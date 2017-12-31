OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü; “2017 OSB’ler için bir milattır”

OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye’nin organize sanayi bölgeleri (OSB’ler) uygulamasıyla ilk OSB’nin 1961 yılında Bursa’da kurulmasıyla tanıştığını belirterek, “Yani 56 yıllık bir OSB serüvenimiz var. OSB’lerimiz bu 56 yılda, dünyaya örnek olacak başarılara imza attı. Şu anda ülkemizin en başarılı üretim rejimi haline gelen OSB’lerimiz dünyada örnek üretim üsleri olarak gösteriliyor. Ülkemizin dört bir yanına yayılan OSB’lerimizin her biri kendi bölgelerinde kaldıraç etkisi gösteren üretim merkezleri haline geldi” diyor.

2017’de 13 yeni OSB kuruldu

Memiş Kütükcü, şu anda Türkiye’nin 80 şehrinde 322 OSB’nin bulunduğunu anlatıyor: “322 OSB’mizin 251’i karma, 47’si ihtisas, 13’ü tarıma dayalı ihtisas, 9’u ıslah, 2’si de özel OSB statüsünde. Ayrıca 322 OSB’mizin 225’i yani yüzde 70’i üretimde. 38 OSB’miz altyapı inşaat, 22 OSB’miz planlama, 34 OSB’miz kamulaştırma, 3 OSB’miz de yer seçimi aşamasında.

Faal 225 OSB’mizde 52 bine yakın fabrika üretim yapıyor ve OSB’lerimiz bir milyon 738 bin kişiye istihdam sağlıyor. OSB’lerimizin bölgesel dağılımına bakacak olursak; Marmara Bölgemiz’de 88, İç Anadolu Bölgemiz’de 53, Ege Bölgemiz’de 50, Karadeniz Bölgemiz’de 55, Akdeniz Bölgemiz’de 28, Güney Doğu Anadolu Bölgemiz’de 25, Doğu Anadolu Bölgemiz’de ise 23 OSB bulunmaktadır.

2017 yılında Ankara, Elazığ, Edirne, Mersin, Düzce, Hatay, Karabük, Kütahya, Samsun ve Yalova’da 13 yeni OSB kuruldu.”

Memiş Kütükcü, “2017’de Türkiye her alanda devlet-millet el ele vererek neleri başarabileceğini ortaya koydu” diyor. 2017 yılını değerlendirmeden önce 2016’yı bir hatırlamak gerektiğini vurgulayan Kütükcü, şunları söylüyor: “Biliyorsunuz Türkiye 2016’da çok ağır bir ihanet yaşadı, 15 Temmuz FETÖ ihaneti. Bu ihanetin ardından kredi derecelendirme kuruluşları ardı ardına yatırım notlarımızı düşürdü. Hem ekonomide hem de siyasal alanda Türkiye karşıtı tüm lobiler birleşerek, Türkiye’de stres üretmeye çalıştılar. Bir yandan da yakın coğrafyamızdaki çatışmalar devam ediyor ve Türkiye terörle mücadele ediyordu. Tabii tüm bunlar ekonomimizi kısa süreli de olsa etkiledi. Kısa süreli diyorum; çünkü 15 Temmuz’dan sadece 5 ay sonra tüm ekonomik rakamlarımız hızla toparlandı. Sanayi üretimimiz, kapasite kullanım oranlarımız arttı, artmaya devam ediyor. 2017 yılı Türkiye’nin, 2016 yılındaki tüm kayıplarını telafi ettiği ve yeni kazanımlar elde ettiği bir yıl oldu.”

Memiş Kütükcü, “2016’yı yüzde 3 ihracat kaybıyla kapatmıştık. Bu yılın 11 ayında yüzde 12 ihracat artışı yakaladık. 2016’da 3. çeyrekteki yüzde 1.3 daralmanın etkisiyle büyümemiz yüzde 2.9’da kalmıştı, bu yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 7 büyüdük. 3. çeyrekte yakaladığımız yüzde 11.1’lik büyüme ivmesiyle dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi haline geldik. Sanayicilerimiz de yüzde 2.6 ile bu büyümeye son yılların en güçlü katkısını verdi. Bu büyümeyi motive eden en önemli faktörler, sanayicilerimizin azminin yanı sıra hiç kuşkusuz 2017 yılına girilirken Hükümetimiz’in KGF kefaleti ile sağladığı kredi artışı ve güçlü teşviklerle yarattığı olumlu finansal koşullar oldu” açıklamasını yaptı.

“Üretim Reform Paketi, OSB’lerimizin üzerinden 1 milyar liralık yük aldı”

OSB’ler açısından da 2017 yılını değerlendiren Kütükcü, şunları aktardı: “2017’de Türkiye her alanda devlet-millet el ele vererek neleri başarabileceğini ortaya koydu. OSB’ler açısından da böyleydi. 1 Temmuz’da yürürlüğe giren Üretim Reform Paketi, OSB’lerimizin üzerinden 1 milyar liralık yük aldı. Üretim Reform Paketi, Türk sanayisi için, OSB’ler için bir milattır. Yıllarca konuştuğumuz pek çok mesele bu paketle artık sorun olmaktan çıktı. OSBÜK olarak biz de Üretim Reform Paketi’nin hazırlanmasından sonuna kadar sürece hep katkı verdik.

