OSB’ler şehri Ankara, üreterek dönüşüyor:Üretim üssü; Ankara OSB’leri

Ankara son 30 yılda, Türkiye’nin geleceğini yansıtan bir model gelişme gösterdi. Gelişmenin özü şöyle: Bilimsel ve teknolojik temelli üretime yönelik, çok boyutlu bir değişim-dönüşüm… Bu gerçekten öncü bir model çünkü endüstriyel ve tarımsal üretim de eşzamanlı ilerliyor; yetmez, insan kaynaklarını da bu eksende geliştiriyor ve bu kapsayıcı kalkınma modelini Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) üzerine temellendiriyor. Bu somut durumdan hareketle halen ülkemizde yerine oturmamış kavramlardan olan ‘Endüstri 4.0’ ve ‘Toplum 5.0’ süreçlerini kavramak için Ankara OSB’lerini tanımak gerekiyor.



“Üreterek dönüşen Ankara” diyen Ankara Valisi Ercan Topaca’nın verdiği bilgiler ışığında Ankara OSB’lerine yakından bakıyor; kent hudutları içinde 8’i faal ve 5’i kuruluş sürecinde toplam 13 OSB’nin (OSTİM OSB, ASO 1. OSB, ASO 2. ve 3. OSB, Ankara-İvedik OSB, Başkent OSB, Ankara Dökümcüler İhtisas OSB, Polatlı OSB, Anadolu OSB, Polatlı Ticaret Odası OSB, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB, Şereflikoçhisar OSB, Çubuk Hayvancılık İhtisas OSB) varlığını görüyoruz. Ankara sanayisinin gözbebeği OSB’lerin bazılarından söz etmeliyiz: “Doluluk oranı yüzde 85’lere çıkan Başkent OSB’de yaklaşık10 bin kişi istihdam ediliyor. 60 bin çalışanı olan ve doluluk oranı yüzde 100’e ulaşan OSTİM OSB, Türkiye’de sektörel ASO 2. ve 3. OSB, hızla büyüyor. 120 bin kişinin istihdam edildiği ve doluluğu yüzde 100’e yaklaşan Ankara-İvedik OSB’nin ayırt edici özelliği büyüyen KOBİ’lerin merkezi olması yeni nesil OSB özelliklerini inşa edebilmesi. Doluluğu yüzde 71’e ulaşan Polatlı OSB’de 1100 kişi istihdam ediliyor.” Faaliyetteki bu ve diğer OSB’lerde ortalama doluluk oranının yüzde 98 civarında olduğunu söylersek Ankara’nın aynı zamanda bir OSB’ler şehri olduğunu da söylemiş oluruz.

İleri teknolojiye odaklanma: Ankara OSB’lerinde dikkati çeken farklılaşmalardan biri de yüksek teknolojili üretime odaklanmadır. Bu noktada sektörel yoğunluk savunma sanayisine yönelik şekilleniyor. OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), Ankara-İvedik OSB’nin çalışmaları ve Ankara Uzay ve Havacılık OSB’si bu yönelişe öncülük edecek. OSB’nin yer tahsisi ve kamulaştırma çalışmaları hızla sürüyor. OSB TAI’nın bulunduğu bölge içinde kuruluyor. Savunma sanayi konusunda bu bölgede belli bir kümelenme zaten mevcut. Bölge, Ankara’daki savunma sanayisinin merkezi konumunu pekiştiriyor. Ankara Uzay ve Havacılık OSB, 723 hektarlık bir alanda kuruluyor ve bu OSB’nin savunma sanayisine çok ciddi katkılar yapacağı açıktır.



“Hedef; Ankara’yı sanayi ve üretimin de başkenti yapmak”

“Geleceğin sanayi kenti”; Başkent OSB

Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan ve yüzde 85 doluluk oranına ulaşan Başkent Organize Sanayi Bölgesi (Başkent OSB), hayata geçirdiği yeni projelerle katılımcılarının ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak için hızla koşuyor.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi (Başkent OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk, Başkent OSB’nin Ankara sanayisinin cazibe merkezi olma yolunda çok büyük bir mesafe katettiğini belirterek, bundan sonra da daha büyük adımlar atarak, hedeflerine doğru emin adımlarla koşmaya devam edeceklerini söylüyor: “Görevimizi hakkıyla yerine getirebilmemiz için OSB olarak fark yaratmamız lazım, şirketlerimiz ile fark yaratmamız lazım. Bölge olarak ciddi bir gelişim içerisindeyiz. Yıllık ortalama büyümemizin yüzde 15’in altına düşmediğini söylersem sanıyorum ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Yeter mi, yetmez! Bölgemizi dünyayla rekabet edebilir düzeye getirmemiz lazım. Bu da ancak ileri teknoloji ile olanaklıdır. Buna mecburuz. Sanayiciler olarak sıkıntılı süreçleri sırtlama gibi bir görevimiz ve sorumluluğumuz olduğunu asla unutmayacağız. Yola çıkarken hedefimiz; Cumhuriyet’in başkenti olan Ankara’yı, sanayi ve üretimin de başkenti yapmaktı. Hedefimizden şaşmadan yürüdüğümüz bu yolda, sermayemiz vatan sevgimiz, gücümüz akıl terimiz ve umudumuz sizin desteklerinizdir.”

Başkent OSB’nin başarısının en önemli nedenlerinden birinin de; yıllardır hem devlet hem de özel sektörde gerçekleştirmek istediği projeleri sürekli gündemde tutmak ve takip etmek olduğunu belirten Türk, “Biliyoruz ki; gündeme getirdiğimiz bu projelerin hepsi de sanayimizin can damarı” diyor ve şu bilgileri veriyor:

“Yenikent-Temelli Karayolu’ndan sadece Başkent OSB değil, sanayi çanağında bulunan tüm OSB’ler ve sanayi kuruluşları faydalanabilir. Pek çok açıdan büyük bir kolaylık sağlayacak bu önemli yolun OSB’leri birbirine entegre ediyor olması ekonomiye çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Üstelik sadece OSB’lerin yararlanacağı bir yol olmaktan çıkarak, bulunduğu bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek ve hareketlilik kazandıracak bir yoldur. Yakın zamanda göreceğiz ki Yenikent-Temelli yolu, on binlerce insanın bölgeye yerleşmesine olanak sağlayacak. Gündemimizde olan ve gurur duyduğumuz bir başka projemiz de ‘Demiryolu Lojistik Merkezi’. Çok yakın zamanda hayata geçmesini beklediğimiz bu güzel projemiz ve niceleri bizi Ankara sanayisinin cazibe merkezi haline getirecek.

Başkent OSB çok yakında Anadolu’nun limanı olacak bir Lojistik Merkez kurmayı hedefliyor. ‘Geleceğin Sanayi Kenti’ olma idealini yaşatan Başkent OSB, ulaşım ağımızın ana arterlerinden biri olan hızlı tren ve banliyö tren hattı ile sanayi bölgesi arasında bulunan 700 dönümlük alanda Lojistik Merkez kurarak, bu bölgeyi Ankara’nın ve İç Anadolu Bölgesi’nin yükleme boşaltma ve gümrükleme merkezi haline getirecek. Başkent OSB Demiryolu Lojistik Merkezi; tren yolu ve karayolu ile Ankara’yı hem Türkiye’nin diğer bölgelerine bağlayacak, hem de İzmir, İstanbul, Mersin, Samsun limanları üzerinden dünya ile bağlantısını sağlayacaktır. Bölge’nin tam ortasından geçen Ankara Çayı’nın iki yakasında planlanan Kentsel Merkez yaşayan bir sanayi kenti yapmak için düşünülen projelerimizden biridir. Çayın ıslahı ve etrafının düzenlenmesi konusunda büyük gelişmeler sağlanmıştır. Cami, konvansiyonel atık su arıtma tesisi, meslek okulları, eğitim tesisleri tamamlandı. Merkezde sosyal donatı ve teknik alanlar, yeşil alan, kongre merkezi, fuar alanı, otel, kreş, hastane, spor tesisleri ve yenilikçilik merkezi gibi hizmetlere ait binalar son teknoloji ürünü yapısı ve farklı tasarımlarıyla hazırlanmaya başladı.”

Şadi Türk, çağı yakalamak için dünyayla rekabet etmenin olmazsa olmaz koşulunun ileri teknolojiyi yakalamak olduğunu vurguluyor: “Bunun yollarından biri de ‘4. Sanayi Devrimi’ne geçmek. Ankara’da nasıl sanayinin öncüsü olduysak, yeniliklerin de öncüsü olmak gibi bir misyonumuzun olduğunu asla hatırdan çıkarmıyor ve bunun için çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Ankara’da teknolojik üretimin yanı sıra ‘4. Sanayi Devrimini yaşama geçirmek üzere elimizden geleni yapacağız. Bu yürüyüşümüzün de mutlu sonla biteceğine inancım tamdır. Unutmayalım! Uzun yolculuklar tek adımla başlar.”

