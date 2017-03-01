Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si GEBKİM OSB; Kimyada markalaşmanın öncüsü

Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si olma unvanını taşıyan GEBKİM-Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, “kent-insan-çevre” uyumunu sağlayarak sanayileşme ilkesiyle “yaşanabilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma” felsefesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Sanayi kenti Dilovası’nın kuzeyinde 2500 dönümlük arazi üzerinde, tamamen sanayicinin finansmanı ile kurulan GEBKİM OSB, lojistik avantajlarıyla da jeopolitik olarak önemli bir merkezde yer alıyor. D-100 Karayolu’na 5 km, proje aşamasındaki Kuzey Marmara Otoyolu’na 3 km, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Körfez Geçişi’ne 5 km, en yakın liman Diliskelesi’ne 7 km, demiryoluna 8 km, Sabiha Gökçen Havaalanı’na 35 km mesafedeki GEBKİM OSB’de 66 sanayi parseli, 8 ağaçlandırılacak alan, 3 yeşil alan, 1 idari ve sosyal tesis alanı, 1 teknik hizmet alanı, 3 teknik altyapı alanı, 1 tır parkı ve 1 akaryakıt istasyonu bulunuyor.

GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Bölgemizin kurucusu, bugünlere gelmesinde önemli bir rol oynayan ve Türk sanayisine ve kimya sektörüne adeta ömrünü veren Refik Baydur’u rahmetle anıyorum. Ondan sonra bu bayrağı devralmanın zorluklarını bilen biriyim. Kendisi ile burada çalışma şansına da sahip oldum. Kurucu başkanımızın vefatı sonrası şahsım ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın önerisi ile göreve getirildim” diyor.

GEBKİM OSB’nin yüzde 50 doluluk oranına ulaştığını belirten Vefa İbrahim Aracı, “Toplam 66 adet sanayi parselimiz içerisinde 20 fabrikamız üretimde, 14 fabrikamız inşaat halinde, 5 fabrikamız proje aşamasında. Tahsisi yapılmış ve henüz planlanmayan 25 parselimiz mevcut. Toplamda 1400 kişi istihdam ediliyor. 2017 yılı içerisinde 4 yeni proje temel atma ve inşaata başlayacak. Bu yeni projelerin tamamlanmasıyla birlikte yıl sonuna kadar doluluk oranımızın artacağını düşünüyoruz” diye konuşuyor.

Vefa İbrahim Aracı, halihazırda tüm altyapılarının tamamlandığı GEBKİM OSB’nin gelecek vizyonunu şöyle çiziyor: “Global dünyada rekabetin ve regülasyonların arttığı şu dönemlerde, kimya sanayinin ihtisaslaşarak aynı bölgede birbirleriyle irtibat halinde ve birbirlerine destek olacak şekilde ‘birlikte’ rekabete karşı koyabilecek bir güçbirliği oluşturarak öncü olmayı, ideal yatırım ve ticaret ortamı oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Bu kapsamda düzenli bir sanayi dokusu oluşturma, ülke ekonomisine katkı sağlama, sanayicileri yatırıma teşvik etme, doğaya ve çevreye saygılı sanayi koşulunu en ekonomik boyutta gerçekleştirme, sanayileşmenin kent-insan-çevre bağlamında uyumunu sağlama, sanayiciye ucuz enerji ve hizmet sağlayacak eylem planlarını üyelerimizin de düşünce ve destekleriyle sağlayacağız.

Yatırım, üretim, pazarlama, tasarlama, teknoloji, