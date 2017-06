Küresel üretim alanı: TOSB

TOSB, 1994’de başladığı arazi satın alma ve kamulaştırma, altyapı çalışmalarından günümüze bir başarı hikayesine dönüştü. Yalnızca otomotiv parça sanayicilerinin faaliyet gösterdiği tek İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olan TOSB, yüzde 100’e yaklaşan doluluk oranı, 20 bini bulan çalışan sayısı, 12 adet belgeli Ar-Ge merkezi ve 1.5 milyar doları aşan direkt ihracatı ile hem sanayicisine hem Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

TOSB, kaliteli ve modern altyapı olanakları sunarak, katılımcıları için sinerji yaratan, edindiği bilgi ve becerileri küresel pazarda satabilecek, evrensel çevre kuralları ve insana duyarlı, örnek ve de önder bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) vizyonuyla hareket ediyor.

Toplam 2 milyon 800 bin metrekare alan üzerinde yer alan OSB’nin büyüme alanı bulunmuyor. TOSB’da bulunan tahsis edilebilir 90 parselin 87’sinde yapılaşma tamamlanmış ve üretime geçilmiş.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftci, bölgede faaliyette olan 73 sanayi parseli, 4 hizmet destek parseli, inşaat halinde 8, proje aşamasında ise 1 parselin bulunduğunu açıklıyor. Bölgede tüm parsellerde üretimin başlamasıyla toplam istihdamın 20 binden 22 bine çıkması öngörülüyor. TOSB’da işletmelerin yüzde 35’i yabancı sermayeli. Yatırım yapan ülkeler arasında; Japonya, Almanya, Fransa, ABD, İtalya ve İspanya bulunuyor.

Yunus Çiftci, “Kuruluşumuzda iki amacımız vardı. Birincisi; otomotiv yan sanayiyi ortak bir noktaya toplamaktı. İhtisas OSB olarak bu hedefimize ulaştık. İkincisi ise bir sinerji merkezi oluşturmaktı. Şimdi bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Bunun için eğitim kurumları, laboratuvarlar, sürekli yaşanabilir temiz bir çevre, sosyal alanlar oluşturmaya odaklandık. Bu bağlamda eğitim için tahsis ettiğimiz alanda kurucularımızdan Bayraktar ailesi bir Endüstri Meslek Lisesi inşa ederek MEB’e bağışladılar. Yine aynı bölgede biz bir bina yaparak KOSGEB’e tahsis ettik. Geçtiğimiz yıl Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın güdümlü proje desteği ile Otomotiv Test Merkezi’ni kurduk. OSB içinde misafirlerimizi rahatlıkla ağırlayabileceğimiz 5 yıldızlı bir oteli yap-kirala-işlet ve devret modeli ile faaliyete geçirdik. Bu bölgede ilk ve Türkiye’de az sayıda OSB’de bulunan atık su arıtma tesisini kurduk ve işletiyoruz. Bu girişimimiz örnek alınarak tüm belediye ve OSB’lere atık su arıtma tesisi kurma mecburiyeti geldi. Çevre düzenlemesine ağırlık vererek, ağaçlandırma ve yeşil alanlarımızla aynı zamanda yaşam alanına dönüştük” diyor.

Bundan sonraki süreçte eğitim konusuna ağırlık vereceklerini açıklayan Çiftci, şu bilgileri veriyor: “Alanında uzman kuruluşlarla işbirliği yaparak güncel ve sanayimizin ihtiyacına uygun eğitimler yapıyoruz. Aynı zamanda eğitim amaçlı kurulmuş TOGEV (TOSB Geliştirme ve Eğitim Vakfı) var. Vakıf üzerinden burslar veriyoruz. ‘Sürekli Eğitim Merkezi’ kurarak yetişkin eğitimine ağırlık vereceğiz. Aynı zamanda üyelerimizin personellerinin Endüstri 4.0’a uygun eğitimi için bir laboratuvar kurmak istiyoruz. Gelişen ve değişen dünyada insanların sürekli kendisini geliştirmesi gerekiyor. Bunun için Gebze Teknik Üniversitesi ile bir protokol imzaladık. İlgili Vakıflar ile de işbirliklerimiz mevcut. Eğitimlerin 2018’in başında hayata geçmesini planlıyoruz. Bünyemizdeki Hatice Bayraktar Endüstri Meslek Lisesi’nin tüm paydaşlarıyla yakın zamanda bir toplantı gerçekleştirdik. O alanda da eğitimin niteliğini geliştirecek çalışmalarımız ağırlık kazanacak.”