Şadi Türk, anlatıyor: “OSB genel bir tanımdır ancak Başkent OSB çok özel bir projedir. Diğer OSB’lerden ayrıdır. Çünkü bu bölgenin finansmanını tamamen kendisi sağlamıştır. Başkent OSB tüm teknolojik imkanlara en kısa sürede sahip olabilen bir OSB’dir. Başkent OSB, ‘geleceğin sanayi kenti’ vizyonu ile yola çıkan ve bunun için yatırımlar yaparak gelişen bir sanayi bölgesidir. Biz sanayicimizden herhangi bir aidat talep etmeden, profesyonel bir bütçe yönetimi ile Bölgemiz’in idaresini sağlıyoruz. Başkent OSB’nin sosyal donatıları diğer pek çok OSB’den daha fazla bu alanlara yatırım yaparak çalışmalara da devam ediyoruz. Yönetim Kurulumuz, bütünlük içinde, adaletli bir şekilde çalışarak tüm katılımcılarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor.”

Şadi Türk, Başkent OSB’yi farklı bir bakış açısı ve anlayışla yönettiklerini ifade ediyor: “Tüm katılımcılarımızın etkin biçimde bölge ile ilgili kararların içinde yer alabildikleri, dernek, şirket ve kooperatifler kurduk. Bölgemiz her geçen gün yeni katılımcıların eklenmesiyle daha da büyüyor. Bu sebeplerle önümüzdeki dönem Bölgemiz daha da hareketlenecek ve gücüne güç katacak diye düşünüyoruz. Her sanayicinin önceliği elbette para kazanmak ve kaliteli ürünler üreterek büyümek. Başkent OSB’de kurulu bulunan firmaların çoğu pek çok OSB’ye göre farklı avantajlara sahip. Bölge yönetimimiz, yerel yönetimler gibi çalışıyor. Temizlik, çevre düzenlemesi, yol ve benzeri çalışmaları yapan bir bölge.’’ Temelleri 2001 yılında atılan Başkent Organize Sanayi Bölgesi (Başkent OSB), 2005 yılında faaliyete geçti. Bugün 1014 hektarlık alanda faaliyet gösteren ve yüzde 85 doluluk oranına ulaşan Başkent OSB’de, 579 sanayi parselinin 257’si üretimdedir. Metal, kimya, savunma, maden, matbaacılık, gıda gibi birçok sektöre ev sahipliği yapan Başkent OSB’de, yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanıyor.

“Başkent OSB, aynı zamanda bir sanayi okulu”: OSB’lerin bir yandan klasik üretimler yaparken bir yandan da ülkenin ihtiyacı olan bilişimsel ve teknolojik alt yapının oluşması için çalışan yerler olduğuna dikkat çeken Şadi Türk, Başkent OSB’nin eğitime, üretime ve kalkınmaya doğrudan fayda sunan bir kurum olduğunu vurguluyor: “Tam kapasite çalışmaya başladığımızda hedefimizi; 50 bin kişilik istihdama ulaşmak ve ekonomiye 1.5 milyar dolar katkı sunmak olarak belirledik. Başkent bir OSB olmanın dışında aynı zamanda bir sanayi okulu!” Başkent OSB’nin, katılımcılarının uluslararası rekabete olanak sağlayacak teknolojik üretimi gerçekleştirmeleri amacıyla üniversite-sanayi işbirliğinin temellerini attığını; ODTÜ, Gazi ve Hacettepe Üniversiteleri ile yapılan protokollerle de Teknoloji Transfer Ofisleri’ni faaliyete geçirdiğini anlatan Türk, sanayicilerin acil ihtiyacı olan teknik eleman sorununu çözmek için de önemli bir adım atarak bu amaca hizmet edecek üç eğitim tesisini hizmete açtıklarını belirtiyor:

Başkent OSB Mesleki Eğitim Merkezi altyapı tesisi inşaatı projemiz, Ankara Kalkınma Ajansı desteği, Gazi Üniversitesi ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla hayata geçirildi. Proje kapsamında inşa edilen binada CNC atölyesi, kaynakçılık atölyesi, CAD-CAM bilgisayar laboratuvarı da bulunuyor. 2017-2018 öğretim yılı itibari ile Merkez’de 97 çırak öğrenci öğrenim görüyor. Tasarım Destek Faaliyetleri Eğitimi ve Uygulama Merkezi Altyapı İnşaatı projemiz, Gazi Üniversitesi ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla hazırlandı. Projeye Ankara İşkur İl Müdürlüğü, Sincan Kaymakamlığı, Polatlı Belediye Başkanlığı, Sincan Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi de iştirakçi olarak destek verdi. Proje, Ankara Kalkınma Ajansı, tarafından destek kapsamına alındı, bütçe revizyonu onayı bekleniyor. Bina inşaatı tamamlanan ve faaliyete geçen Merkez’de bir modelleme-tesviye atölyesi, 2 iyi kalitede çıktı üretebilen 3D printer bulunuyor. Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle kurulan Başkent OSB Makine ve Malzeme Teknolojileri Kümesi, çalışmalarına 30 üye ile başladı. Makine ve Malzeme Teknolojileri Kümesi (UR-GE) Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi ise sürdürülüyor. Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ise açıldı. Okulda ‘Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma, Harita Kadastro’ bölümleri bulunuyor, 2018-2019 öğretim yılında da Makine Teknolojileri, Kaynak Teknolojileri, Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümlerinin öğretime açılması planlanıyor.” Tek durak ofis sistemiyle çalışıyor: “Tek durak ofis” çalışma sistemiyle çalışan Başkent OSB Bölge Müdürlüğü’nde, ruhsatlandırma işlemleri ve diğer hizmetler, bürokratik engellere takılmaksızın hızlı bir şekilde veriliyor. Başkent OSB’de, Bölge Yönetim binasında 300 kişilik konferans salonu ve çok amaçlı eğitim salonları, KOSGEB temsilciliğinin hizmet binası, 7 gün 24 saat hizmet veren itfaiye birimi, 112 acil yardım istasyonu, elektrik ve doğalgaz acil ekipleri, tam donanımlı güvenlik birimleri ve temizlik araçları ve bankalar da yatırımcıların hizmetinde. Şadi Türk, bütün parsellerde altyapının tamamlanmış ve yol, su, elektrik, doğalgaz, telefon, fiber optik kablolarla data, atıksu, yağmur suyu hizmetlerinin yatırımcının kullanımına hazır hale getirilmiş olduğunu belirtiyor. Başkent OSB, mevcut karayolu ile Eskişehir yoluna 6 km, Ankara şehir merkezine 45 km, Sincan ilçe merkezine 35 km mesafede ve sanayi bölgesi olmasında öncülük ettiği Temelli Malıköy civarının yani sanayi çanağının ve etrafında bulunan 6 OSB’nin merkezindedir. Günde karşılıklı 6 sefer yapan Sincan-Polatlı bölgesel treninin de Başkent OSB yakınındaki Malıköy istasyonunda durağı mevcut. Bölgemizde bulunan katılımcı firmalarımızın faaliyetlerinden kaynaklı oluşan atıksuların arıtılarak Ankara Çayı’na verildiği konvansiyonel atıksu arıtma tesisi mevcut. 2500 m3/gün kapasiteli tesiste kapasite artışına gidilerek 5000 m3/gün kapasiteye ulaşılacak.

Başkent OSB’de hayata geçecek yerli ve milli üretim projeleri Türkiye sanayisi ve ekonomisi açısından son derece önemli olan “yerli ve milli üretim” konusunda Başkent OSB’de önemli projelerin gerçekleşeceğini görmenin gurur verici olduğunu dile getiren Şadi Türk, şu bilgileri veriyor: “Yerli ve milli üretimin en iyi projelerinden ve ‘milli enerji’ projesinin de bir parçası olan 450 milyon dolar yatırım maliyeti bulunan Türkiye’nin ilk entegre yerli güneş paneli üretim fabrikası ile Ar-Ge tesisi, Kalyon Grup ve Hanwa Q-Cells işbirliği ile bölgemizde açılıyor. EKA-fotovoltaik hücre ve güneş modülü fabrikası ve Ar-Ge merkezi, önümüzdeki yıl tam kapasitesi ile üretime başlayacak. Ülkemizi gururlandıracak bir proje olmasının yanı sıra sağlayacağı istihdam ile de ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacak. Diğer yerli ve milli üretim markamız; çevreye ve insana duyarlı bir milli teknoloji firması olan üretim ve çalışma merkezi olarak Başkent OSB’yi tercih eden Aselsan A.Ş. Başkent OSB’de savunma sistemleri ile ilgili projelerin sistem seviyesi üretim, entegrasyon ve test faaliyetlerini gerçekleştirecek. Aselsan, ilk aşamada ‘Hava Savunma Sistemleri’ Projesi seri üretimini yapacak.”