Sanayicilerimizin, belediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı alma zorunluluğu kalktı. İşletmelerimizin organize sanayi bölgelerinde yapacakları yatırımlarda, yatırım maliyetinin azaltılması amacıyla arsa tahsislerinden damga vergisi kaldırıldı. OSB’ler ve diğer planlı sanayi bölgelerindeki işletmelerimiz emlak vergisinden muaf tutuldu. Yıllardır söylediğimiz TRT payı da kaldırıldı. Yine OSB’lerden KOSGEB payı kaldırıldı. Ayrıca bu paketle 2002 yılında OSB’lerin kendi aralarında yardımlaşmalarını sağlamak amacıyla kurulan OSBÜK’e de ‘özel hukuk tüzel kişilik’ kazandırıldı. Bu düzenleme organize sanayi bölgelerinin temsil kabiliyetini artırdı. OSBÜK olarak artık OSB’lerimizi daha kurumsal bir yapıyla temsil ediyoruz. OSB’lerimizin sorunlarının çözümünde daha etkin rol alıyor, bölgelerimizi ve ülkemizi hep beraber büyütmeye, yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyoruz.

Bunların hepsini toplarsak, 2017 OSB’ler için bir milattır. Bu düzenlemeler için Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız sayın Faruk Özlü’ye, Maliye Bakanımız sayın Naci Ağbal’a, Sanayi Komisyon Başkanımız sayın Ziya Altunyaldız ile komisyon üyelerine ve emeği geçen herkese OSB camiamız adına bir kez daha teşekkür ederim.”

OSBÜK’ün öncelikli çalışma alanlarından biri de mesleki eğitim

OSBÜK’ün mesleki eğitim konusunu önemsediğini vurgulayan Kütükcü, bu dönem mesleki eğitim konusunun öncelikli çalışma alanları arasında bulunduğunu paylaştı: “Eylül ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız ve OSB’lerimizin yoğun katılımıyla Sivas’ta çok önemli bir Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi gerçekleştirdik. Son derece verimli bir programdı. Bu konu çok önemli. Bugün sanayiyle meslek liselerinden mezun olan gençlerimizin nitelikleri arasında bir uyumsuzluk var. Buna bir de insanımızın üretimle, sanayiyle ilgili tutumunu eklersek, genç işsizlik oranımızın neden yüksek olduğunu daha iyi anlarız. Bugün Türkiye’de üretim çağında olan 5 milyon insan, üretime dahil değil. Peki üretime dahil olanları, yeterince nitelikli hale getirebildik mi? Maalesef hayır.

Bizim öncelikli yapmamız gereken, gençlerimizi mesleki eğitime, çalışmaya, üretmeye yönlendirmek. Geçtiğimiz günlerde sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok güçlü bir mesaj verdi, ‘memur olmayı değil, girişimci olmayı hedefleyin’ dedi gençlere. Bu mesele çok önemli. Nihayetinde iyi bir mesleki eğitim almış her genç, aynı zamanda bir girişimci adayıdır. Dolayısıyla biz gençlerimizi güçlü bir mesleki eğitim sistemiyle çalışmaya, üretmeye, girişim kurmaya motive edebilirsek, bizi kimse tutamaz. Bundan dolayı OSBÜK olarak OSB’lerde mesleki ve teknik eğitim liselerinin sayısını ve niteliğini artıran, iş piyasasının ihtiyaçlarına yönelik insan kaynağı yetiştirmeyi hedefleyen her çalışmayı destekliyoruz. Ayrıca OSB camiası olarak bakanlığımızın 300 OSB’de 300 teknik kolej projesini de çok yerinde buluyoruz, destekliyoruz.”

4. sanayi devrimi için OSB’ler elini taşın altına koyacak

Memiş Kütükcü, Endüstri 4.0 çalışmalarına ilişkin görüşlerini de bildirdi: “Tüm dünya 4. sanayi devrimini konuşurken biz bunu ıskalayamayız. Iskalamamak için de ön şart insan kaynağımızı hızla bu sürece uyumlu hale getirmek. İnsan kaynağımızı yeni sanayi devrimine uyumlu hale getirecek niteliklerle donatmalıyız. Şayet biz eğitim sistemimizde ve diğer alanlarda köklü reformlar yapar, sanayimizin önündeki engelleri kaldırmaya devam edersek, yarınlar Türkiye için daha güzel olacak. Biz OSB camiası olarak dün olduğu gibi, bugün de, yarın da elimizi taşın altına koymaya hazırız.”



DR. FARUK ÖZLÜ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı): “Sanayi savaşından zafere ulaşmak için”

“Türk sanayisini büyütmenin ve ileri sanayi ülkesi hedefine ulaşmanın tek yolu, teknoloji odaklı üretimdir. Türkiye, Sanayi 4.0'ın aktif aktörlerinden biri olmak zorunda. Türkiye, yüksek teknoloji ile büyüyecektir. Sanayi savaşında zafere ulaşmak için cephaneliğimizi teknoloji ile doldurmak zorundayız.

Organize Sanayi Bölgelerimiz, tüm Türkiye'de ekonomi için lokomotif işlevi görmektedir. Türk sanayisinin gelişmesi, modernize olması ve dışa açılması için OSB'lerimizin daha da büyümesi, işlevlerinin pekişmesi gerekmektedir. Bu konuda OSB yönetimleri, çok önemli bir işlevi ve misyonu yerine getiriyor. Türkiye'nin sanayileşmesi, kalkınması, büyümesi, her anlamda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olması yolunda OSB yönetimlerinin katkılarına inanıyoruz.

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine Dair Kanun, 1 Temmuz 2017'de yürürlüğe girdi. Üretim Reform Paketi, günü kurtarma anlamında değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verebilecek nitelikte çıkarıldı.