OSB içinde yüksek lisans imkanı

TOSB, eğitime büyük önem veriyor. Daha önce hayata geçirilmiş bir dizi proje konunun ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. TOSB, eğitim alanında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, Gebze Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa ‘lisans üstü’ eğitim verilmesini sağlıyor.

Yunus Çiftci, bu yıl ilk eğitimleri tamamladıklarını belirtiyor: “Programımız ilk mezunlarını verdi. Geçen yıl Gebze Teknik Üniversitesi işbirliği ile 52 öğrenci Yüksek Lisans eğitimine başladı ve bu yıl bunların 43’ü mezun oldu. Programlarımızı çeşitlendirerek devam ettireceğiz.”

TOSB Yönetimi aynı zamanda Kocaeli Sanayi Odası, ABİGEM, İMMİB, KOSGEB gibi kurumlarla işbirliği yaparak çalışan ve yöneticilerin gelişimi yönünde seminerler, kısa süreli eğitimler ve workshop’lara imza atıyor. Çiftci, geçen yıldan bu yılın Nisan ayına kadar 58 konuda 2000 kişiye eğitim verildiğini aktarıyor.

Bölgenin eğitim alanındaki en eski yatırımını Milli Eğitim’e bağlı Hatice Bayraktar Endüstri Meslek Lisesi oluşturuyor. Sanayicinin ara eleman ihtiyacına kökünden çözüm sağlamak adına hayata geçen proje ile öğrenciler, bir iş kolunda meslek sahibi olacak nitelikte eğitim alıyor. Meslek Lisesi’nde 500 öğrenci gündüz, 130 öğrenci de gece eğitim alıyor. Son sınıfta uygulanan staj mecburiyeti bölgedeki sanayi tesislerinde gerçekleştiriliyor. Çiftci, “Staj yapmak isteyen öğrencilerimizin tamamına burada staj imkanı verebiliyoruz. Ama kısa süreli stajlar pek verimli olmuyor. Stajların daha uzun süreli yapılmasını, mesleki eğitimin sadece son sınıfta değil 3. sınıfta başlamasını, 4. sınıfta devam etmesini istiyoruz” diye konuşuyor.



Kendi kaynağını yaratan OSB

OSB’ler bir belediye gibi yol, su, elektrik, doğalgaz, haberleşme, arıtma, peyzaj, itfaiye, acil durum kurtarma, karla mücadele, cadde süpürme, aydınlatma, ruhsatlandırma gibi pek çok hizmeti kamu adına kendi kaynakları ile sunuyor. Dolayısıyla OSB’lerin sürdürülebilir gelirlere ihtiyacı bulunuyor. Yunus Çiftci, sorunlara çözüm bulmak adına geliştirdikleri stratejilerinden sözediyor: “OSB’mizde kiralık yer arayan sanayiciye endüstriyel parsel üzerinde bina inşa ederek tahsis ediyoruz. Bu yöntemle kiralanan 140 bin metrekare kapalı alanımız var. Sözkonusu alanda 15 firma faaliyet gösteriyor. Şu anda genel olarak çok az yatırım yapılıyorken biz global bir firma için 26 bin metrekare kapalı alanı olan bir endüstriyel bina yapıyoruz. Bunun finansmanının yaklaşık yarısını da peşin kira olarak firmadan temin ettik. Bu yılın ikinci yarısında binayı teslim edeceğiz ve firma üretime başlayacak.”