Türkiye ekonomisine artı değer katmaya devam ediyor; Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi

Başbakan Binali Yıldırım’ın, Bölge’de yapılan bir toplantıda; “İvedik OSB, Ankara’nın en büyük OSB’sidir ve dünyaya açılmış bir ekonomiye sahiptir” dediğini anımsatan Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, “Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda başlattığımız ve bölgeyi bir Ar-Ge vadisine dönüştürme amacının yapı taşlarından olan Teknopark Ankara’yı faaliyete geçirdik” diyor.

Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, “Ticaret hacmi 1.5 milyar dolara, dış ticaret hacmi 700 milyon dolara ulaşan Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye ekonomisine artı değer katmaya devam ediyor. 7048 sanayi parselinde toplam 8 bin firmanın faaliyet gösterdiği ve 120 bin kişinin istihdam edildiği Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi, yüzde 98 doluluk oranıyla Ankara sanayisinin cazibe merkezlerinden biri” diyor.

Hasan Gültekin, Bölge’yi ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı toplantıda özetle; “İvedik OSB, Ankara’nın en büyük OSB’sidir ve dünyaya açılmış bir ekonomiye sahiptir” diye konuştuğunu belirtiyor. Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nin (İvedik OSB) vizyonunu; “Ankara’nın ve üyelerinin; ulusal ve uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, rekabet gücüne ulaşmış, siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda kullanabilen, varlık ve kaynaklarını çoğaltmak ve değerlerini sürekli artırmak doğrultusunda bölgesel bir güç olmasına katkıda bulunma vizyonuyla hareket eder” sözleriyle özetleyen Hasan Gültekin; bölgenin misyonunu ise şöyle aktarıyor: “Özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarının çözüme kavuşturulması, Ankara’nın ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet gücünü geliştirmesi, ülke ekonomisinin gelişmesine öncülük etmek ve tüm bu çalışmalarını; teknolojik, ekonomik ve ticari hayatın her yönüyle gelişmesini desteklemek misyonuyla hareket eder.”

Yapılan çalışmalar, gösterilen gayretler, sarf edilen çabalar ve harcanan mesailerin hedefinin; ‘daha güçlü bir Türkiye’nin varlığına katkı sağlayabilmek’ olduğunu açıklayan Gültekin, “Hayata geçirdiğimiz proje ve çalışmaların bölgemize, şehrimize ve ülkemize değer katmasını temenni ediyoruz” diyor.

İvedik OSB’den eğitim hamlesi

Hasan Gültekin, Genel Kurul’da aldıkları onayla başlattıkları “Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı”nın kurulum aşamasının tamamlandığını anlatıyor: “İlk genel kurul toplantısı yapıldı ve Vakfımız faaliyetlerine başladı. Bölgemiz sanayicisinin arasındaki dayanışmayı artıracağına inandığımız Vakfımız, aynı zamanda bir eğitim vakfı olduğu için sanayimizin bilim ve teknoloji alanında ilerlemesine katkı sunacaktır.”

Teknopark Ankara faaliyete geçti

“Türkiye’deki ilk uygulamalı teknopark olarak faaliyete geçecek Teknopark Ankara’yı, Bölge’ye kazandırmak” hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Hasan Gültekin, şu bilgileri veriyor: “Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda başlattıkları ve bölgeyi bir Ar-Ge vadisine dönüştürme amacının yapı taşlarından olan Teknopark’ı faaliyete geçirdik. Toplamda 120000 m2 alan üzerine kurulu ve 45000 m2 kapalı alana sahip, Teknopark Ankara Mayıs 2017 tarihi itibariyle faaliyete geçti. “Üreterek dönüşen Ankara” diyen Ankara Valisi Ercan Topaca’nın verdiği bilgiler ışığında Ankara OSB’lerine yakından bakıyor; kent hudutları içinde 8’i faal ve 5’i kuruluş sürecinde toplam 13 OSB’ninvarlığını görüyoruz. Ankara sanayisinin gözbebeği OSB’lerin bazılarından söz etmeliyiz: “Doluluk oranı yüzde 85’lere çıkan’de yaklaşık10 bin kişi istihdam ediliyor. 60 bin çalışanı olan ve doluluk oranı yüzde 100’e ulaşan, Türkiye’de sektörel KOBİ kümelenmesine öncülük ediyor. 2017 ve 2018’de yoğun talep gören, hızla büyüyor. 120 bin kişinin istihdam edildiği ve doluluğu yüzde 100’e yaklaşan’nin ayırt edici özelliği büyüyen KOBİ’lerin merkezi olması yeni nesil OSB özelliklerini inşa edebilmesi. Doluluğu yüzde 71’e ulaşan’de 1100 kişi istihdam ediliyor.” Faaliyetteki bu ve diğer OSB’lerde ortalama doluluk oranının yüzde 98 civarında olduğunu söylersek Ankara’nın aynı zamanda bir OSB’ler şehri olduğunu da söylemiş oluruz.Ankara OSB’lerinde dikkati çeken farklılaşmalardan biri de yüksek teknolojili üretime odaklanmadır. Bu noktada sektörel yoğunluk savunma sanayisine yönelik şekilleniyor. OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), Ankara-İvedik OSB’nin çalışmaları ve Ankara Uzay ve Havacılık OSB’si bu yönelişe öncülük edecek. OSB’nin yer tahsisi ve kamulaştırma çalışmaları hızla sürüyor. OSB TAI’nın bulunduğu bölge içinde kuruluyor. Savunma sanayi konusunda bu bölgede belli bir kümelenme zaten mevcut. Bölge, Ankara’daki savunma sanayisinin merkezi konumunu pekiştiriyor. Ankara Uzay ve Havacılık OSB, 723 hektarlık bir alanda kuruluyor ve bu OSB’nin savunma sanayisine çok ciddi katkılar yapacağı açıktır.Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan ve yüzde 85 doluluk oranına ulaşan Başkent Organize Sanayi Bölgesi (Başkent OSB), hayata geçirdiği yeni projelerle katılımcılarının ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak için hızla koşuyor.Başkent Organize Sanayi Bölgesi (Başkent OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk, Başkent OSB’nin Ankara sanayisinin cazibe merkezi olma yolunda çok büyük bir mesafe katettiğini belirterek, bundan sonra da daha büyük adımlar atarak, hedeflerine doğru emin adımlarla koşmaya devam edeceklerini söylüyor: “Görevimizi hakkıyla yerine getirebilmemiz için OSB olarak fark yaratmamız lazım, şirketlerimiz ile fark yaratmamız lazım. Bölge olarak ciddi bir gelişim içerisindeyiz. Yıllık ortalama büyümemizin yüzde 15’in altına düşmediğini söylersem sanıyorum ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Yeter mi, yetmez! Bölgemizi dünyayla rekabet edebilir düzeye getirmemiz lazım. Bu da ancak ileri teknoloji ile olanaklıdır. Buna mecburuz. Sanayiciler olarak sıkıntılı süreçleri sırtlama gibi bir görevimiz ve sorumluluğumuz olduğunu asla unutmayacağız. Yola çıkarken hedefimiz; Cumhuriyet’in başkenti olan Ankara’yı, sanayi ve üretimin de başkenti yapmaktı. Hedefimizden şaşmadan yürüdüğümüz bu yolda, sermayemiz vatan sevgimiz, gücümüz akıl terimiz ve umudumuz sizin desteklerinizdir.”Başkent OSB’nin başarısının en önemli nedenlerinden birinin de; yıllardır hem devlet hem de özel sektörde gerçekleştirmek istediği projeleri sürekli gündemde tutmak ve takip etmek olduğunu belirten Türk, “Biliyoruz ki; gündeme getirdiğimiz bu projelerin hepsi de sanayimizin can damarı” diyor ve şu bilgileri veriyor:“Yenikent-Temelli Karayolu’ndan sadece Başkent OSB değil, sanayi çanağında bulunan tüm OSB’ler ve sanayi kuruluşları faydalanabilir. Pek çok açıdan büyük bir kolaylık sağlayacak bu önemli yolun OSB’leri birbirine entegre ediyor olması ekonomiye çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Üstelik sadece OSB’lerin yararlanacağı bir yol olmaktan çıkarak, bulunduğu bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek ve hareketlilik kazandıracak bir yoldur. Yakın zamanda göreceğiz ki Yenikent-Temelli yolu, on binlerce insanın bölgeye yerleşmesine olanak sağlayacak. Gündemimizde olan ve gurur duyduğumuz bir başka projemiz de ‘Demiryolu Lojistik Merkezi’. Çok yakın zamanda hayata geçmesini beklediğimiz bu güzel projemiz ve niceleri bizi Ankara sanayisinin cazibe merkezi haline getirecek.Başkent OSB çok yakında Anadolu’nun limanı olacak bir Lojistik Merkez kurmayı hedefliyor. ‘Geleceğin Sanayi Kenti’ olma idealini yaşatan Başkent OSB, ulaşım ağımızın ana arterlerinden biri olan hızlı tren ve banliyö tren hattı ile sanayi bölgesi arasında bulunan 700 dönümlük alanda Lojistik Merkez kurarak, bu bölgeyi Ankara’nın ve İç Anadolu Bölgesi’nin yükleme boşaltma ve gümrükleme merkezi haline getirecek. Başkent OSB Demiryolu Lojistik Merkezi; tren yolu ve karayolu ile Ankara’yı hem Türkiye’nin diğer bölgelerine bağlayacak, hem de İzmir, İstanbul, Mersin, Samsun limanları üzerinden dünya ile bağlantısını sağlayacaktır. Bölge’nin tam ortasından geçen Ankara Çayı’nın iki yakasında planlanan Kentsel Merkez yaşayan bir sanayi kenti yapmak için düşünülen projelerimizden biridir. Çayın ıslahı ve etrafının düzenlenmesi konusunda büyük gelişmeler sağlanmıştır. Cami, konvansiyonel atık su arıtma tesisi, meslek okulları, eğitim tesisleri tamamlandı. Merkezde sosyal donatı ve teknik alanlar, yeşil alan, kongre merkezi, fuar alanı, otel, kreş, hastane, spor tesisleri ve yenilikçilik merkezi gibi hizmetlere ait binalar son teknoloji ürünü yapısı ve farklı tasarımlarıyla hazırlanmaya başladı.”Şadi Türk, çağı yakalamak için dünyayla rekabet etmenin olmazsa olmaz koşulunun ileri teknolojiyi yakalamak olduğunu vurguluyor: “Bunun yollarından biri de ‘4. Sanayi Devrimi’ne geçmek. Ankara’da nasıl sanayinin öncüsü olduysak, yeniliklerin de öncüsü olmak gibi bir misyonumuzun olduğunu asla hatırdan çıkarmıyor ve bunun için çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Ankara’da teknolojik üretimin yanı sıra ‘4. Sanayi Devrimini yaşama geçirmek üzere elimizden geleni yapacağız. Bu yürüyüşümüzün de mutlu sonla biteceğine inancım tamdır. Unutmayalım! Uzun yolculuklar tek adımla başlar.”Şadi Türk, anlatıyor: “OSB genel bir tanımdır ancak Başkent OSB çok özel bir projedir. Diğer OSB’lerden ayrıdır. Çünkü bu bölgenin finansmanını tamamen kendisi sağlamıştır. Başkent OSB tüm teknolojik imkanlara en kısa sürede sahip olabilen bir OSB’dir. Başkent OSB, ‘geleceğin sanayi kenti’ vizyonu ile yola çıkan ve bunun için yatırımlar yaparak gelişen bir sanayi bölgesidir. Biz sanayicimizden herhangi bir aidat talep etmeden, profesyonel bir bütçe yönetimi ile Bölgemiz’in idaresini sağlıyoruz. Başkent OSB’nin sosyal donatıları diğer pek çok OSB’den daha fazla bu alanlara yatırım yaparak çalışmalara da devam ediyoruz. Yönetim Kurulumuz, bütünlük içinde, adaletli bir şekilde çalışarak tüm katılımcılarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor.”Şadi Türk, Başkent OSB’yi farklı bir bakış açısı ve anlayışla yönettiklerini ifade ediyor: “Tüm katılımcılarımızın etkin biçimde bölge ile ilgili kararların içinde yer alabildikleri, dernek, şirket ve kooperatifler kurduk. Bölgemiz her geçen gün yeni katılımcıların eklenmesiyle daha da büyüyor. Bu sebeplerle önümüzdeki dönem Bölgemiz daha da hareketlenecek ve gücüne güç katacak diye düşünüyoruz. Her sanayicinin önceliği elbette para kazanmak ve kaliteli ürünler üreterek büyümek. Başkent OSB’de kurulu bulunan firmaların çoğu pek çok OSB’ye göre farklı avantajlara sahip. Bölge yönetimimiz, yerel yönetimler gibi çalışıyor. Temizlik, çevre düzenlemesi, yol ve benzeri çalışmaları yapan bir bölge.’’ Temelleri 2001 yılında atılan Başkent Organize Sanayi Bölgesi (Başkent OSB), 2005 yılında faaliyete geçti. Bugün 1014 hektarlık alanda faaliyet gösteren ve yüzde 85 doluluk oranına ulaşan Başkent OSB’de, 579 sanayi parselinin 257’si üretimdedir. Metal, kimya, savunma, maden, matbaacılık, gıda gibi birçok sektöre ev sahipliği yapan Başkent OSB’de, yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanıyor.“Başkent OSB, aynı zamanda bir sanayi okulu”: OSB’lerin bir yandan klasik üretimler yaparken bir yandan da ülkenin ihtiyacı olan bilişimsel ve teknolojik alt yapının oluşması için çalışan yerler olduğuna dikkat çeken Şadi Türk, Başkent OSB’nin eğitime, üretime ve kalkınmaya doğrudan fayda sunan bir kurum olduğunu vurguluyor: “Tam kapasite çalışmaya başladığımızda hedefimizi; 50 bin kişilik istihdama ulaşmak ve ekonomiye 1.5 milyar dolar katkı sunmak olarak belirledik. Başkent bir OSB olmanın dışında aynı zamanda bir sanayi okulu!” Başkent OSB’nin, katılımcılarının uluslararası rekabete olanak sağlayacak teknolojik üretimi gerçekleştirmeleri amacıyla üniversite-sanayi işbirliğinin temellerini attığını; ODTÜ, Gazi ve Hacettepe Üniversiteleri ile yapılan protokollerle de Teknoloji Transfer Ofisleri’ni faaliyete geçirdiğini anlatan Türk, sanayicilerin acil ihtiyacı olan teknik eleman sorununu çözmek için de önemli bir adım atarak bu amaca hizmet edecek üç eğitim tesisini hizmete açtıklarını belirtiyor:Başkent OSB Mesleki Eğitim Merkezi altyapı tesisi inşaatı projemiz, Ankara Kalkınma Ajansı desteği, Gazi Üniversitesi ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla hayata geçirildi. Proje kapsamında inşa edilen binada CNC atölyesi, kaynakçılık atölyesi, CAD-CAM bilgisayar laboratuvarı da bulunuyor. 2017-2018 öğretim yılı itibari ile Merkez’de 97 çırak öğrenci öğrenim görüyor. Tasarım Destek Faaliyetleri Eğitimi ve Uygulama Merkezi Altyapı İnşaatı projemiz, Gazi Üniversitesi ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla hazırlandı. Projeye Ankara İşkur İl Müdürlüğü, Sincan Kaymakamlığı, Polatlı Belediye Başkanlığı, Sincan Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi de iştirakçi olarak destek verdi. Proje, Ankara Kalkınma Ajansı, tarafından destek kapsamına alındı, bütçe revizyonu onayı bekleniyor. Bina inşaatı tamamlanan ve faaliyete geçen Merkez’de bir modelleme-tesviye atölyesi, 2 iyi kalitede çıktı üretebilen 3D printer bulunuyor. Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle kurulan Başkent OSB Makine ve Malzeme Teknolojileri Kümesi, çalışmalarına 30 üye ile başladı. Makine ve Malzeme Teknolojileri Kümesi (UR-GE) Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi ise sürdürülüyor. Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ise açıldı. Okulda ‘Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma, Harita Kadastro’ bölümleri bulunuyor, 2018-2019 öğretim yılında da Makine Teknolojileri, Kaynak Teknolojileri, Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümlerinin öğretime açılması planlanıyor.” Tek durak ofis sistemiyle çalışıyor: “Tek durak ofis” çalışma sistemiyle çalışan Başkent OSB Bölge Müdürlüğü’nde, ruhsatlandırma işlemleri ve diğer hizmetler, bürokratik engellere takılmaksızın hızlı bir şekilde veriliyor. Başkent OSB’de, Bölge Yönetim binasında 300 kişilik konferans salonu ve çok amaçlı eğitim salonları, KOSGEB temsilciliğinin hizmet binası, 7 gün 24 saat hizmet veren itfaiye birimi, 112 acil yardım istasyonu, elektrik ve doğalgaz acil ekipleri, tam donanımlı güvenlik birimleri ve temizlik araçları ve bankalar da yatırımcıların hizmetinde. Şadi Türk, bütün parsellerde altyapının tamamlanmış ve yol, su, elektrik, doğalgaz, telefon, fiber optik kablolarla data, atıksu, yağmur suyu hizmetlerinin yatırımcının kullanımına hazır hale getirilmiş olduğunu belirtiyor. Başkent OSB, mevcut karayolu ile Eskişehir yoluna 6 km, Ankara şehir merkezine 45 km, Sincan ilçe merkezine 35 km mesafede ve sanayi bölgesi olmasında öncülük ettiği Temelli Malıköy civarının yani sanayi çanağının ve etrafında bulunan 6 OSB’nin merkezindedir. Günde karşılıklı 6 sefer yapan Sincan-Polatlı bölgesel treninin de Başkent OSB yakınındaki Malıköy istasyonunda durağı mevcut. Bölgemizde bulunan katılımcı firmalarımızın faaliyetlerinden kaynaklı oluşan atıksuların arıtılarak Ankara Çayı’na verildiği konvansiyonel atıksu arıtma tesisi mevcut. 2500 m3/gün kapasiteli tesiste kapasite artışına gidilerek 5000 m3/gün kapasiteye ulaşılacak.Başkent OSB’de hayata geçecek yerli ve milli üretim projeleri Türkiye sanayisi ve ekonomisi açısından son derece önemli olan “yerli ve milli üretim” konusunda Başkent OSB’de önemli projelerin gerçekleşeceğini görmenin gurur verici olduğunu dile getiren Şadi Türk, şu bilgileri veriyor: “Yerli ve milli üretimin en iyi projelerinden ve ‘milli enerji’ projesinin de bir parçası olan 450 milyon dolar yatırım maliyeti bulunan Türkiye’nin ilk entegre yerli güneş paneli üretim fabrikası ile Ar-Ge tesisi, Kalyon Grup ve Hanwa Q-Cells işbirliği ile bölgemizde açılıyor. EKA-fotovoltaik hücre ve güneş modülü fabrikası ve Ar-Ge merkezi, önümüzdeki yıl tam kapasitesi ile üretime başlayacak. Ülkemizi gururlandıracak bir proje olmasının yanı sıra sağlayacağı istihdam ile de ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacak. Diğer yerli ve milli üretim markamız; çevreye ve insana duyarlı bir milli teknoloji firması olan üretim ve çalışma merkezi olarak Başkent OSB’yi tercih eden Aselsan A.Ş. Başkent OSB’de savunma sistemleri ile ilgili projelerin sistem seviyesi üretim, entegrasyon ve test faaliyetlerini gerçekleştirecek. Aselsan, ilk aşamada ‘Hava Savunma Sistemleri’ Projesi seri üretimini yapacak.”Başbakan Binali Yıldırım’ın, Bölge’de yapılan bir toplantıda; “İvedik OSB, Ankara’nın en büyük OSB’sidir ve dünyaya açılmış bir ekonomiye sahiptir” dediğini anımsatan Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, “Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda başlattığımız ve bölgeyi bir Ar-Ge vadisine dönüştürme amacının yapı taşlarından olan Teknopark Ankara’yı faaliyete geçirdik” diyor.Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, “Ticaret hacmi 1.5 milyar dolara, dış ticaret hacmi 700 milyon dolara ulaşan Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye ekonomisine artı değer katmaya devam ediyor. 7048 sanayi parselinde toplam 8 bin firmanın faaliyet gösterdiği ve 120 bin kişinin istihdam edildiği Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi, yüzde 98 doluluk oranıyla Ankara sanayisinin cazibe merkezlerinden biri” diyor.Hasan Gültekin, Bölge’yi ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı toplantıda özetle; “İvedik OSB, Ankara’nın en büyük OSB’sidir ve dünyaya açılmış bir ekonomiye sahiptir” diye konuştuğunu belirtiyor. Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nin (İvedik OSB) vizyonunu; “Ankara’nın ve üyelerinin; ulusal ve uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, rekabet gücüne ulaşmış, siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda kullanabilen, varlık ve kaynaklarını çoğaltmak ve değerlerini sürekli artırmak doğrultusunda bölgesel bir güç olmasına katkıda bulunma vizyonuyla hareket eder” sözleriyle özetleyen Hasan Gültekin; bölgenin misyonunu ise şöyle aktarıyor: “Özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarının çözüme kavuşturulması, Ankara’nın ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet gücünü geliştirmesi, ülke ekonomisinin gelişmesine öncülük etmek ve tüm bu çalışmalarını; teknolojik, ekonomik ve ticari hayatın her yönüyle gelişmesini desteklemek misyonuyla hareket eder.”Yapılan çalışmalar, gösterilen gayretler, sarf edilen çabalar ve harcanan mesailerin hedefinin; ‘daha güçlü bir Türkiye’nin varlığına katkı sağlayabilmek’ olduğunu açıklayan Gültekin, “Hayata geçirdiğimiz proje ve çalışmaların bölgemize, şehrimize ve ülkemize değer katmasını temenni ediyoruz” diyor.Hasan Gültekin, Genel Kurul’da aldıkları onayla başlattıkları “Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı”nın kurulum aşamasının tamamlandığını anlatıyor: “İlk genel kurul toplantısı yapıldı ve Vakfımız faaliyetlerine başladı. Bölgemiz sanayicisinin arasındaki dayanışmayı artıracağına inandığımız Vakfımız, aynı zamanda bir eğitim vakfı olduğu için sanayimizin bilim ve teknoloji alanında ilerlemesine katkı sunacaktır.”“Türkiye’deki ilk uygulamalı teknopark olarak faaliyete geçecek Teknopark Ankara’yı, Bölge’ye kazandırmak” hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Hasan Gültekin, şu bilgileri veriyor: “Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda başlattıkları ve bölgeyi bir Ar-Ge vadisine dönüştürme amacının yapı taşlarından olan Teknopark’ı faaliyete geçirdik. Toplamda 120000 m2 alan üzerine kurulu ve 45000 m2 kapalı alana sahip, Teknopark Ankara Mayıs 2017 tarihi itibariyle faaliyete geçti.



