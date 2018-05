OSB’ler şehri Ankara, üreterek dönüşüyor:Üretim üssü; Ankara OSB’leri

“Hedef; Ankara’yı sanayi ve üretimin de başkenti yapmak”

“Geleceğin sanayi kenti”; Başkent OSB



Türkiye ekonomisine artı değer katmaya devam ediyor; Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi

“Üreterek dönüşen Ankara” diyen Ankara Valisi Ercan Topaca’nın verdiği bilgiler ışığında Ankara OSB’lerine yakından bakıyor; kent hudutları içinde 8’i faal ve 5’i kuruluş sürecinde toplam 13 OSB’ninvarlığını görüyoruz. Ankara sanayisinin gözbebeği OSB’lerin bazılarından söz etmeliyiz: “Doluluk oranı yüzde 85’lere çıkan’de yaklaşık10 bin kişi istihdam ediliyor. 60 bin çalışanı olan ve doluluk oranı yüzde 100’e ulaşan, Türkiye’de sektörel KOBİ kümelenmesine öncülük ediyor. 2017 ve 2018’de yoğun talep gören, hızla büyüyor. 120 bin kişinin istihdam edildiği ve doluluğu yüzde 100’e yaklaşan’nin ayırt edici özelliği büyüyen KOBİ’lerin merkezi olması yeni nesil OSB özelliklerini inşa edebilmesi. Doluluğu yüzde 71’e ulaşan’de 1100 kişi istihdam ediliyor.” Faaliyetteki bu ve diğer OSB’lerde ortalama doluluk oranının yüzde 98 civarında olduğunu söylersek Ankara’nın aynı zamanda bir OSB’ler şehri olduğunu da söylemiş oluruz.Ankara OSB’lerinde dikkati çeken farklılaşmalardan biri de yüksek teknolojili üretime odaklanmadır. Bu noktada sektörel yoğunluk savunma sanayisine yönelik şekilleniyor. OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), Ankara-İvedik OSB’nin çalışmaları ve Ankara Uzay ve Havacılık OSB’si bu yönelişe öncülük edecek. OSB’nin yer tahsisi ve kamulaştırma çalışmaları hızla sürüyor. OSB TAI’nın bulunduğu bölge içinde kuruluyor. Savunma sanayi konusunda bu bölgede belli bir kümelenme zaten mevcut. Bölge, Ankara’daki savunma sanayisinin merkezi konumunu pekiştiriyor. Ankara Uzay ve Havacılık OSB, 723 hektarlık bir alanda kuruluyor ve bu OSB’nin savunma sanayisine çok ciddi katkılar yapacağı açıktır.Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan ve yüzde 85 doluluk oranına ulaşan Başkent Organize Sanayi Bölgesi (Başkent OSB), hayata geçirdiği yeni projelerle katılımcılarının ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak için hızla koşuyor.Başkent Organize Sanayi Bölgesi (Başkent OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk, Başkent OSB’nin Ankara sanayisinin cazibe merkezi olma yolunda çok büyük bir mesafe katettiğini belirterek, bundan sonra da daha büyük adımlar atarak, hedeflerine doğru emin adımlarla koşmaya devam edeceklerini söylüyor: “Görevimizi hakkıyla yerine getirebilmemiz için OSB olarak fark yaratmamız lazım, şirketlerimiz ile fark yaratmamız lazım. Bölge olarak ciddi bir gelişim içerisindeyiz. Yıllık ortalama büyümemizin yüzde 15’in altına düşmediğini söylersem sanıyorum ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Yeter mi, yetmez! Bölgemizi dünyayla rekabet edebilir düzeye getirmemiz lazım. Bu da ancak ileri teknoloji ile olanaklıdır. Buna mecburuz. Sanayiciler olarak sıkıntılı süreçleri sırtlama gibi bir görevimiz ve sorumluluğumuz olduğunu asla unutmayacağız. Yola çıkarken hedefimiz; Cumhuriyet’in başkenti olan Ankara’yı, sanayi ve üretimin de başkenti yapmaktı. Hedefimizden şaşmadan yürüdüğümüz bu yolda, sermayemiz vatan