TOSB’un 30 dönümlük kiralanabilir bir yeri daha bulunuyor. Çiftci, bu alanı da % 100 yabancı sermayeli bir firma için kiralık bina yapma konusunda görüşmelerin sürdüğünü ifade ediyor: “Tek bir firmaya alanı tahsis etmek istiyoruz. Otomotiv yan sanayide faaliyet yürüten bir kuruluş ile görüşmelerimiz sona yaklaştı. Bu ay sonunda sözleşmeyi imzalamak, yıl bitmeden de projeyi hazırlayıp, inşaata başlamak istiyoruz.” Çiftçi, kira gelirleri ile rutin bütçe giderlerinin yüzde 100’ünü karşıladıklarını, sürdürülebilir bir OSB olmanın yolunun da bu yöntemden geçtiğini kaydediyor.



TEM Kavşak projesi tamamlandı

Bölgenin ulaşım imkânlarına önemli bir artı kazandıran Çayırova TOSB-TEM Bağlantı Kavşak Projesi nihayet tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği, TOSB’un öncülüğünde, hazırlanan ilgili kurum ve Bakanlığın onayına sunulan projenin hayata geçirilmesinde GOSB, GEPOSB, Gebze Güzeller OSB’nin de maddi katkıları oldu. Çayırova TEM Otoyolu OSB Köprülü Kavşağı projesinin hazırlık çalışmaları 4 yıl, projenin yapılması ve hayata geçirilmesi ise yaklaşık 1 yıl sürdü. Projenin önemini Yunus Çiftçi şöyle anlatıyor: “Bu bölgede her gün 100 bine yakın insan işe gidip geliyor. Kavşak öncesinde, insanlar uzun bir zamanını ciddi sıkışıklıklar yaşanan trafikte geçirmek zorunda kalıyordu. Bu projeyle sorun çözüldü. OSB’lerin 10 milyon 250 bin TL kaynak sağladığı projenin tamamı 28 milyon TL’ye mal oldu. Proje bölgeye değer katan bir yatırım olmuştur.”



TOSB Otomotiv Test Merkezi açıldı

TOSB’u farklılaştıran en önemli yatırımlardan birini TOSB Otomotiv Test Merkezi oluşturuyor. 4 bin 400 metrekarelik alana inşa edilen Merkez, otomotiv ağırlıklı olmak üzere birçok sektöre destek verecek nitelikte. Türkiye’de yapılamayan birçok testin artık yapılabilir olmasını sağlayan Merkez’de araç üstü emisyon test cihazı, motor testi, iklimlendirme kabinleri bulunuyor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) yüzde 75’ini karşıladığı cihazlar toplamda 5 milyon TL’ye maloldu. Hizmet verdiği sektörler arasında; demiryolu, denizyolu, savunma sanayi, makine endüstrisi de bulunan Merkez’in diğer yanındaki 2 bin 200 metrekarelik alanda ise ESİM Elektrik ve Elektronik Test Merkez binası da yer alıyor.



Altyapıda eksik kalmadı

Sanayicisine her türlü destek sağlayan TOSB’un elektrik, su, atık su, arıtma, doğalgaz ve haberleşmede altyapı eksiği bulunmuyor. Bölgede iletişim fiber optik altyapı ile sağlanıyor. Şu anda elektrik sayaçlarını uzaktan okuyan OSB, ileriki dönemde doğalgaz ve suyu da bu sisteme dahil edecek.



Enerji: TOSB’da yıllık 400 milyon kilovatsaat enerji tüketiliyor. Bölgenin kendi elektriğini üretmesi amacıyla geçmişten günümüze bir dizi çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan TOSB Bölge Müdürü Murat Demir, “Rüzgar tribünü kurduk. Ancak rüzgarın potansiyeli istediğimiz oranda çıkmadı. Doğalgazdan kojenerasyon tesisi düşündük ancak bölgemizde buhar enerjisini kullanacak şirketimiz olmadığı için o da fizibil olmadı. Serbest tüketici olma hakkımızdan yararlandık ve uygun teklifi veren enerji üreticileriyle çalışıyoruz. Sanayicinin temel girdi kalemi olan enerjinin birim fiyatı çok önemlidir. Enerji çok pahalı, geçen yıl aldığımız indirimden fedakarlık yaptık. Yeni dönemde yine yüksek fiyatlarla karşılaşıyoruz” diye konuşuyor.