Enerji ve hammaddenin verimli bir şekilde kullanıldığı, atıkların minimize edildiği, işletmeler arası eşgüdümün üst düzeyde olduğu, yerel kamuoyu ile entegrasyonun sağlandığı, ekolojik kalite ve sosyal dengenin kurulduğu yeni nesil OSB anlayışını, bütün şehirlerimize getiriyoruz.

2016 yılı sonuna kadar 173 OSB projesini tamamlayarak sanayicinin hizmetine sunduk. Tamamlanan bu projeler için Bakanlığım tarafından 2017 yılı fiyatlarıyla toplam 4.2 milyar TL tutarında kredi kullandırıldı. 1962-2002 arasında yıllık ortalama 2 adet OSB projesi biterken 2003-2016 arasında yıllık ortalama 8 adet OSB projesi tamamlanmıştır. 2002'ye kadar üretime geçilen parsel sayısı 11 bin 395 iken son 15 yılda 50 bin 437 parselde üretime geçilmiştir. 3 binden fazla parsel inşaat aşamasında, 5 bin parsel ise proje aşamasındadır. Ayrıca 13 bine yakın parsel tahsis edilmeyi beklemektedir. Şu an üretime geçen parsellerde 1 milyon 720 bin kişi istihdam edilmektedir. OSB'lerdeki boş parsellerin de üretime geçmesiyle birlikte bu sayı 2.5 milyon kişiye ulaşacaktır. 2023 hedefimiz ise 65 yeni OSB kurarak, 1 milyon ilave istihdam oluşturmaktır.

Türkiye, Sanayi 4.0'ın aktif aktörlerinden biri olmak zorunda. KOSGEB'in teknoloji üretimine, yerli üretime ve stratejik ürünlere yönelik destek paketlerinden bütün firmaların ve girişimcilerin mutlaka faydalanmaları gerekir. KOSGEB, bundan sonra teknolojiye ve üretime yönelik desteklere daha fazla odaklanacaktır. Dünya hızla değişiyor ve dönüşüyor. Bu değişimin ve dönüşümün temel dinamosu, bilim ve teknolojidir. Son birkaç yıldır, Sanayi 4.0'ın getirdiği yeni bakış açısı, bütün üretim ve pazarlama süreçlerini değiştirmiştir. Bizim de Türkiye olarak, bu yeni süreci tam anlamıyla kavramamız şarttır. Türk sanayisini büyütmenin ve ileri sanayi ülkesi hedefine ulaşmanın tek yolu, teknoloji odaklı üretimdir. Türkiye, yüksek teknoloji ile büyüyecektir. Ancak, Sanayi 4.0'ı kavramak yetmez. Bu sürecin aktif aktörlerinden biri olmak zorundayız. Pasif tüketiciler değil, aktif üreticiler olmalıyız. Teknolojiyi tüketerek değil, teknoloji üreterek ülkemizi büyütebiliriz. Açıkça belirtmek isterim ki; ülkemizin gelecekte nerede olacağı, bilime ve teknolojiye yapacağımız yatırımlara bağlıdır. Bugün teknolojiye yapacağımız yatırımlar, yarın nerede olacağımızı belirleyecektir. Teknoloji açığını kapattığımızda, cari açık problemimiz kalmaz. Bu nedenle ihracatımız içindeki yüksek teknoloji ürünlerin payını, kademeli olarak yüzde 4'ten yüzde 15'e çıkarmamız gerekiyor. Yüzde 15 rakamına ulaşmak; Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markaya yatırım yapmakla mümkün olacaktır. Sanayi savaşında zafere ulaşmak için cephaneliğimizi teknoloji ile doldurmak zorundayız.”



VAHİT YILDIRIM (OSBDER Yönetim Kurulu Başkanı): “OSB’lerin stratejik değeri ve önemi öne çıkıyor”

“Dünya ve Türkiye açısından zorlu geçen bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2017 yılı daha önceden öngörülemeyen pek çok olayın ve gelişmenin yaşandığı bir yıl oldu. Bu olaylar siyasi, ekonomik, sosyal açıdan pek çok temel yaşam alanımızı etkiledi. Özellikle siyasal istikrarsızlık hem dünyada hem de ülkemizde ekonomik sonuçlara neden olmaktadır. Ekonomik verilerimiz her ne kadar olumlu görünse de enflasyon, cari açık, işsizlikle ilgili sinyaller kritik. Üretici önünü göremiyor. Yatırım yapamıyor. Ciddi bir güven sorunu yaşanıyor.

Bu zor günlerde OSB’lerin stratejik değer ve öneminin daha da öne çıktığını söyleyebiliriz. Hiç şüphesiz piyasaların daraldığı, ihracat kanallarının azaldığı bir ortamda işletmelerimizin rekabet edebilir düzeyde üretim yapabilmesi için gereken temel şartlara sahip üretim alanları organize sanayi bölgeleri. OSB’ler içinde sağlanan elektrik, doğalgaz, su, iletişim gibi temel alanlardaki kaliteli ve rekabetçi uygulamalar, OSB’lerin sahip oldukları lojistik avantajlar, OSB’lerin çevresinde toplanan yeterli sayıda ve düzeyde mavi ve beyaz yakalı insan kaynağı ile OSB’ler içinde üretim yapan işletmelerimiz bu zorlu rekabet ortamında bir adım önde olmanın avantajlarını yaşadılar.

