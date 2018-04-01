Katmadeğerli üretimiyle Türkiye’nin örnek butik OSB’si; Düzce 2. OSB

Düzce 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Aktaş, katılımcılarına sunduğu hizmet kalitesi, eksiksiz altyapısı, çevre düzenlemesi, güvenliği ile Türkiye’nin örnek butik OSB’si olduklarını söylüyor. Kasım Aktaş, “Düzce 2. OSB, kent ve bölge sanayisi için önemli bir unsur. Katmadeğerli üretime adanmış 11 işletmesiyle Düzce 2. OSB, Düzce ve Türkiye ekonomisinin geleceği için önemli. Türkiye’deki OSB’lere örnek; Düzce’nin butik OSB’siyiz” diye konuşuyor.



2004 yılında ‘5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki’ Hakkındaki Kanun kapsamına alınan Düzce’ye yoğun yatırım taleplerinin karşılanması amacıyla Düzce Valiliği tarafından Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesi kurulma çalışmalarının başladığını anlatan Kasım Aktaş, 2005 yılında Bakanlık tarafından tescil edilen bölgenin tüzel kişilik kazandığı bilgisini paylaşıyor. 2006 yılında firma arsa tahsisleri yapılan Düzce 2. OSB’de, 2008 yılı itibariyle firmaların faaliyete geçtiğini ifade eden Kasım Aktaş, kısa sürede önemli bir aşama kaydederek altyapı ve üstyapı yatırımlarını hızla tamamladıklarını belirtiyor.



2012 tarihindeki Genel Kurul toplantısının ardından bugün sanayiciler tarafından yönetilen Düzce 2. OSB’de, cam sanayi ağırlıklı olmak üzere 10 farklı sektörden üretici yer alıyor. Firmaların sektörel dağılımı ise şöyle: “Cam sanayi, ısıtma-soğutma, alüminyum profil, otomotiv yan sanayi, trafo yedek parçaları, boru bağlantı elemanları, mobilya, klima havalandırma ekipmanları, enerji ve plastik levha.”



Yüzde 94 doluluk oranına sahip, 81 hektar alan üzerine kurulu Düzce 2. OSB, toplam 11 sanayi parseline evsahipliği yapıyor. Kasım Aktaş, 9 işletmenin faaliyet gösterdiği ve yaklaşık 1000 kişinin istihdam edildiği Düzce 2. OSB’nin eksiksiz hizmet anlayışıyla Düzce’ye katmadeğer sağlamaya devam edeceğinin altını çiziyor. Aktaş, “Bölgemiz firmaları, tedarikçileri ve lojistik ihtiyaçları da düşünüldüğünde dolaylı olarak 5 bin kişiye istihdam sağlıyor” diyor.



Düzce 2. OSB’nin altyapısının katılımcılar tarafından inşa edildiğini vurgulayan Kasım Aktaş, 2009 yılında bölge içi yollar, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin tamamlandığını aktarıyor. Su, elektrik, doğalgaz, telekom, arıtma altyapısı tamamlanmış ve katılımcılarına eksiksiz hizmet sunan Düzce 2. OSB’de telekom santral binası, güvenlik binası, 3 adet elektrik dağıtım merkezi bulunuyor.



Düzce Cam; Türkiye’nin camı

Düzce 2. OSB’de yeni yatırımlarıyla hızla büyümeye devam eden Düzce Cam,

bu yıl, “Cam Kaplama Hattı” ve “Baca Gazından Elektrik Üretim”

tesislerini devreye alacak. Bir OKAN Grup şirketi olan ve Türkiye’nin ilk 500 Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Düzce Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde Borcam Madencilik firmasıyla birlikte yaklaşık 150 milyon Avroluk yatırımla kurulduğunu belirten Düzce Cam Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Aktaş, Türkiye cam sektörünün ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda Düzce Cam’ın yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Kasım Aktaş, “Düzce Cam San ve Tic A.Ş., 2010 yılında 650 ton günlük kapasiteye sahip ilk düz cam hattı ile Düzce 2. OSB’deki tesislerinde, 253.000 m2 alan üzerinde faaliyete başladı. 2011 yılında ‘Lamine Cam Üretim’ hattını, 2012 yılında ise ‘Ayna’ üretim hattını devreye aldı. 2016 yılı sonlarında 800 ton günlük üretim kapasitesine sahip ikinci düz cam üretim hattını devreye aldı, kapasitesini 1450 ton/gün seviyelerine çıkardı. 2017 yılı içerisinde Türkiye’deki artan ihtiyaçları karşılamak üzere yeni bir ‘Lamine Cam’ üretim hattı devreye alındı. 2018 yılı içerisinde Cam Kaplama Hattı ve Baca Gazından Elektrik Üretim tesisleri devreye alınacak” açıklamasını yapıyor.