Savunma, elektronik ve bilişim sektörlerine yönelik, içerisinde üretilebilir alanlar, Ar-Ge ofisleri, kuluçka merkezi, ortak üretim alanları, teknoloji transfer ofisi ve ticarileşme merkezi, endüstriyel tasarım ve prototip merkezi, test, laboratuvar ve kalibrasyon merkezi ile sosyal donatıların olduğu bir ‘Teknoloji Geliştirme Bölgesi’dir. Özellikle sanayi bölgesinde olması ve üretilebilir alanlara yer vermesi nedeniyle diğer Bölgelerden farklı bir vizyon ve misyon taşımaktadır. Ocak 2018 itibariyle bünyemizde; 135 faaliyet gösteren firma, 143 devam eden proje, 670 Ar-Ge personeli bulunmaktadır.”



Hasan Gültekin, Teknopark Ankara bünyesinde yürütülen ve Türkiye ekonomisine katmadeğer sağlayacak projelerden bazılarını ise şöyle sıralıyor: “İnsansız Hava Araçları Ur-Ge Projesi. Medikal Sektörü Ur-Ge Projesi. Yenilik, Doğrulama ve Ticarileşme Merkezi Projesi.”

Ankara-İvedik OSB, TSK’ya 4 İHA hediye etti

Hasan Gültekin, “Ankara-İvedik OSB yönetimi, Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla yerli üretim 4 insansız hava aracını (İHA), Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hediye etti. İHA’ları üreten firma, Teknopark Ankara açılır açılmaz bölgeye geldi. Bu firma tarafından üretilen 4 İHA, halihazırda Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanıldı. Biz de kullanılan İHA’lar şayet teröristler ya da düşmanlar tarafından düşürülürse diye Harita Komutanlığımıza yeni İHA’ları vermek istedik” diyor.