Su: Bölgenin su ihtiyacı Yuvacık Barajı ve Denizli Gölet’inden sağlanıyor.



Doğalgaz: Tüm parsellerin doğalgaz bağlantısının bulunduğu TOSB’da yıllık tüketim 27 milyon metreküp. Doğalgaz BOTAŞ’tan sağlanıyor.



Arıtma: Hem kimyasal, hem biyolojik arıtma yapabilen TOSB Arıtma Tesisi, 2008’de faaliyete başladı. Tesisin kapasitesi 4 bin 400 metreküp/gün. OSB’deki doluluk oranı yüzde 89 olmasına rağmen tesiste günlük 2 bin 500 metreküp civarında su arıtılıyor. OSB’nin çıktıları arasında tehlikeli atık bulunmuyor.



Çevre: TOSB’un en iddialı olduğu alanlardan biri de dev çevre yatırımları. Hatta OSB, yürüttüğü çalışmalarla Çevre Bakanlığı’ndan 2012’de beratını almıştı. “Yeşil OSB” kavramına örnek TOSB’da 170 dönüm arazide 66 bin 500 kök ağacı bulunuyor. Her dönem ağaçlandırmaya 5 ile 10 bin ekleme yapan OSB’nin toplam yeşil alanı 315 bin 734 metrekareyi aşıyor.



Sosyal donatı alanları: OSB sınırları içerisinde 2013’te açılan otel, 5 yıldızlı, 162 oda kapasiteli ve 3 toplantı odasına sahip. İşleticisinin hem sanayici hem de turizmci olduğu otel, yüzde 60-70 dolulukla hizmet veriyor. TOSB’un toplam 11 bin m2’lik sosyal tesis alanı 3 bloktan oluşuyor. 4 bin 700 m2’lik A Blok’ta 2 bin 500 kişilik mescit ve 350 çocuk kapasiteli kreş mevcut. Yaklaşık 2 bin m2’lik B Blok’un bankalara kiraya verilmesi bekleniyor. 3 bin 920 m2’lik C Blok’ta pastane, sağlık merkezi, sanayinin ihtiyaç duyduğu hidrolik, pnömatik, elektrik, teknik malzeme satış yerleri ile kontrol ve bakım merkezleri yer alıyor.



GEBZE TİCARET ODASI, toplumun mutluluğu için koşuyor

Katmadeğer yaratan projeleriyle sürekli gündem oluşturan GEBZE TİCARET ODASI (GTO), bölgesini ulusal ve uluslararası alanlarda hak ettiği yere taşıma ilkesiyle çalışmalarına son hızla devam ediyor. Katıldığı uluslararası etkinlikler ve yürüttüğü ihracat projesiyle uluslararası pazara açılmak isteyen KOBİ’leri ve işletmeleri destekleyen GEBZE TİCARET ODASI, imza attığı “Kardeş Oda” protokolleriyle üyelerinin yeni iş hacimleri oluşturmalarına imkan sağlıyor.

KOBİ’lere Nefes Kredisi ile üyelerine nefes aldıran GEBZE TİCARET ODASI, KOSGEB işbirliğiyle yürüttüğü Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri ile bölgesine yeni girişimciler kazandırılmasına ön ayak oluyor. Bölge sanayisi ve ticaretini destekleyen çalışmalarıyla GEBZE TİCARET ODASI, üyelerinin nitelikli ara eleman ihtiyacına yönelik eğitim projelerine de imza atıyor.

Gebze’nin üniversite-sanayi işbirliğinde öncü, Sanayi 4.0’a koşan bir bölge olduğunu belirten GEBZE TİCARET ODASI Yönetim Kurulu Başkanı NAİL ÇİLER, “Biz artık koşmaya başladık. Koşarken de toplumun mutlu olmasını isteyen bir ‘Oda’yız” diyor.

NAİL ÇİLER, yürüttükleri uluslararası faaliyetlerden sözederek, şunları dile getiriyor: “24-28 Nisan’da gerçekleşen Hannover Messe 2017 Uluslararası Sanayi Fuarı’na aralarında Alman firmaların da bulunduğu 14 üyemizle birlikte katılarak uluslararası boyutta bölgemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Bu yıl Polonya’nın partner ülke olduğu fuara, Türkiye’den 185 firma olmak üzere toplam 6665 firma katıldı.

