazi, arsa veya tesis bulma süreçlerini hızlandırmak için kullanılan bir coğrafi bilgi sistemi uygulaması. KYTS: Uygulamayla kamuya ait yatırımlar, yatırımcı kuruluşlar tarafından sisteme işleniyor, karar vericiler tarafından konumuna, yatırımcı kurumuna, bütçe kaynağına ve yatırım konusuna göre filtrelenebiliyor, isim ve detay açıklamalarına göre sorgulanabiliyor. InvProm: Kamu kurumlarına, yerel yönetimlere, ajanslara, odalara ve şirketlere kendi bölgelerini tanıtma ve potansiyel ve mevcut yatırımcılar ve girişimciler ile ilişkilerini yönetmeleri için çözüm sunan bir Saas web uygulaması.”



Çamsan Entegre, yeni yatırımlarıyla büyüyor

Türkiye’nin ilk ve Avrupa’nın 4. MDF fabrikasına sahip Çamsan Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., son 10 yıldır İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye’nin “En Büyük 500” kuruluşu listesinde yer alıyor. Sektörünün öncü kuruluşlarından Çamsan Entegre, Türkiye’de laminat parke, MDF ve MDF LAM ürünlerinin tanınmasına ve gelişimine önemli katkıda bulunuyor.

Çamsan Entegre Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Refik Suat Kılıç, Çamsan Entegre’nin Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni yatırımını tamamlayarak mevcut fabrikasının yanında yeni ikinci fabrikasında da üretime başladığını anlatıyor: “Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ikinci fabrikasıyla üretimine devam eden Çamsan Entegre, yaptığı yeni yatırımlarla sektör içerisindeki özel konumunu hızla geliştirerek yurtdışı ve yurtiçi pazarlarda satışlarını ve pazar payını artırıyor.”

Refik Suat Kılıç, 1978 yılında kurulan Çamsan Entegre’nin her zaman kalitesiyle pazarda haklı bir marka imajına sahip olduğunu belirterek, “Yeni fabrikayla beraber yüzde 100 kapasite artışıyla sektörün ihtiyacı olan laminat parke, MDF LAM ve MDF ürünlerini iç ve dış pazarlara yeterli miktarda verebileceğiz. 80 milyon Euro tutarındaki yeni yatırımımızın tamamlanmasıyla Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Çamsan Entegre Tesisleri’mizde, 475 bin metreküp kapasiteli 2 adet MDF üretim hattı, 4 adet laminat parke hattı, 4 adet kaplama presi, 2 adet emprenye hattı, 1 adet tutkal fabrikası ve 2 adet arıtma tesisi bulunmaktadır. Tamamlanan yeni yatırımlarımızla beraber şirketimiz, pazarda kalitesi ve özel koleksiyonlarıyla prestij ürünü ve Türkiye’nin ilk laminat parkesi olan Çamsan Parke markasının mevcut koleksiyonlarına ilaveten özel desen ve özel tasarımlarını içeren yeni MODERN seri koleksiyonuyla yurtiçi ve dışı müşterilerimizin taleplerini karşılamak üzere pazara sunmuştur” diye konuşuyor.

Refik Suat Kılıç, Çamsan Entegre’nin 2011 yılında başlattığı yeniden yapılanma çalışmaları yanında deneyimli profesyonel yönetimi ile teknik ve idari konularda gerçekleştirdiği çalışmalarla şirketin performansını önemli ölçüde artırdığını ifade ediyor: “Özellikle Karadeniz Teknik Üniversitesi ile müştereken yürütülen Ar-Ge çalışmalarında E1 sınıfında MDF ve parkelik HDF üretimi yanında üretim süreçlerinde uygulanan birçok projeyle ürün kalitesini yükselten yeni üretim reçeteleri geliştiren firmamız kalite standartlarını her zaman Avrupa normlarında tutmak amacıyla sektörümüzle ilgili global tüm gelişmeleri yakından takip etmektedir. İnsan ve çevre sağlığına önem veren şirketimiz yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) ahşap malzemelerde kullanılan formalde hit miktarının en düşük seviyede tutmak üzere düzenlediği E-0 belgesini almaya hak kazanmıştır. Çevreye karşı duyarlı bir felsefe ile faaliyet gösteren Çamsan Entegre bu bilinçle merkezi biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerini kurmuştur.”

Çamsan Entegre’nin vazgeçilmezi; kalite: Suat Kılıç, “kalite”nin olmazsa olmazları olduğunu vurguluyor: “Firmamızın temel hedefi, üretim kriterlerimizden ve yüksek kalite standartlarımızdan taviz vermeden ürettiğimiz her üründe, yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki rakiplerimize göre fark yaratmak ve sektördeki ‘farklı’ konumumuzu koruyarak marka imajımızın güçlenmesidir. Çamsan Entegre, kurulduğu günden itibaren kaliteyi sağlama yolunun kontrolden değil üretim ve hizmet süreçlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinden geçtiğinin bilincinde olmuştur. Teknolojik gelişmelerle birlikte kalite konusundaki amacını ‘müşteri tatmini’, hedefini ise ‘sürekli gelişme’ olarak belirlemiştir. Ayrıca şirket politikası olarak, ülkemizin geleceği için ürünlerimizde ve üretimin her aşamasında çevre dostu olmayı benimsedik.”

30 yıllık tecrübesiyle Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam eden kuruluş: Çamsan Entegre’nin yatırımlarıyla dünya standartlarına uygun, çevreye ve çalışanlarına dost, üretim ve çalışma koşullarıyla örnek olarak, 30 yılı aşkın süredir olduğu gibi Türkiye ekonomisine katkılarına devam edeceğini aktaran Suat Kılıç, “Sektörde 30 yılı aşan deneyimin bize kazandırdığı eğitim ve beceri düzeyi yüksek insan gücü, ekip çalışması bilincini koruma prensibi ve sürdürülebilir kurumsallık prensibinin üretimdeki yansıması ‘kalite’ olmuştur. Yüksek kaliteli MDF, MDF LAM ve Laminat Parke ürünlerimiz, pazarın özel taleplerini farklı segmentlerde karşılamaktadır. Yılların, Çamsan Entegre’ye kazandırmış olduğu zoru başarma gücü ve yüksek kalite anlayışı, ÇAMSAN PARKE markasının laminat parke pazarında sektörün lider markası olmasını sağlamıştır” diyor.