Türkiye’nin artık teknolojide sınır tanımadığını söyleyen Gültekin, askeri ve sivil havacılıkla ilgili yeni bir projeyi de hayata geçireceklerini açıklıyor: “Bu projede 34 firmayı bir araya getiriyoruz. Bu firmaların yeterlilikleri ve kabiliyetleri neticesinde yeni bir ürün elde etmek istiyoruz. Yeni bir segmentte İHA üretimi için çalışmalara başladık. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Ekonomi Bakanlığı destekli kredi müracaatını da yaptık. Projemiz kabul gördü, şimdi buna başlayacağız. Bunun ucu açık. Belki Ankara-İvedik OSB bir gün gelecek, uçak da yapabilecek.”

Altyapıda sürdürülebilir hizmet ayrıcalığı: Ayrıca bölge firmalarının teknolojik kabiliyetlerinin artırılması için projeler de yürüttüklerini belirten Gültekin, yürüttükleri altyapı çalışmalarından da söz ediyor: “Bölgemizde çevre temizliğinin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için bir adet yeni kamyon aldık. Fen İşleri Müdürlüğümüz yol tamiri, kaldırım düzenleme ve yeşillendirme çalışmalarını bu yıl da aralıksız sürdürmüştür.”



ASO 2. ve 3. OSB; Türkiye’nin en ‘yeşil OSB’si olacak

Ankara’nın yakın gelecekte cazibe merkezine dönüşecek üretim üssü; Ankara Sanayi Havzası’nda yer alan ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi, hızla büyüyor. ASO 2. ve 3. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, “Sanayinin çıtasını yükseltiyoruz; üreterek günden güne büyüyoruz” diyor.

Ankara’nın yakın gelecekte cazibe merkezi olacak ve 100 bin kişiye istihdam sağlayacak üretim üssü; “Ankara Sanayi Havzası” diye nitelenen bölgede; Temelli’de yer alan ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi, komşuları Başkent OSB ve Ankara Dökümcüler İhtisas OSB ile birlikte nitelikli sanayi yerleşkelerinin gözbebeği olma yolunda hızla ilerliyor.

ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 2. ve 3. OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) düzenlediği, Ankara sanayisinde başarılı bulunan firmaların ödüllendirildiği törende ASO 2. ve 3. OSB’den 6 firmanın ihracat, istihdam ve vergi gibi kategorilerde ödül aldığını belirterek, “Bölgemizdeki firmalar Ankara ölçeğinde ve sektöründe önde gelen, ödüllü, öncü, lider kuruluşlar. 5 fabrikası bulunan Mitaş Galvaniz, 6. fabrikasını kuruyor, Tepe Grubu’nun 2 fabrikası, elektrik ve ilaç sektöründe önemli kuruluşlar bölgemizde faaliyette. İlaç sektöründe yeni kuruluşlar da bölgemize geliyor. Son bir yıl içinde arsa tahsisinde ciddi bir artış kaydettik ve bu firmalar hemen yatırıma başlayacak. Bölgemizde ayrıca ABD, Çek ve İtalya menşeili yabancı yatırımcılar da faaliyet gösteriyor” diyor.

Seyit Ardıç, toplam 6.5 milyon m2 alan üzerine kurulu ASO 2. OSB’nin yüzde 60 doluluğa ulaştığı bilgisini paylaşıyor: “Bölgemizdeki 309 sanayi parselinin 65’i üretim, 80’i inşaat, 60’a yakını ise proje aşamasında. Karma OSB niteliğini taşıyan ASO 2. OSB’de firmalar, metal işleme ağırlıklı olmak üzere; prefabrik, beton, ilaç sanayi, cam sanayi, elektrik sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

ASO 3. OSB’de henüz herhangi bir yapılaşma sözkonusu değil. ASO 2. ve 3. OSB ile birlikte ASO 2. OSB’nin genişleme alanı dahil, bu 3 bölge; toplam 15 milyon m2 alan üzerine kurulu. Genişleme alanımızın yer seçimi ve kamulaştırma çalışmaları tamamlandı, parselasyon çalışmaları devam ediyor.”



Temelleri 1998 yılında atılan ASO 2. ve 3. OSB’nin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2010 yılında tescillendiğini belirten Ardıç, Bölge’de üretime geçen fabrikalarda toplam 5 bin kişi istihdam edildiğini aktarıyor: “Her yeni tesis açıldığında istihdam artıyor. İnşaatı devam eden 80 firmanın yarısı, yakın zamanda faaliyete geçecek. 2020 yılında istihdamın yaklaşık 5-6 bin kişi daha artacağını öngörüyoruz.”

Yeni bir OSB olduklarını vurgulayan Ardıç, önceliklerinin Bölge’yi olması gereken kapasiteye hızla ulaştırmak olduğunun altını çiziyor: “Amaç, Bölgemizi çok daha faal hale getirmek. 2017 ve 2018 yılında oldukça ilgi çektik. Genişleme alanımızdaki yeni parselleri bekleyen 40’ın üzerinde yatırım talebi aldık. Talepleri değerlendiriyor ve hızlıca tahsisleri yapıyoruz. Son 15 ayda 70’in üzerinde tahsis gerçekleştirdik. Bu çok ciddi bir rakam. Hızla büyüyoruz. Bölge yönetimi ve Bölge müdürlüğüne ulaşım her zaman kolay, güleryüzlü hizmet veriyoruz, sanayicilerimizle sürekli diyalog halindeyiz.”

ASO 2. ve 3. OSB’nin iddiasını; “Türkiye’nin en ‘yeşil OSB’si olmak” sözleriyle açıklayan Seyit Ardıç, “Bölgemiz, kayalık zemine sahip, ağaçlandırılması oldukça güç bir alan. Bu nedenle ağaçlandırma için iki kat emek, zaman ve para harcıyoruz. Bölgemizin farklı yerlerinde, toplam 1 milyon metrekarenin üzerinde alanda ağaçlandırma sahalarımız mevcut. Bölgemizde 180 bin civarında ağaç diktik. 4-5 yıldır ağaçlandırma alanımızın zemin düzenlemesi, ağaçlandırması ve bakımını yapıyoruz. Bölgede ağaçlandırılmamış, el değmemiş alan bırakmak istemiyoruz. Fidan ve ağaç tahsisi, teknik destek konusunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. Bakanlık da tahsis ettiği ağaçların durumunu yakından izliyor. Bölgemizde toplam; 4 bin 800 elma, 600 armut, 500 tane kiraz, 800 badem, 300 kayısı, 150 dut, 50 iğde ağacımız var.

Bölgemizde 6500 m2’lik bir alanı da kendi imkanlarımızla park ve rekrasyon alanı olarak düzenledik. Bu alanda Wifi dahil her türlü sosyal altyapının sağlandığı 50 m2 kapalı alan, katılımcılarımızın ve çalışanların kullanımına açık. Park alanı etrafında çam ağaçlarının arasında 500 metrelik bir yürüyüş parkuru ve spor istasyonu mevcut.

Tamamen kendi kaynaklarımızla yeni devreye aldığımız; 2500 m3/gün kapasiteli atık su arıtma tesisimiz, kimyasal ve biyolojik arıtma, çamur kurutma ünitelerine sahip. Başkent OSB’nin yakınındaki kuyular bölgesinde DSİ’den izinli 18 kuyumuzdan proses suyumuzu temin ediyor, 5 kilometre boyunca taşıyor, bölgemize ulaştırıyoruz. Yer altı suyunun daha nitelikli hale gelmesi için ayrıca bir su arıtma tesisimiz mevcut. Suyu, katılımcılarımıza arıtıp, iyileştirerek veriyoruz.”

Seyit Ardıç, Ankara Sanayi Havzası’nda bir ilke imza atacaklarını duyuruyor: “Yakın zamanda arıtma tesisimizde, ISO 17025 standardına uygun, TÜRKAK akrediteli bir çevre laboratuvarı da kuracağız. Laboratuvarımız, yalnızca bize değil, yakın çevremize de geniş kapsamlı hizmet verecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetki almayı planlıyoruz. Yetki aldığımızda Türkiye çapında atık su numunelerini bize gönderecek, testlerini yaptıracaklar. En son modern cihazların yer alacağı tesisimizde toplamda 19 parametrenin analizi yapılabilecek. Cihazlarımızı temin ettik, akreditasyon çalışmalarımızı bu yıl içinde tamamlayıp laboratuvarımızı faaliyete geçirmeyi planlıyoruz.”

Bölgenin lojistik avantajları artıyor: ASO 2. ve 3. OSB’ye özel yeni yapılan, 3 şeritli geliş gidiş özellikli Eskişehir Yolu’na direkt bağlantı yolunun ciddi ulaşım avantajı sağladığını belirten Seyit Ardıç, yakın gelecekte hayata geçecek yeni projelerin Ankara Sanayi Havzası’na ciddi lojistik avantaj sağlayacağını dile getiriyor: “Yakın zamanda Ankara-İstanbul transit geçişini sağlayacak Yenikent Temelli Çevre Yolu, hayata geçecek.