2008 yılından bu yana, her yıl farklı biçimde fuara katılıyoruz. Geçen yıl GTO Meclis ve Meslek Komiteleri Üyeleri ile ondan önceki yıl ise bölgemizdeki her Organize Sanayi Bölgesi’nden (OSB) temsilcilerle katıldık. Bu yıl Kocaeli Vali Yardımcısı, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü, Gebze’deki OSB’lerin Yönetim Kurulu Başkanları ve temsilcileri, GTO Üyeleri, GOSB Teknopark Genel Müdürü, Marmara Teknokent (TÜBİTAK Martek) Genel Müdürü’nün de yer aldığı bir heyetle fuardaydık. Hem OSB’lerin hem de Bölgemiz’in turizminin tanıtılması için çalıştık. Hedef; sağlık turizmi.

Gebze’de GTO üyesi 80 civarında Alman firması bulunuyor. Bu nedenle Almanya’daki yatırımcılar ve STK’lar ile görüşmeler yaptık. Türk Alman Ticaret Odaları ve Hamburg Ticaret Odası yetkilileri ile görüştük. Toplamda 60 metrekare alan ile katılım sağladığımız fuarda, 30 metrekarelik alanda da Bilişim Vadisi’nin tanıtımını yaptık. Kiosklarımızdan yüzlerce mail gönderilirken standımızı ziyaret eden binlerce kişi 16.000 üyemizin firma bilgilerine saniyeler içinde ulaşılabilen kiosklarımız sayesinde aradıkları firma detaylarına erişim sağladı ve firmalarla bağlantıya geçme imkanı buldu.

2008 yılından beri katılım sağladığımız bu fuarda edindiğimiz bilgi ve deneyimler doğrultusunda 2018 yılında yapılacak olan Hannover’da OSB’lerimizin, bölgemizin ve Bilişim Vadisi’nin tanıtımını daha farklı şekilde yapmaya çalışacağız. Sanayisi ile ön plana çıkan bölgemizin tarihi dokusu ve kültürel yapısını da ön plana çıkarmaya devam edeceğiz.

Ayrıca, düzenli ihracat yapmamış KOBİ’lerin küreselleşme sürecinde ayakta kalabilmelerine yardımcı olmak ve uluslararası pazarlara açılarak düzenli birer ihracatçı haline gelmelerini sağlamak amacıyla İhracat Projesi’ni hayata geçirdik.

‘Brindisi Ticaret Odası’ ile imzalanan ‘Kardeş Oda’ protokolünün geçerlilik süresini uzattık.

Ve yeni bir kardeşlik protokolüne imza atarak, ‘Medine Sanayi ve Ticaret Odası’ ile ‘Kardeş Oda’ protokolünü imzaladık. 4 Nisan 2017 tarihinde Kardeş Odamız Medine Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı öncülüğünde Odamız’a gerçekleştirilen ziyaret programı dahilindeki ikili iş görüşmelerinde de üyelerimiz 70’in üzerinde görüşme yapma imkanı buldu, 15 ön protokol, 3 tane de anlaşma imzalandı.”

NAİL ÇİLER; “KOBİ’lere ‘Nefes Kredisi’ kapsamında, yıllık yüzde 9.90 faizle üyelerimize kredi kullanma fırsatı yarattık. GEBZE TİCARET ODASI olarak bu projeye 127 milyon TL’lik kredi desteği sağladık” diye konuşuyor.

Gebze Hasköy Sanayi Sitesi ve Gebze Oto Sanayi Sitesi ile bu sanayi sitelerinin etrafındaki sanayi sitelerine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve GEBZE TİCARET ODASI’nın destekleriyle doğalgaz getirerek projenin ortağı olduklarını, projenin 30 gün içinde tamamlanarak bölgenin doğalgaza kavuşacağını aktaran NAİL ÇİLER, ticaret sicil işlemlerine ilişkin harç ödemelerinin, artık vergi dairesine veya bankaya gidilmeden GEBZE TİCARET ODASI’ndan yapılabildiğini müjdeliyor.