OSB’ler içinde kurumsal yapılanmalarını tamamlama imkanı bulabilen, Ar-Ge ve inovasyon bilincine erişmiş ve bu çalışmaları yapabilen işletmelerimiz ülke ekonomisinde üretim ve istihdamın lokomotifleri olmuştur. OSB’lerin ülke ekonomisindeki yerleri ve katkıları ortadadır. Bu şartlar altında OSB’lerimiz özel önemi ve desteği hak eden kuruluşlardır. Bu nedenle mevzuatın bu anlayış içinde düzenlenerek OSB’lerin önünün açılması gerekliliği elzemdir.

Örneğin; bugünlerde EPDK tarafından hazırlanan ‘Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Taslağı’ görüşe açıldı. Bu taslağın yürürlüğe girmesi durumunda serbest tüketiciler abone gruplarına (sanayi, ticarethane vs.) bakılmaksızın yıllık tüketimlerine göre büyük ve küçük tüketiciler olarak ikiye ayrılacak; büyük tüketici segmentindeki tüketiciler, bir tedarik şirketiyle anlaşmayıp bölgesindeki lisans sahibi şirketlerin onaylı tarifesinden enerji almak zorunda kalırsa mevcut EPDK perakende satış tarifesinden (205.219 TL/MWh) değil, ondan daha yüksek olarak açıklanacak ‘Son Kaynak Tedarik’ tarifesi üzerinden elektrik satın almak durumunda kalacaklardır. EPDK tarafından hazırlanan ‘Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Taslağı’ daha büyük bir soruna yol açacaktır. Tebliğ Taslağında; ‘… makul bir kar belirlenerek EPDK tarafından belirlenen bu tavanın üzerinde enerji satışı yapılacaktır.’ düzenlemesine yer verilmiştir. Bu düzenleme ile EPDK bir baz fiyat belirleyecek, baz fiyatın üzerinden nasıl hesaplanacağı belli olmayan kar konarak satış yapılabilecektir.

Bu hüküm öngörülemeyen mali riskler oluşturacaktır. Tebliğ taslağı bu şekliyle yürürlüğe girerse piyasada ucuz elektrik bulamayan ve bölgesindeki lisans sahibi şirketlerin onaylı tarifesinden enerji almak zorunda kalan OSB’ler yürürlüktekinden daha yüksek bir tarifeden elektrik almak zorunda kalacaklardır. Son aylarda döviz kurunda yaşanan yükseliş ve kredi faizlerinin düşmemesi nedeniyle üretim ve rekabette zorlanan sanayicimizin bu tebliğ yürürlüğe girerse maliyetleri daha da artacak, sonuçta üretim ve istihdam zorlukla sürdürülebilecek, birçok sanayi tesisi rekabet edebilme şansını kayıp edecektir. OSB’ler ve sanayici elektrik enerjisinin uygun fiyatta ve öngörülebilir bir fiyat olmasını beklemektedir.

Üretim Reformu Kanunu olarak adlandırılan 7033 Sayılı Kanun’un 53’üncü Maddesi ile 4562 Sayılı Kanun’un 21’inci Maddesi’ne eklenen fıkrasında; ‘OSB katılımcılarının enerji giderlerine dair düzenlemeler, serbest piyasa koşulları ile oluşmuş fiyatlara müdahale edilmeksizin Bakanlar Kurulu tarafından yapılır.’ hükmüne yer verilmiştir. Ülke ekonomisine yaptığımız önemli katkılardan dolayı sanayiciler ve OSB’ler olarak beklentimiz; Kanun’la Bakanlar Kurulu’na verilen bu yetkinin, elektrik enerjisi tüketim tarifelerinde sanayici ve OSB’ler lehine düzenlemeler yapması yönünde kullanmasıdır. Ortak çalışma kültürü içinde, OSB’ler ile kamunun fikir sinerjisinin önemi büyük… Ortak mutabakatlar içinde atılacak her adım, OSB’lerin ülke kalkınmasında aldığı rolü daha da güçlendirecek ve arttıracaktır. Türkiye’nin geleceği, üreten ve istihdam yaratan ekonomik büyümededir. Bu ekonominin kök salacağı alanlarında OSB’ler olduğu asla akıldan çıkarılmamalıdır.

2018 yılının, 2017 yılında yaşanılan olumsuzlukları aşacağımız, ülkemizdeki birlik-beraberlik, huzur ortamının, siyasi ve ekonomik istikrarın sağlandığı, ülkemizin dünyada etkinliği olan ekonomik bir güç durumuna geldiği bir yıl olmasını diliyor, yeni yılda, ülkemiz ve bütün dünya için güzel gelişmeler yaşanmasını diliyoruz.”

İnegöl OSB’den ücretsiz kolej

İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde ücretsiz özel kolej inşaatına başlandı. Kolej 20 bin metrekare alan üzerine kuruluyor ve 14 milyon lira yatırımla OSB sanayicileri tarafından yaptırılıyor. Okula alınacak toplam 396 öğrenciden herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Okulun ismi de güzel: "Özel Bilim Dünyası Okulları."

OSB sanayicileri adına işadamı Abdullah Ezim proje ile ilgili şu bilgiyi paylaştı: “Bu okullar ağırlıklı teknik eğitim okuludur. Burası bir kolej olacak, ama öğrencinin cebinden para çıkmayacak. MEB'in YÖK ile yaptığı düzenleme ile bu okulumuzdan mezun olan teknik öğrencilere eğitim aldıkları bölümle ilgili üniversitelere girişte kontenjan hakkı tanınacak. Okulumuzun, önümüzdeki eğitim sezonuna açılışı yapılacak."