Temelli’de, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) ve karayolları ile işbirliğinde bir lojistik merkez oluşturulması çalışmaları sürüyor. Malıköy’deki konvansiyenel banliyö hattına ilişkin bölgemizdeki dört OSB’nin işbirliğiyle TCDD ile yürüttüğümüz çalışma neticesinde Temelli-Sincan bağlantısıyla çalışanların bölgeye taşınması sözkonusu.

Altyapısı tamam: Elektrik, su doğalgaz altyapısı SCADA sistemi ile yönetilen ve bütün verilerin online takip edildiği ASO 2. ve 3. OSB’nin altyapıda eksiği bulunmuyor. Tesviyesi tamamlanmış ve inşaata hazır durumdaki bütün sanayi parsellerinde fiber optik iletişim altyapısı da bulunuyor.

Ardıç, Bölge yatırımcılarının enerji ihtiyacının kesintisiz karşılanması amacıyla yakın zamanda Temelli İndirici Merkezi’nden ikinci yedek hattı çekeceklerini dile getiriyor.

Kar küreme makinası, tuzlama araçları, ve yol süpürgesiyle Bölge, sert geçen kış aylarına da hazır. Girişte Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminde bir itfaiye teşkilatı, Bölge içerisinde mesai saatlerinde çalışan ambulans, acil müdahele yapabilecek; doktor, sağlık memuru ve hemşireden oluşan bir sağlık ekibi, 7/24 hizmet sunan 17 kişilik bir güvenlik ekibi, plaka tanıma sistemi, özellikle trafoları ve ana arterleri izleyen ve düzenli kayıt altına alan 64 bölge kamerası, Bölge Müdürlüğü İdari Binası’nda 60 kişilik konferans salonu ve bir ATM mevcut. Ardıç, 35 kilometre bölge içi yolların düzenli bakım çalışmalarının yapıldığını da aktarıyor.

OSB’ler önemli: Seyit Ardıç, OSB’lerin Türkiye ekonomisinde çok başarılı bir üretim modeli olduğunu ve daha çok öne çıkarılması gerektiğini düşünüyor: “OSB’ler kayıtlı, planlı, üretim ve yatırım açısından önemli alanlar. OSB’ler Türkiye ekonomi gündeminde daha da önem kazanmalı.”



Yerli ve milli üretime odaklanan sanayi kenti; OSTİM OSB

Ankara’da; 5 milyon metrekarede, 17 ana sektörde, 139 iş kolunda, onbinlerce farklı ürün, 6 bin 200’den fazla işletme, 60 binin üzerinde çalışanıyla dev bir sanayi kenti niteliğindeki OSTİM, yerli ve milli üretime odaklanan yapısıyla; OSTİM Teknik Üniversitesi ve OSTİM Teknopark gibi vizyoner projeleriyle hızla büyüyor.

Farklı sektörlerde yedek parça ve yan sanayi imalatından komple endüstriyel tesis kurulumuna kadar çok geniş yelpazede faaliyet gösteren, esnek imalat yeteneğine sahip işletmeleriyle Türkiye’nin en büyük tedarik merkezi konumundaki OSTİM, 5 milyon metrekarede, 17 ana sektörde, 139 iş kolunda, onbinlerce farklı ürün, 6 bin 200’den fazla işletme, 60 binin üzerinde çalışanıyla dev bir bir sanayi kenti.

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, “Çağın gereklerine uygun altyapı, işbirliği ve dış tedariğe elverişli üstyapı unsurlarıyla rekabetçi ve yenilikçi projelerin bir parçası olmak isteyen yatırımcılara fırsatlar sunan ve bir kalkınma ekosistemi olan OSTİM, hizmet kalitesiyle de iddialı. Verimli, etkin, yüzde 100 müşteri memnuniyeti odaklı hizmet veriyoruz. Özel sektör mantığıyla kamu hizmeti vermeye çalışıyoruz” diyor.

Bölge işletmelerinin rekabet gücünü arttıracak çalışmalardan birinin de “kümelenme” olduğuna değinen Orhan Aydın, kuruluşundan bu yana OSTİM’in yerli ve milli üretim hedefiyle hareket ettiğini anlatıyor: “KOBİ’lerimizin kalitesini ve ihracatlarını artırmak; bizi farklı kılan hedeflerimizden biri. OSTİM OSB’deki işletmelerin yerli ve milli firmalar olması nedeniyle çalışmalarımızın da milli bir iş olduğunu düşünüyoruz. OSTİM’i yerli ve milli üretimin merkezi ilan ettik. Yerli ve Milli Üretim Platformu adıyla internette bir sosyal medya sayfamız var. Ayrıca dünya pazarlarına erişim için Ekonomi Bakanlığı e-ticaret siteleri toplu üyelik proje desteğiyle bir e-ticaret portalı oluşturarak 1000’e yakın firmamızın projelerini ve ürünlerini dijital ortama taşıdık, önümüzdeki 5 ay içerisinde bu rakamın 1500’e çıkmasını hedefliyoruz.”

“5G’yi uçtan uca yerli yapma projesi”: Aydın, haberleşme teknolojileri alanında bir ekosistem oluşturma amacıyla üniversite-sanayi-kamu-özel sektör işbirliğiyle yürüttükleri çalışmalar sonucunda 5G’yi uçtan uca yerli yapma projesinin doğduğunu açıklıyor: “2020 yılında tüm dünyayla beraber Türkiye ilk defa bu alanda olacak. Bu proje, neredeyse bir devrim niteliğinde. Yüzde 1.8’lerden bugün bu teknolojinin yüzde 100’ünü yapabilecek hale geldik. Bu geliştirdiğimiz modeli, tüm sektörlerimize uyarlamalıyız.”

OSTİM Teknik Üniversitesi kuruluyor: Ankara’nın hatta Türkiye’nin sanayileşmesine yönelik bir kuluçka ve okul görevi gören OSTİM, sanayicinin nitelikli insan ihtiyacını artık kendi üniversitesi ile karşılayacak. Aydın, şunları dile getiriyor: “Biz OSTİM OSB olarak işe, üretime, rekabete yakın, eli işe dokunur, tasarım, Ar-Ge, Ur-Ge, yenilikçilik yapabilecek, özgün ürün üretebilecek model insanı yetiştirecek bir üniversite kurmaya karar verdik. OSTİM Teknik Üniversitesi projemizi bitirmek üzereyiz, mimarımız son tasarımlarını yapıyor, bir ay içinde inşaata başlayacağız, bir yıl içinde de bitirmeyi planlıyoruz. 2019-2020 eğitim yılında, üniversitemize öğrenci almayı öngörüyoruz. 120 bin metrekare alan üzerine kurulacak eğitim kampüsümüz; OSTİM Teknik Üniversitesi, OSTİM Teknopark, eğitim ve spor alanı, gelişme alanı ile tam bir ekosistem olacak. Mevcut stadyumun bulunduğu spor alanı da üniversiteye yönelik bir eğitim ve spor kompleksi haline gelecek. Mühendislik, makine, elektrik-elektronik, endüstri, bilgisayar, mimarlık, işletme, endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinin yer alacağı üniversitemizde; OSTİM’in ihtiyacı olan; makine, yenilenebilir enerji, metal, kaynak, medikal, mekatronik gibi alanlarda eğitim verecek meslek yüksekokulları da olacak.

OSTİM Teknopark; Türkiye’deki ilk tematik teknopark olacak. Çevreye duyarlı enerji, enerji verimliliği, kaynak verimliliği gibi temiz teknoloji alanında OSTİM OSB’de faaliyet gösteren firmalarla OSTİM Teknopark’ın ortaklarından; 6 üniversite arasında güçlü işbirliği ve sinerji oluşturulması, katmadeğeri yüksek orta ve yüksek teknolojili ürünlerin imalatına yön verilmesini amaçlıyoruz. İnşaat çalışmalarına başladık, 2019 yılı itibari ile firma kabullerine başlanacak.”





Anadolu’nun merkezi; başkentin Batı’ya açılan kapısı;Polatlı Organize Sanayi Bölgesi

Sektörlerinin lideri ulusal ve uluslararası yatırımcıların cazibe merkezi Polatlı Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yüzde 71 doluluk oranına ulaştı. Polatlı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ünal, Polatlı OSB’nin iddiasını; “Anadolu’nun merkezi, başkentin Batı’ya açılan kapısı” sözleriyle özetliyor. Erol Ünal, “Ülkemiz ekonomisinin vazgeçilmezi sanayicileri ve girişimcileri Bölgemize davet ediyorum” diyor.