sevgimiz, gücümüz akıl terimiz ve umudumuz sizin desteklerinizdir.”Başkent OSB’nin başarısının en önemli nedenlerinden birinin de; yıllardır hem devlet hem de özel sektörde gerçekleştirmek istediği projeleri sürekli gündemde tutmak ve takip etmek olduğunu belirten Türk, “Biliyoruz ki; gündeme getirdiğimiz bu projelerin hepsi de sanayimizin can damarı” diyor ve şu bilgileri veriyor:“Yenikent-Temelli Karayolu’ndan sadece Başkent OSB değil, sanayi çanağında bulunan tüm OSB’ler ve sanayi kuruluşları faydalanabilir. Pek çok açıdan büyük bir kolaylık sağlayacak bu önemli yolun OSB’leri birbirine entegre ediyor olması ekonomiye çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Üstelik sadece OSB’lerin yararlanacağı bir yol olmaktan çıkarak, bulunduğu bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek ve hareketlilik kazandıracak bir yoldur. Yakın zamanda göreceğiz ki Yenikent-Temelli yolu, on binlerce insanın bölgeye yerleşmesine olanak sağlayacak. Gündemimizde olan ve gurur duyduğumuz bir başka projemiz de ‘Demiryolu Lojistik Merkezi’. Çok yakın zamanda hayata geçmesini beklediğimiz bu güzel projemiz ve niceleri bizi Ankara sanayisinin cazibe merkezi haline getirecek.Başkent OSB çok yakında Anadolu’nun limanı olacak bir Lojistik Merkez kurmayı hedefliyor. ‘Geleceğin Sanayi Kenti’ olma idealini yaşatan Başkent OSB, ulaşım ağımızın ana arterlerinden biri olan hızlı tren ve banliyö tren hattı ile sanayi bölgesi arasında bulunan 700 dönümlük alanda Lojistik Merkez kurarak, bu bölgeyi Ankara’nın ve İç Anadolu Bölgesi’nin yükleme boşaltma ve gümrükleme merkezi haline getirecek. Başkent OSB Demiryolu Lojistik Merkezi; tren yolu ve karayolu ile Ankara’yı hem Türkiye’nin diğer bölgelerine bağlayacak, hem de İzmir, İstanbul, Mersin, Samsun limanları üzerinden dünya ile bağlantısını sağlayacaktır. Bölge’nin tam ortasından geçen Ankara Çayı’nın iki yakasında planlanan Kentsel Merkez yaşayan bir sanayi kenti yapmak için düşünülen projelerimizden biridir. Çayın ıslahı ve etrafının düzenlenmesi konusunda büyük gelişmeler sağlanmıştır. Cami, konvansiyonel atık su arıtma tesisi, meslek okulları, eğitim tesisleri tamamlandı. Merkezde sosyal donatı ve teknik alanlar, yeşil alan, kongre merkezi, fuar alanı, otel, kreş, hastane, spor tesisleri ve yenilikçilik merkezi gibi hizmetlere ait binalar son teknoloji ürünü yapısı ve farklı tasarımlarıyla hazırlanmaya başladı.”Şadi Türk, çağı yakalamak için dünyayla rekabet etmenin olmazsa olmaz koşulunun ileri teknolojiyi yakalamak olduğunu vurguluyor: “Bunun yollarından biri de ‘4. Sanayi Devrimi’ne geçmek. Ankara’da nasıl sanayinin öncüsü olduysak, yeniliklerin de öncüsü olmak gibi bir misyonumuzun olduğunu asla hatırdan çıkarmıyor ve bunun için çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Ankara’da teknolojik üretimin yanı sıra ‘4. Sanayi Devrimini yaşama geçirmek üzere elimizden geleni yapacağız. Bu yürüyüşümüzün de mutlu sonla biteceğine inancım tamdır. Unutmayalım! Uzun yolculuklar tek adımla başlar.”