Özel Bilim Dünyası Okulları Müdürü Ertan Kalkanlı ise şunları söyledi: "Okulumuz 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle İnegöl İhtisas OSB'de hizmete başlayacak. Tamamen ücretsiz bir teknik kolej ve akademik koleji bulunan bir kampüs şeklinde olacak. Toplam 12 bin metrekare kapalı alanı var. Burada okulumuzda planlaması bulunan 48 derslik, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları, bilgisayar destekli kütüphanesi, yaklaşık 800 metrekare kapalı spor salonu, 400 kişi kapasiteli konferans salonumuz, yemekhane ve meslek alanlarına ait uygulama atölyelerimiz bulunacak.”

BOSİAD Endüstri 4.0 Paneli

Bosch ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD) işbirliğinde "Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm" konulu panel düzenlendi. Panelde Bursa Organize Sanayi Bölgesi işadamları ve yöneticilerine; Endüstri 4.0'da günümüzde yapılan çalışmalar ve gelecekte hayata geçirilmesi hedeflenen teknoloji ve uygulamalar aktarıldı. Panelistler şu temel önermeleri ortaya koydular:

* Endüstri 4.0 çözümlerinin, her firmaya uyumlu, kendi özel ihtiyaçlarına uygun çözümler olması gerekiyor.

* Müşteri talepleri firmaları aynı hattan farklı ürünler çıkarmaya zorunlu hale getirdi, firma bu konsepte girmeli.

* Bugünün çözümünün yarın problem olmaması için şimdiden doğru adımları atmak gerekiyor.

* Dijital dönüşüm, üst yönetimden alt kademelere doğru yansıyan bir yaklaşım olmalı.

* Dijital dönüşüm şirketlerde sadece üretim hatlarında değil; hammadde, sevkiyat, bakım, enerji yönetimi, insan kaynakları, satın alma gibi tüm süreçlerle bir bütün olarak değerlendirilmeli.

Adana OSB’ye Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız

Türkiye’deki OSB’ler içinde ilk ve tek olan “Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız” ödülü kazanan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı, yönetim ve denetim kurulu ve çalışanlarının katılımıyla kutlama töreni düzenledi.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, başarının ekip ürünü olduğunu belirterek, “Türkiye'deki küçük ve büyük ölçekli sirketlerin mükemmellik yolculuğunda önemli bir misyon üstlenen KalDer'in (Türkiye Kalite Dernegi) eğitimlerini tamamlayıp, EFQM (Avrupa Kalite Yonetimi Vakfı/ European Foundation For Quality Management) denetimlerinden başarıyla geçerek, ‘Mükemmellikte yetkinlik için tanımlanan 4 yıldız’ ödülünü hak ettik” dedi. AOSB Başkanlığı’nın en eski çalışanlarından Enerji Müdürlüğü Bakım Onarım Amiri Cumali Algın, EFQM Ceo'su Léon Tossaint imzasını taşıyan "Recognised for Excellence 4 Star (Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız) kalite sertifikasını Başkan Sütcü'ye teslim etti.

İhracat, inovasyon ve Ar-Ge üssü;



Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, “ÇOSB, katılımcılarına Avrupa standartlarının üzerinde imkanlar sağlayan bir ihracat, inovasyon ve Ar-Ge üssüdür. Tekirdağ’daki 34 Ar-Ge Merkezi’nin yarısının bölgemizde bulunmasını da çok sevindirici bir husus olarak görmekteyiz” diyor. Eyüp Sözdinler, ÇOSB’da yılda 20 milyar dolar ciro gerçekleştirilirken yıllık ihracatın da 3 milyar dolar olduğunu söylüyor. Sözdinler, “Avrupa ülkelerine yakınlığımız ihracatta firmalarımıza ekstra imkanlar sunmaktadır. Geniş bir kara, hava, deniz, demiryolu ulaşım ve lojistik imkanlarına sahibiz. İstanbul’a yakınlığımız ve geniş ulaşım olanaklarımızla İstanbul sanayisinin gelişme hinterlandı içindeyiz” diye konuşuyor.

240 fabrika, 70 bini aşkın istihdam: ÇOSB, bünyesindeki 36’sı uluslararası yatırımcı olmak üzere 240 fabrikada yaklaşık 70.000’i aşkın çalışanıyla üretime katkı sunuyor. Sözdinler, ÇOSB’un yakın tarihe kadar tekstil alanında daha çok bilinmesine rağmen; kimya, plastik, lastik, kauçuk, elektrik-elektronik, gıda ve özellikle son yıllarda ilaç sektöründe ciddi sayıda işletmenin yer aldığı karma bir organize sanayi bölgesi haline geldiğini ifade ediyor.

“ÇOSB Meslek Yüksek Okulu’nu kurmak istiyoruz”: Eyüp Sözdinler, Bölge’nin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere eğitime verdikleri önemi de vurguluyor: “Türkiye’de örnek olacak bir kampüs alanında inşa ettiğimiz Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yanı sıra Bölgemiz’de bir Enstitü veya ÇOSB Meslek Yüksek Okulu’nu kurmak istiyoruz. Her yıl 1500 öğrenci olmak üzere yaklaşık 11 yıldır, Çerkezköy ve Kapaklı’daki ilköğretim okulu öğrencilerine teorik ve pratik yangın ve çevre eğitimleri veriyoruz. Ayrıca sosyal sorumluluk anlayışıyla bölgemiz katılımcılarına ve vatandaşlarımıza yönelik konferans, panel ve tiyatro vb. pek çok sayıda etkinlik ve gösterileri ÇOSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”