Polatlı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ünal, “Ülkemiz ekonomisinin vazgeçilmezi sanayicileri ve girişimcileri Bölgemize davet ediyorum” diyor. Sektörlerinin lideri ulusal ve uluslararası yatırımcıların bulunduğu Bölge’nin yüzde 71 doluluk oranına ulaştığını paylaşan Erol Ünal, Polatlı OSB’nin iddiasını; “Anadolu’nun merkezi, başkentin Batı’ya açılan kapısı” sözleriyle açıklıyor.

Polatlı OSB, 1996 yılında, İl Özel İdaresi, Polatlılı Sanayici İş Adamları Derneği, Polatlı Ticaret Odası tarafından kuruldu. Erol Ünal, Polatlı OSB’nin ilk kuruluş yıllarında 100 hektar planlandığını, daha sonra 150 hektar, akabinde 200 hektar olduğunu anlatıyor. Bugün Polatlı OSB, 302 hektar alanda faaliyet gösteriyor. Ünal, şu bilgileri veriyor: “Bu alanın 212 hektarı sanayi parselidir. Toplamda 90 sanayi parselinin 64 parseli tahsislidir. Bunların 3’ü proje aşamasında, 15’i inşaat halinde, 38’i üretimdedir. Yüzde 71 doluluk oranına sahip Bölgemiz’de 1100 kişi istihdam ediliyor. Bölgemizde ağırlıklı olarak inşaat malzemeleri, ana metal sanayi ve tarım aletleri üretimi yapan fabrikalar faaliyet gösteriyor. Bunun yanı sıra gıda, kimyasal ürünler üretimi, plastik ürünler imalatı, cam sanayi, hava ayrıştırma tesisleri, mobilya imalatı, metalik olmayan mineral ürünler imalatı, yapı taşıyıcı elemanları imalatı da Bölgemizde yapılmaktadır.”

Erol Ünal, Bölge’nin fiziki büyüme potansiyeli bulunduğunu ve bu konuda planlama yaptıklarını söylüyor ve genişleme çalışmalarının geldiği aşamayı şöyle detaylandırıyor: “Bölgemizin kuzey cephesinde Çekirdeksiz Mahallesi hudutları dahilinde 717.73 metrekarelik alanın ‘Kamu Yarar Kararı’ alınmıştır. Çalışmalarımız devam ediyor.”

Sektörlerinin lideri yabancı yatırımcıların Polatlı OSB’ye yatırım ilgisi: Polatlı OSB’de yer alan firmaların toplamda yaklaşık 2 milyon 500 bin dolar ihracat rakamına ulaştığını kaydeden Erol Ünal, sektörlerinde lider yabancı yatırımcıların Bölge’de yatırımları bulunduğuna değiniyor: “Polatlı OSB’mizde Air Liquide Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mapei Yapı Kimyasalları İnş. San. Tic. A.Ş., Knauf Insulation İzolasyon Sanayi Ticaret A.Ş., Railone gibi sektör lideri firmalar bulunmaktadır. Ayrıca yerli firmalarımızdan yabancı firmalar ile ortaklık kurularak gerçekleştirilen tesisler de bulunmaktadır.”

Erol Ünal, ulusal ve uluslararası yatırımcıların Polatlı OSB’ye olan yatırım yapmalarının nedenlerini sıralayarak, Bölge’nin cazibe merkezi haline geldiğini dile getiriyor: “Bütün pazarlara, kaynaklara kolay ulaşımı, yetişmiş insan gücü, doğalgaz dahil tamamlanmış altyapısı, hesaplı maliyetle arsa edinimi olanağı, demiryolu ve karayoluna sınırımızın olması yatırımcılar açısından cazibe merkezi olmamızı sağlamıştır. Polatlı OSB’mizin merkezi konumu, sağlanan altyapı hizmetleri ve parsel fiyatlarının uygun olması bölgemizi cazip hale getiren şartlar arasında gösterilebilir. Ayrıca Polatlı OSB’de sektör lideri firmaların bulunması da Bölgemizin adını daha bilinir hale getirmiş, marka değerimizi yükseltmiştir.”

Yeni projelere hızla devam ediyor: Erol Ünal, 2018 yılında hayata geçirecekleri yeni projelere değiniyor: “2018 yılı içinde arıtma tesisimizin yapımını tamamlamayı hedefliyoruz. Yine bu yılın diğer hedeflerinden biri de Bölge camimizin temelini atarak inşaatını başlatmak. Bölge kaynaklarının elvermesi durumunda Bölgemiz hizmet binası ve sosyal tesislerinin yapımı da düşünülmektedir. Elektrik dağıtım şebekesindeki iyileştirme yatırımlarımızdan biri olan havai hatların yeraltına alınması çalışmalarımızın devamı da sağlanacaktır.”

Çankaya Üniversitesi ile Polatlı OSB işbirliği: Üniversite-sanayi işbirliğine önem verdiklerini vurgulayan Ünal, şunları anlatıyor: “Polatlı OSB olarak Çankaya Üniversitesi ile ‘Çankaya Üniversitesi TTO Müdürlüğü’nün ve Polatlı OSB ile İşbirliğinin Geliştirilmesi’ projesi kapsamında sanayicilerimiz ile akademisyenler buluşturulmuştur. Sanayicimize kendilerine avantaj sağlayabilecek hibe, teşviklerle ilgili olarak zaman zaman bilgilendirme eğitimleri verilmekte, bunun yanında yasal sorumluluklar ve mevzuatlar ile ilgili olarak da bilgilendirmeler sağlanmaktadır.”

Erol Ünal, Polatlı’da teknik ve sosyal eğitim kurumlarının yeterli olduğu düşünülse de Polatlı OSB’nin 2015 yılında hazırlanan imar planında mesleki eğitim için de yer ayırdıklarını ifade ediyor.

Polatlı OSB’nin lojistik avantajları: Polatlı OSB’ye en yakın liman yaklaşık 406 km mesafedeki Mersin limanı. Bölgenin; İzmir, İstanbul, Trabzon limanlarına da yaklaşık aynı mesafede olduğunu kaydeden Ünal, Polatlı OSB’nin ulaşım avantajları hakkında şu bilgileri veriyor: “Bölgemiz ülkemizin ulaşım ağının hemen hemen merkezinde yer alıyor. Ankara’ya 82 km, Ankara Gümrüğü’ne 80 km, Polatlı ilçe merkezine 14 km mesafede, Eskişehir-Ankara Karayolu’na 2500 metre cephesi olan Bölgemiz’in güney sınırını E90 Karayolu oluşturuyor. Ülkenin en büyük ikinci havaalanı olan Ankara Esenboğa Havaalanı, Bölgemize 97 km mesafede, demiryolu, batı sınırımızdan geçiyor. Demiryolları Genel Müdürlüğü’nce Bölgemize bir bağlantı hattı ile yükleme boşaltma platformu yapılıyor, yılsonundan önce inşaatların tamamlanması hedefleniyor.”

Çevreye ve yeşile değer veren OSB: Erol Ünal, “Bölgemizde mevcut paket atık su arıtma tesisimizin 2018 yılı içerisinde revizyonu düşünülmekte, bu kapsamda proje firmaları ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Yeni kuracağımız arıtma tesisi ile mevcut ve yeni gelecek yatırımların atık su problemlerini ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Ayrıca Bölgemizde mevcut park alanlarının yeşillendirme çalışmaları tamamlandı, sağlık koruma bandı alanımızda yapılan yeşillendirme çalışmaları da devam ediyor. Park alanlarının dışında tahsisi yapılan parsellerimizde de çevre yeşili için ayrılması gereken alanların oluşumuna özellikle dikkat ediyoruz” açıklamasını yapıyor.

Altyapısı tamam: Ünal, Polatlı OSB’nin elektrik, su, doğalgaz ve atık su gibi tüm altyapı hizmetlerini eksiksiz verdiğini aktarıyor: “Altyapıda eksiğimiz bulunmuyor. Su dağıtımı için iki dağıtım şebekesi yapıldı ve iki değişik kalitede su katılımcılarımıza sunuldu. Telefon şebekesindeki bakır kablolu hatlar, fiber optik kablolar ile değiştiriliyor. Böylece telefon ve internet bağlantı kalitesini arttıracağız. Yapılan protokollerin tamamlanmasıyla birlikte Bölgemizde en yakın zamanda SCADA sistemine geçilecek. Halen bölgemizdeki tüm sayaçlar uzaktan izlenebiliyor, oluşan ya da oluşabilecek hata ve arızalar anlık takip ediliyor ve gerekli uyarılar yapılabiliyor.”