Şadi Türk, anlatıyor: “OSB genel bir tanımdır ancak Başkent OSB çok özel bir projedir. Diğer OSB’lerden ayrıdır. Çünkü bu bölgenin finansmanını tamamen kendisi sağlamıştır. Başkent OSB tüm teknolojik imkanlara en kısa sürede sahip olabilen bir OSB’dir. Başkent OSB, ‘geleceğin sanayi kenti’ vizyonu ile yola çıkan ve bunun için yatırımlar yaparak gelişen bir sanayi bölgesidir. Biz sanayicimizden herhangi bir aidat talep etmeden, profesyonel bir bütçe yönetimi ile Bölgemiz’in idaresini sağlıyoruz. Başkent OSB’nin sosyal donatıları diğer pek çok OSB’den daha fazla bu alanlara yatırım yaparak çalışmalara da devam ediyoruz. Yönetim Kurulumuz, bütünlük içinde, adaletli bir şekilde çalışarak tüm katılımcılarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor.”Şadi Türk, Başkent OSB’yi farklı bir bakış açısı ve anlayışla yönettiklerini ifade ediyor: “Tüm katılımcılarımızın etkin biçimde bölge ile ilgili kararların içinde yer alabildikleri, dernek, şirket ve kooperatifler kurduk. Bölgemiz her geçen gün yeni katılımcıların eklenmesiyle daha da büyüyor. Bu sebeplerle önümüzdeki dönem Bölgemiz daha da hareketlenecek ve gücüne güç katacak diye düşünüyoruz. Her sanayicinin önceliği elbette para kazanmak ve kaliteli ürünler üreterek büyümek. Başkent OSB’de kurulu bulunan firmaların çoğu pek çok OSB’ye göre farklı avantajlara sahip. Bölge yönetimimiz, yerel yönetimler gibi çalışıyor. Temizlik, çevre düzenlemesi, yol ve benzeri çalışmaları yapan bir bölge.’’ Temelleri 2001 yılında atılan Başkent Organize Sanayi Bölgesi (Başkent OSB), 2005 yılında faaliyete geçti. Bugün 1014 hektarlık alanda faaliyet gösteren ve yüzde 85 doluluk oranına ulaşan Başkent OSB’de, 579 sanayi parselinin 257’si üretimdedir. Metal, kimya, savunma, maden, matbaacılık, gıda gibi birçok sektöre ev sahipliği yapan Başkent OSB’de, yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanıyor.“Başkent OSB, aynı zamanda bir sanayi okulu”: OSB’lerin bir yandan klasik üretimler yaparken bir yandan da ülkenin ihtiyacı olan bilişimsel ve teknolojik alt yapının oluşması için çalışan yerler olduğuna dikkat çeken Şadi Türk, Başkent OSB’nin eğitime, üretime ve kalkınmaya doğrudan fayda sunan bir kurum olduğunu vurguluyor: “Tam kapasite çalışmaya başladığımızda hedefimizi; 50 bin kişilik istihdama ulaşmak ve ekonomiye 1.5 milyar dolar katkı sunmak olarak belirledik. Başkent bir OSB olmanın dışında aynı zamanda bir sanayi okulu!” Başkent OSB’nin, katılımcılarının uluslararası rekabete olanak sağlayacak teknolojik üretimi gerçekleştirmeleri amacıyla üniversite-sanayi işbirliğinin temellerini attığını; ODTÜ, Gazi ve Hacettepe Üniversiteleri ile yapılan protokollerle de Teknoloji Transfer Ofisleri’ni faaliyete geçirdiğini anlatan Türk, sanayicilerin acil ihtiyacı olan teknik eleman sorununu çözmek için de önemli bir adım atarak bu amaca hizmet edecek üç eğitim tesisini hizmete açtıklarını belirtiyor:Başkent OSB Mesleki Eğitim Merkezi altyapı tesisi inşaatı projemiz, Ankara Kalkınma Ajansı desteği, Gazi Üniversitesi ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla hayata geçirildi. Proje kapsamında inşa edilen binada CNC atölyesi, kaynakçılık atölyesi, CAD-CAM bilgisayar laboratuvarı da bulunuyor. 2017-2018 öğretim yılı itibari ile Merkez’de 97 çırak öğrenci öğrenim görüyor. Tasarım Destek Faaliyetleri Eğitimi ve Uygulama Merkezi Altyapı İnşaatı projemiz, Gazi Üniversitesi ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla hazırlandı. Projeye Ankara İşkur İl Müdürlüğü, Sincan Kaymakamlığı, Polatlı Belediye Başkanlığı, Sincan Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi de iştirakçi olarak destek verdi. Proje, Ankara Kalkınma Ajansı, tarafından destek kapsamına alındı, bütçe revizyonu onayı bekleniyor. Bina inşaatı tamamlanan ve faaliyete geçen Merkez’de bir modelleme-tesviye atölyesi, 2 iyi kalitede çıktı üretebilen 3D printer bulunuyor. Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle kurulan Başkent OSB Makine ve Malzeme Teknolojileri Kümesi, çalışmalarına 30 üye ile başladı. Makine ve Malzeme Teknolojileri Kümesi (UR-GE) Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi ise sürdürülüyor. Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ise açıldı. Okulda ‘Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma, Harita Kadastro’ bölümleri bulunuyor, 2018-2019 öğretim yılında da Makine Teknolojileri, Kaynak Teknolojileri, Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümlerinin öğretime açılması planlanıyor.” Tek durak ofis sistemiyle çalışıyor: “Tek durak ofis” çalışma sistemiyle çalışan Başkent OSB Bölge Müdürlüğü’nde, ruhsatlandırma işlemleri ve diğer hizmetler, bürokratik engellere takılmaksızın hızlı bir şekilde veriliyor. Başkent OSB’de, Bölge Yönetim binasında 300 kişilik konferans salonu ve çok amaçlı eğitim salonları, KOSGEB temsilciliğinin hizmet binası, 7 gün 24 saat hizmet veren itfaiye birimi, 112 acil yardım istasyonu, elektrik ve doğalgaz acil ekipleri, tam donanımlı güvenlik birimleri ve temizlik araçları ve bankalar da yatırımcıların hizmetinde. Şadi Türk, bütün parsellerde altyapının tamamlanmış ve yol, su, elektrik, doğalgaz, telefon, fiber optik kablolarla data, atıksu, yağmur suyu hizmetlerinin yatırımcının kullanımına hazır hale getirilmiş olduğunu belirtiyor. Başkent OSB, mevcut karayolu ile Eskişehir yoluna 6 km, Ankara şehir merkezine 45 km, Sincan ilçe merkezine 35 km mesafede ve sanayi bölgesi olmasında öncülük ettiği Temelli Malıköy civarının yani sanayi çanağının ve etrafında bulunan 6 OSB’nin merkezindedir. Günde karşılıklı 6 sefer yapan Sincan-Polatlı bölgesel treninin de Başkent OSB yakınındaki Malıköy istasyonunda durağı mevcut. Bölgemizde bulunan katılımcı firmalarımızın faaliyetlerinden kaynaklı oluşan atıksuların arıtılarak Ankara Çayı’na verildiği konvansiyonel atıksu arıtma tesisi mevcut. 2500 m3/gün kapasiteli tesiste kapasite artışına gidilerek 5000 m3/gün kapasiteye ulaşılacak.Başkent OSB’de hayata geçecek yerli ve milli üretim projeleri Türkiye sanayisi ve ekonomisi açısından son derece önemli olan “yerli ve milli üretim” konusunda Başkent OSB’de önemli projelerin gerçekleşeceğini görmenin gurur verici olduğunu dile getiren Şadi Türk, şu bilgileri veriyor: “Yerli ve milli üretimin en iyi projelerinden ve ‘milli enerji’ projesinin de bir parçası olan 450 milyon dolar yatırım maliyeti bulunan Türkiye’nin ilk entegre yerli güneş paneli üretim fabrikası ile Ar-Ge tesisi, Kalyon Grup ve Hanwa Q-Cells işbirliği ile bölgemizde açılıyor. EKA-fotovoltaik hücre ve güneş modülü fabrikası ve Ar-Ge merkezi, önümüzdeki yıl tam kapasitesi ile üretime başlayacak. Ülkemizi gururlandıracak bir proje olmasının yanı sıra sağlayacağı istihdam ile de ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacak. Diğer yerli ve milli üretim markamız; çevreye ve insana duyarlı bir milli teknoloji firması olan üretim ve çalışma merkezi olarak Başkent OSB’yi tercih eden Aselsan A.