Gelişmiş standartlarda altyapı hizmeti: ÇOSB, bölge sanayicilerine gelişmiş standartlarda altyapı hizmeti veriyor. Başta doğalgaz, elektrik ve su konularında olmak üzere sanayicilerine aksatmadan bu hizmeti vermeye devam eden ÇOSB’un, kurduğu atıksu arıtma tesisinde Bölge işletmelerinden kaynaklanan günlük 80.000 m3 atıksu arıtılıyor. ÇOSB, Bölge Müdürlüğü’nde kurduğu kamera izleme ve scada sistemi kapsamında, günün her saatinde, 300’ü aşkın kamera ile bölgedeki gelişmeleri izliyor ve sorunlara çözüm üretiyor. Ayrıca firmaların elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerini ve lokal arızalarını scada sistemi ile izleyip değerlendiriyor. Eyüp Sözdinler, arıtma tesisinde atıksulardan kaynaklanan atık çamurunu yakacak bir tesisi kurduklarını aktarıyor: “Günlük 100 ton kapasiteli bu tesisin de çevre yatırımlarımız adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz.”

Eyüp Sözdinler, geçtikleri dönem diktikleri ve bakımlarını gerçekleştirdikleri 100 bin fidan projesinin de çevre adına örnek bir proje olduğunu dile getiriyor: “Önümüzdeki günlerde yeni bir ‘100 bin fidan dikimi’ projemizin olduğunu heyecanla ifade etmek isterim. Ayrıca yeni rekreasyon alanı çalışmalarına başladık. Bölgemiz fabrikalarında çalışan kişilerin çocuklarına yönelik özel bir proje olan ÇOSB Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin inşaatını tamamladık, en kısa sürede hizmete açmayı planlıyoruz. Bölgemizde yaşayan insanların faydasına sunulacak yüzme havuzu projemizin ön hazırlıklarını tamamladık, yakında uygulamaya geçireceğiz.

Bu projelerin yanında bir de Data Center projemiz var. Data Center projesi, tüm sanayicilerin verilerini güvenle toplayabileceği ve telekomünikasyon hizmeti alabileceği bir alan olacak.

Ayrıca ülkemiz açısından önemli bir örnek olacak şekilde zihinsel engellilerin istihdamına yönelik Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Merkezi-ZEKİ projemizin hazırlıklarını sürdürmekteyiz. Bu projemizin uygulamasına en yakın zamanda geçmeyi planlıyoruz. Ülkemiz reel ekonomisine her geçen gün daha fazla miktarda katkı sağlayacak çalışmaların içerisinde olmaktan son derece gururluyuz. Bu vesileyle güzel ülkemizin ve kıymetli vatandaşlarımızın daha refah dolu günlere erişmesi temennisiyle, tüm sanayicilerimize bol kazançlı günler diliyoruz.”

Gebze Güzeller OSB’de GTO ve GENÇSİAD’dan Sanayide 4.0 Paneli

Gebze Ticaret Odası ve GENÇSİAD tarafından ‘Sanayide 4.0’ konulu panel, Gebze Güzeller OSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Panele Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, GENÇSİAD Başkanı Adnan Kılıç, alibaba.com Türkiye İş Ortağı Genel Müdürü Orkan Aytulun, Eski Hannover Ticaret Ateşesi M. Kudret Ceren, MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Nihat Yıldırım, TÜKSİAD Başkanı Nurettin Aslantürk, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ile çok sayıda davetli katıldı.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, “Sanayi 4.0 ve E-Ticaret’te Gebze’nin Rolü” konulu sunumunda, “İş dünyasında Gebze Süper Ligde’dir. Artık yeni dönemin başlaması zorunlu bir hale geldi. Sanayi 4.0 ile hayatımıza artık akıllı makineler giriyor. 365 oda arasında ilk olarak GTO standında bunlar konuşuldu. Sanayi 4.0 için şimdiden önlem almalıyız. Her şey daha akıllı hale gelecek. Sanayi 4.0’ı akıllı makineler devri olarak tanımlayabiliriz. E-ticaretin toplam ticaret içerisinde payı yüzde 2. E-ticaret kavramı ile artık dünyanın her yerinde aynı işi yapanlar bizim rakibimiz. Artık işletmelerde akıllı makineler devreye girecektir. Bilgisine, deneyimine, cesaretine güvenen işadamlarına diyoruz ki bu bölge bu altyapıya müsait” diye konuştu.

KOBİ’lerin devlerle dördüncü randevusu

Savunma Sanayii Müsteşarlığı himayelerinde ve OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği (OSSA) organizatörlüğünde gerçekleştirilen Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri’nin (ICDDA) dördüncüsü için hazırlıklar devam ediyor. İlki 2013’te düzenlenen, sektörün küresel aktörleriyle KOBİ’leri buluşturan etkinlikte, 2018 heyecanı yaşanıyor. Firmalara; ikili iş görüşmeleri, mevcut iş ilişkilerini geliştirme, yeni iş ilişkileri oluşturma, sektörün karşılaştığı problemleri ve olası çözümleri keşfetme fırsatı sunan etkinliğin dördüncüsü, 23-25 Ekim 2018’de, Ankara’da, Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, ICDDA’nın, düşük maliyetlerle KOBİ’lere yüksek profilli firmalarla görüşme imkanı sunduğunu söyledi. Ertuğ, yerli ve yabancı birçok firmanın etkinliğe olan ilgisinin arttığını kaydetti: “Yurtdışından AIRBUS DEFENCE AND SPACE, BOEING, DASSAULT SYSTEMS, EADS, LEONARDO GROUP, LOCKHEED MARTIN, MBDA, NAVANTIA, ROLLS ROYCE, SIKORSKY, THALES gibi birçok önemli firmanın yanı sıra; yurt içinden ASELSAN, HAVELSAN, FNNS, İSTANBUL TERSANESİ, MKEK, OTOKAR, ROKETSAN, TAI, TEI gibi ana sanayi firmalarımız ile pek çok sanayicimiz katılım göstermiştir.”