KOSGEB işbirliğiyle Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri: “Biz bu ülkeyi dünya 35’nciliğinden dünya 17’nciliğine getirdik. İş dünyası olarak hedefimiz var. Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde görmek. Bu nedenle sanayi-üniversite işbirliği konuları ciddiyetle ele alınmalı, inovasyon ve girişimcilik ruhu gençlerimize aşılanmalıdır” diyen NAİL ÇİLER, bölgede girişimcilik bilincini desteklemek ve ülkeye yeni girişimciler kazandırmak amacıyla KOSGEB işbirliğiyle Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verdiklerini anlatıyor: “Sürdürmekte olduğumuz ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’nde TOBB’a bağlı odalar arasında 1. olduk. Bu eğitimlerde açılan 121 sınıfta, 3565 katılımcı ile buluşuldu, katılımcıların 3198 tanesi sertifika almaya hak kazandı. Bu eğitimler sonucu kendi işletmelerini açan girişimciler, 1500 kişiye istihdam sağlar hale geldi.”

GEBZE TİCARET ODASI olarak eğitime verdikleri önemi vurgulayan NAİL ÇİLER, Bilişim Lisesi’ni kuracaklarını açıklıyor ve yürüttükleri eğitim projeleri hakkında şu bilgileri paylaşıyor: “Sayın Kocaeli Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu’na ve Milli Eğitim Müdürümüz’e teşekkür ediyoruz. Hayırsever bir üyemizin de destekleriyle içinde anakolu, 2 laboratuvarı, engelliler asansörü de bulunan 16 derslikli, 640 öğrenci kapasiteli, son derece modern bir özel okulu; Bilişim Lisesi’ni bölgemizin eğitim sistemine katacağız. Amacımız, geleceğin yazılımcılarını yetiştirmek. Girişimcilik ve kodlama eğitimlerinin de verileceği bir okul olacak.

İnşaatı ve tefrişi GEBZE TİCARET ODASI tarafından yapılan Gebze Ticaret Odası Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edildi. 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında hizmete açılan okulda 6 laboratuvar ve 34 derslikte, 1100 öğrenci eğitim görüyor.





AFAD Gönüllüleri kurulacak

Türkiye’de 1999 yılında yaşanan depremi anımsatan NAİL ÇİLER, bölgede bu nedenle engelli vatandaş sayısının çok arttığına dikkat çekiyor. Bölgedeki bir çok insanın ilkyardım müdahalesinin zamanında yapılamaması sonucu engelli hale geldiğini belirten Çiler, bu nedenle olası yeni bir felakete karşı daha hazırlıklı ve bilinçli olabilmek amacıyla AFAD Gönüllüleri’nin kurulmasına destek vereceklerini açıklıyor: “Sivil savunmaya gönül vermiş insanlar topluluğu kuruyoruz. Projeyi Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirmek istiyoruz. Belediye, ekipmanlar konusunda destek verecek. Eğitim konusunda ise GTÜ’den destek alacağız. AFAD Gönüllüleri deprem, sel, yangın gibi olası felaketlerde ilk yardım müdahalesi yapabilecek.”

NAİL ÇİLER, yürüttükleri diğer sosyal sorumluluk projelerine de değiniyor: “Halk Eğitim ve Toplum Sağlık Merkezi, Dilovası ilçemizde, Gebze Ticaret Odası tarafından 856.42 m2 alan üzerine yapılacak olan bir kompleks. Projenin ihalesini 26 Mayıs 2017 Cuma günü gerçekleştirdik.

Bizim hayata geçirdiğimiz Dilovası’nda, Beylikbağı Mahallesi, Mevlana Mahallesi ve Barış Mahallesi’nde toplam 4 tane 112 Acil Sağlık Merkezi bölgemize hizmet veriyor. Beşinci 112 Acil Sağlık Merkezi’ni ise Gebze Teknik Üniversitesi içerisinde bu ay hayata geçiriyoruz. Çayırova’ya da bir Kızılay binası yapıyoruz.