Ş. Başkent OSB’de savunma sistemleri ile ilgili projelerin sistem seviyesi üretim, entegrasyon ve test faaliyetlerini gerçekleştirecek. Aselsan, ilk aşamada ‘Hava Savunma Sistemleri’ Projesi seri üretimini yapacak.”Başbakan Binali Yıldırım’ın, Bölge’de yapılan bir toplantıda; “İvedik OSB, Ankara’nın en büyük OSB’sidir ve dünyaya açılmış bir ekonomiye sahiptir” dediğini anımsatan Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, “Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda başlattığımız ve bölgeyi bir Ar-Ge vadisine dönüştürme amacının yapı taşlarından olan Teknopark Ankara’yı faaliyete geçirdik” diyor.Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, “Ticaret hacmi 1.5 milyar dolara, dış ticaret hacmi 700 milyon dolara ulaşan Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye ekonomisine artı değer katmaya devam ediyor. 7048 sanayi parselinde toplam 8 bin firmanın faaliyet gösterdiği ve 120 bin kişinin istihdam edildiği Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi, yüzde 98 doluluk oranıyla Ankara sanayisinin cazibe merkezlerinden biri” diyor.Hasan Gültekin, Bölge’yi ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı toplantıda özetle; “İvedik OSB, Ankara’nın en büyük OSB’sidir ve dünyaya açılmış bir ekonomiye sahiptir” diye konuştuğunu belirtiyor. Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nin (İvedik OSB) vizyonunu; “Ankara’nın ve üyelerinin; ulusal ve uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, rekabet gücüne ulaşmış, siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda kullanabilen, varlık ve kaynaklarını çoğaltmak ve değerlerini sürekli artırmak doğrultusunda bölgesel bir güç olmasına katkıda bulunma vizyonuyla hareket eder” sözleriyle özetleyen Hasan Gültekin; bölgenin misyonunu ise şöyle aktarıyor: “Özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarının çözüme kavuşturulması, Ankara’nın ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet gücünü geliştirmesi, ülke ekonomisinin gelişmesine öncülük etmek ve tüm bu çalışmalarını; teknolojik, ekonomik ve ticari hayatın her yönüyle gelişmesini desteklemek misyonuyla hareket eder.”Yapılan çalışmalar, gösterilen gayretler, sarf edilen çabalar ve harcanan mesailerin hedefinin; ‘daha güçlü bir Türkiye’nin varlığına katkı sağlayabilmek’ olduğunu açıklayan Gültekin, “Hayata geçirdiğimiz proje ve çalışmaların bölgemize, şehrimize ve ülkemize değer katmasını temenni ediyoruz” diyor.Hasan Gültekin, Genel Kurul’da aldıkları onayla başlattıkları “Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı”nın kurulum aşamasının tamamlandığını anlatıyor: “İlk genel kurul toplantısı yapıldı ve Vakfımız faaliyetlerine başladı. Bölgemiz sanayicisinin arasındaki dayanışmayı artıracağına inandığımız Vakfımız, aynı zamanda bir eğitim vakfı olduğu için sanayimizin bilim ve teknoloji alanında ilerlemesine katkı sunacaktır.”“Türkiye’deki ilk uygulamalı teknopark olarak faaliyete geçecek Teknopark Ankara’yı, Bölge’ye kazandırmak” hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Hasan Gültekin, şu bilgileri veriyor: “Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda başlattıkları ve bölgeyi bir Ar-Ge vadisine dönüştürme amacının yapı taşlarından olan Teknopark’ı faaliyete geçirdik. Toplamda 120000 m2 alan üzerine kurulu ve 45000 m2 kapalı alana sahip, Teknopark Ankara Mayıs 2017 tarihi itibariyle faaliyete geçti.