BAYOSB’den mesleki ve teknik eğitime destek

Kamu kurum ve kuruluşlarının da desteklediği ‘Makineci Turgutlu’ adı altında yürütülen kümelenme çalışmaları sonucunda tüm paydaşlar tarafından “Turgutlu Makine Kümesi İyi Niyet Protokolü” imza altına alınmıştı. Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitimin desteklenmesi amacıyla Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği öğrencileri; BAYOSB Fahrettin Selçik Mesleki Eğitim Merkezi Hidrolik Pnömatik Laboratuvarı’nda “Hidrolik-Elektrohidrolik ve Pnömatik-Elektropnömatik Sistemler” eğitimini uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

Ayrıca; üniversite, öğrenciler ve sanayicileri bir araya getirmek amacıyla BAYOSB katılımcılarından Birim Makina San. ve Tic. A.Ş.’ye işyeri gezisi/ziyareti yapıldı. Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB) Bölge Müdürü Figen Akdemir; “Paydaşlardan biri olarak imzaladığımız iyi niyet protokolü; Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi olarak, mesleki ve teknik eğitime büyük önem verdiğimizin bir göstergesi olmuştur” dedi.

Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi; Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB)Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, “ÇOSB, katılımcılarına Avrupa standartlarının üzerinde imkanlar sağlayan bir ihracat, inovasyon ve Ar-Ge üssüdür. Tekirdağ’daki 34 Ar-Ge Merkezi’nin yarısının bölgemizde bulunmasını da çok sevindirici bir husus olarak görmekteyiz” diyor. Eyüp Sözdinler, ÇOSB’da yılda 20 milyar dolar ciro gerçekleştirilirken yıllık ihracatın da 3 milyar dolar olduğunu söylüyor. Sözdinler, “Avrupa ülkelerine yakınlığımız ihracatta firmalarımıza ekstra imkanlar sunmaktadır. Geniş bir kara, hava, deniz, demiryolu ulaşım ve lojistik imkanlarına sahibiz. İstanbul’a yakınlığımız ve geniş ulaşım olanaklarımızla İstanbul sanayisinin gelişme hinterlandı içindeyiz” diye konuşuyor.240 fabrika, 70 bini aşkın istihdam: ÇOSB, bünyesindeki 36’sı uluslararası yatırımcı olmak üzere 240 fabrikada yaklaşık 70.000’i aşkın çalışanıyla üretime katkı sunuyor. Sözdinler, ÇOSB’un yakın tarihe kadar tekstil alanında daha çok bilinmesine rağmen; kimya, plastik, lastik, kauçuk, elektrik-elektronik, gıda ve özellikle son yıllarda ilaç sektöründe ciddi sayıda işletmenin yer aldığı karma bir organize sanayi bölgesi haline geldiğini ifade ediyor.“ÇOSB Meslek Yüksek Okulu’nu kurmak istiyoruz”: Eyüp Sözdinler, Bölge’nin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere eğitime verdikleri önemi de vurguluyor: “Türkiye’de örnek olacak bir kampüs alanında inşa ettiğimiz Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yanı sıra Bölgemiz’de bir Enstitü veya ÇOSB Meslek Yüksek Okulu’nu kurmak istiyoruz. Her yıl 1500 öğrenci olmak üzere yaklaşık 11 yıldır, Çerkezköy ve Kapaklı’daki ilköğretim okulu öğrencilerine teorik ve pratik yangın ve çevre eğitimleri veriyoruz. Ayrıca sosyal sorumluluk anlayışıyla bölgemiz katılımcılarına ve vatandaşlarımıza yönelik konferans, panel ve tiyatro vb. pek çok sayıda etkinlik ve gösterileri ÇOSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”Gelişmiş standartlarda altyapı hizmeti: ÇOSB, bölge sanayicilerine gelişmiş standartlarda altyapı hizmeti veriyor. Başta doğalgaz, elektrik ve su konularında olmak üzere sanayicilerine aksatmadan bu hizmeti vermeye devam eden ÇOSB’un, kurduğu atıksu arıtma tesisinde Bölge işletmelerinden kaynaklanan günlük 80.000 m3 atıksu arıtılıyor. ÇOSB, Bölge Müdürlüğü’nde kurduğu kamera izleme ve scada sistemi kapsamında, günün her saatinde, 300’ü aşkın kamera ile bölgedeki gelişmeleri izliyor ve sorunlara çözüm üretiyor. Ayrıca firmaların elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerini ve lokal arızalarını scada sistemi ile izleyip değerlendiriyor. Eyüp Sözdinler, arıtma tesisinde atıksulardan kaynaklanan atık çamurunu yakacak bir tesisi kurduklarını aktarıyor: “Günlük 100 ton kapasiteli bu tesisin de çevre yatırımlarımız adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz.”Eyüp Sözdinler, geçtikleri dönem diktikleri ve bakımlarını gerçekleştirdikleri 100 bin fidan projesinin de çevre adına örnek bir proje olduğunu dile getiriyor: “Önümüzdeki günlerde yeni bir ‘100 bin fidan dikimi’ projemizin olduğunu heyecanla ifade etmek isterim. Ayrıca yeni rekreasyon alanı çalışmalarına başladık. Bölgemiz fabrikalarında çalışan kişilerin çocuklarına yönelik özel bir proje olan ÇOSB Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin inşaatını tamamladık, en kısa sürede hizmete açmayı planlıyoruz. Bölgemizde yaşayan insanların faydasına sunulacak yüzme havuzu projemizin ön hazırlıklarını tamamladık, yakında uygulamaya geçireceğiz.Bu projelerin yanında bir de Data Center projemiz var. Data Center projesi, tüm sanayicilerin verilerini güvenle toplayabileceği ve telekomünikasyon hizmeti alabileceği bir alan olacak.Ayrıca ülkemiz açısından önemli bir örnek olacak şekilde zihinsel engellilerin istihdamına yönelik Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Merkezi-ZEKİ projemizin hazırlıklarını sürdürmekteyiz. Bu projemizin uygulamasına en yakın zamanda geçmeyi planlıyoruz. Ülkemiz reel ekonomisine her geçen gün daha fazla miktarda katkı sağlayacak çalışmaların içerisinde olmaktan son derece gururluyuz. Bu vesileyle güzel ülkemizin ve kıymetli vatandaşlarımızın daha refah dolu günlere erişmesi temennisiyle, tüm sanayicilerimize bol kazançlı günler diliyoruz.”Gebze Ticaret Odası ve GENÇSİAD tarafından ‘Sanayide 4.0’ konulu panel, Gebze Güzeller OSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Panele Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, GENÇSİAD Başkanı Adnan Kılıç, alibaba.com Türkiye İş Ortağı Genel Müdürü Orkan Aytulun, Eski Hannover Ticaret Ateşesi M. Kudret Ceren, MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Nihat Yıldırım, TÜKSİAD Başkanı Nurettin Aslantürk, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ile çok sayıda davetli katıldı.Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, “Sanayi 4.0 ve E-Ticaret’te Gebze’nin Rolü” konulu sunumunda, “İş dünyasında Gebze Süper Ligde’dir. Artık yeni dönemin başlaması zorunlu bir hale geldi. Sanayi 4.0 ile hayatımıza artık akıllı makineler giriyor. 365 oda arasında ilk olarak GTO standında bunlar konuşuldu. Sanayi 4.0 için şimdiden önlem almalıyız. Her şey daha akıllı hale gelecek. Sanayi 4.0’ı akıllı makineler devri olarak tanımlayabiliriz. E-ticaretin toplam ticaret içerisinde payı yüzde 2. E-ticaret kavramı ile artık dünyanın her yerinde aynı işi yapanlar bizim rakibimiz. Artık işletmelerde akıllı makineler devreye girecektir. Bilgisine, deneyimine, cesaretine güvenen işadamlarına diyoruz ki bu bölge bu altyapıya müsait” diye konuştu.Savunma Sanayii Müsteşarlığı himayelerinde ve OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği (OSSA) organizatörlüğünde gerçekleştirilen Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri’nin (ICDDA) dördüncüsü için hazırlıklar devam ediyor. İlki 2013’te düzenlenen, sektörün küresel aktörleriyle KOBİ’leri buluşturan etkinlikte, 2018 heyecanı yaşanıyor. Firmalara; ikili iş görüşmeleri, mevcut iş ilişkilerini geliştirme, yeni iş ilişkileri oluşturma, sektörün karşılaştığı problemleri ve olası çözümleri keşfetme fırsatı sunan etkinliğin dördüncüsü, 23-25 Ekim 2018’de, Ankara’da, Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, ICDDA’nın, düşük maliyetlerle KOBİ’lere yüksek profilli firmalarla görüşme imkanı sunduğunu söyledi. Ertuğ, yerli ve yabancı birçok firmanın etkinliğe olan ilgisinin arttığını kaydetti: “Yurtdışından AIRBUS DEFENCE AND SPACE, BOEING, DASSAULT SYSTEMS, EADS, LEONARDO GROUP, LOCKHEED MARTIN, MBDA, NAVANTIA, ROLLS ROYCE, SIKORSKY, THALES gibi birçok önemli firmanın yanı sıra; yurt içinden ASELSAN, HAVELSAN, FNNS, İSTANBUL TERSANESİ, MKEK, OTOKAR, ROKETSAN, TAI, TEI gibi ana sanayi firmalarımız ile pek çok sanayicimiz katılım göstermiştir.”Kamu kurum ve kuruluşlarının da desteklediği ‘Makineci Turgutlu’ adı altında yürütülen kümelenme çalışmaları sonucunda tüm paydaşlar tarafından “Turgutlu Makine Kümesi İyi Niyet Protokolü” imza altına alınmıştı. Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitimin desteklenmesi amacıyla Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği öğrencileri; BAYOSB Fahrettin Selçik Mesleki Eğitim Merkezi Hidrolik Pnömatik Laboratuvarı’nda “Hidrolik-Elektrohidrolik ve Pnömatik-Elektropnömatik Sistemler” eğitimini uygulamalı olarak gerçekleştirdi.Ayrıca; üniversite, öğrenciler ve sanayicileri bir araya getirmek amacıyla BAYOSB katılımcılarından Birim Makina San. ve Tic. A.Ş.’ye işyeri gezisi/ziyareti yapıldı. Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB) Bölge Müdürü Figen Akdemir; “Paydaşlardan biri olarak imzaladığımız iyi niyet protokolü; Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi olarak, mesleki ve teknik eğitime büyük önem verdiğimizin bir göstergesi olmuştur” dedi.