Darıca Belediyesi ve Darıca Kaymakamlığı’nın destek sağlaması halinde 2018 yılında Darıca’da yaşlılara bir huzurevi yapmayı düşünüyoruz.

Ayrıca her ay 450 üniversite öğrencisine burs desteği sağlıyoruz.

15 Temmuz Darbe Girişimi ardından Demokrasi Nöbetleri tuttuk. Demokrasi vazgeçilmezimiz, milli irade gücümüz, kardeşliğimiz, geleceğimiz bilinci ile halkımızın Demokrasi Nöbetleri’nde ilk günden itibaren yanlarında yer aldık.

Doğal afetlerde de GEBZE TİCARET ODASI olarak bağış yardımları yapıyoruz. 2010’daki Pakistan depremi ve Elazığ depremi, 2011’deki Van depremi, 2014’teki Soma maden faciası ve 2015’teki Hopa sel felaketi sonrası bağış yardımları, 2009’da Gazze, 2011’de Somali’deki savaş mağdurlarına da insani yardım yapıldı, bölgemizdeki engelli vatandaşlarımıza yönelik tekerlekli sandalye desteği sağlandı. Her yıl ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik iftar programları da düzenliyoruz. Ramazan ayında iftar sofralarımızı Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası muhtarlarımız, mahalle sakinlerimiz ve Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmanın manevi haz ve mutluluğunu yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz.”



“Yenileme pazarımızı sürücüsüz araç teknolojisine göre revize etmeliyiz”

Bu yıl 8. kez düzenlenen “Aftermarket Konferansı”nın açılış konuşmacılarından TAYSAD Başkanı Alper Kanca, Türk otomotiv tedarik sanayinin küresel yenileme pazarında varlığını sürdürebilmesi için sürücüsüz araç teknolojisine göre dönüşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türk tedarik sanayinin ülke ekonomisine katkısında özellikle TAYSAD üyesi kurumların aktif rol aldığını belirten Kanca, “TAYSAD 380 üye, yaklaşık 23 milyar dolar iş hacmi, 8 milyar dolar doğrudan ihracata ve 150 binin üzerinde istihdama sahip, 40. yılına yaklaşmış köklü bir sivil toplum kuruluşu. Dolayısıyla ekonomiye katkı sağlama konusunda da çok önemli bir yere sahip” dedi.

Türkiye’nin araç parkı ve kişi başına düşen otomobil sahipliğinde diğer dünya ülkeleri arasında ortalamanın altında seyrettiğini belirten Kanca, “Araç teknolojisi geliştikçe, yenileme pazarının da aynı yönde ve hızda gelişmesi, hatta dönüşmesi gerekir. Bugün itibariyle yaklaşık yüzde 30-40 seviyesinde olan elektronik aksam kullanımı, 2030’larda yüzde 50’nin üzerinde seyredebileceği öngörülmekte. Dolayısıyla özellikle ‘Yenileme Pazarı’nda varlığını sürdürmek isteyen firmalarımızın, yeni teknoloji ve eğilimleri yakından takip etmesi önemlidir.” Kanca, mevcut durumda 5 milyar dolarlık hacme sahip Türkiye Yenileme Pazarı’nın 2020’de 6.5 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü paylaştı: “Türk otomotiv tedarikçileri olarak uluslararası standartlara uygun üretim yapma kabiliyetimiz oldukça yüksek.”

Açılış konuşmacılarından Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Orhan Sabuncu, otomotiv endüstrisi ihracatının 2016’da önceki yıla göre yüzde 13 artarak 23.9 milyar dolara ulaştığını belirtti. Türkiye’nin ihracat şampiyonu otomotiv endüstrisinin aynı zamanda 1.9 milyon adetlik üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en önemli üretim merkezlerinden birisi olduğunu söyleyen Sabuncu, hem üretimde hem de adet bazında ihracatta yeni rekorlar öngördüklerini paylaştı. Açılışta konuşan Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkan Yardımcısı Eyal Tarablus, yenileme pazarında tehditler ölçüsünde fırsatlar da bulunduğunu söyledi.