Düzce Cam, enerji tasarruflu ve özel performanslı ürünlerle ürün yelpazesini genişletiyor: Kasım Aktaş, Türkiye’deki düz cam ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’ini karşılayan Düzce Cam’ın, 2017 yılı içerisinde toplam 400.000 ton satış rakamına ulaştığını paylaşıyor: “500.000 ton üretim kapasitesine sahip tesisimiz 2018 yılı içerisinde maksimum kapasiteye çıkacaktır. Ürün yelpazemizde bulunan lamine cam, ayna, boyalı camların yanı sıra bu yıl devreye alınacak olan Cam Kaplama Hattı ile birlikte ürün yelpazemize enerji tasarrufu sağlayan ve günümüzde yoğunlukla tercih edilen özel performanslı ürünleri de dahil edeceğiz.”

Kasım Aktaş, “Türkiye’deki ekonomik göstergelerin ve inşaat sektörünün pozitif yönde ilerlemesi nedeniyle 2018 yılına kadar hedef pazarımız Türkiye idi. İhracat bizim için bu yıl başlıyor diyebiliriz. İkinci düz cam üretim tesisimizin devreye girmesi ile kapasitemizin bir kısmını ihracat pazarına yönlendirdik. Firmamızın bağlı olduğu lojistik filosunu kullanarak karayolu ile Balkan ülkelerine kapı teslim sevkiyatlarımız başlamıştır. Ayrıca firmamızın konumunun avantajlarından biri olan Batı Karadeniz limanlarından deniz yolu ile ihracat faaliyetlerimiz başlamıştır. Hedefimiz ihracatımızı toplam satışımızın yüzde 20’si seviyelerinde tutmaktır” diyor.



Kasım Aktaş, tercih edilme nedenlerini şu sözlerle özetliyor: “Türkiye de faaliyet gösteren tüm cam işleme firmaları ile kurduğumuz iyi ilişkiler, zamanında teslimat, lojistik organizasyonumuzun kalitesi, ürün kalitesi, üretim kapasitemiz ve ürün çeşitliliği bizim tercih edilme nedenlerimizdendir. Bu nedenle ‘TÜRKİYE’NİN CAMI’ diyoruz.”



Kalitesi tescilli: Kalite konusunda Türkiye cam endüstrisinin Avrupa normlarını uyguladığını vurgulayan Kasım Aktaş, Düzce Cam’ın kalitesinin tescilli olduğunu ifade ediyor: “Tüm ürünlerimiz TSE ve CE belgelidir. Ayrıca firmamız ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 belgelerine sahiptir. Bu yıl içerisinde de ISO50001 ve ISO27001 belgelendirme çalışmalar tamamlanacaktır.”

OKAN Grup bünyesinde 7 şirket mevcut

Düzce Cam’ın da bağlı olduğu OKAN Grup şirketlerinde toplamda 1.000 kişi üzerinde personel istihdamı sağlandığını aktaran Kasım Aktaş, “Grubumuz bünyesinde Düz Cam üretimi dışında madencilik ve hammadde imalatı, cam işleme, cam ithalat ve ihracatı, cam işleme makinaları imalatı, lojistik ve depo yönetimi ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren 7 grup şirketimiz bulunmaktadır” açıklamasını yapıyor.



Düzce’nin denimde Ar-Ge yıldızı; REALKOM

Denim pantolon üreticisi REALKOM, Ar-Ge ve inovasyon hedefleriyle dünya çapında bir firma olmak için koşuyor. REALKOM, 5 yıl içerisinde “Türkiye İnovalig Şampiyonu” olmak için çalışıyor.

REALKOM Tekstil Ürünleri Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş., 2001 yılında kuruldu. İlk yıl 50 işçi ve 50 bin parça ihracat ile üretime başlayan REALKOM, 2002’de 150 işçi ile 100 bin parça, 2006’da 2 milyon 510 bin parça üretim rakamlarına ulaştı. 2007 yılında ihracatta yüzde 55 büyüme rakamını yakalayan REALKOM; İTKİB’in yayınladığı en hızlı büyüyen şirketler listesinde ilk sırada yer aldı, aynı yıl Düzce fabrikasını açtı.



REALKOM Genel Müdürü Mutlu Kayan, 2017 yılına gelindiğinde, İstanbul’daki ana merkez ofisinde 160, üretim yaptığı Düzce fabrikasında 900 olmak üzere toplam 1060 çalışan, ayda 400 bin adet üretim ve 70 milyon Euro ciro ile REALKOM’un sektör liderlerinden biri haline geldiğini anlatıyor.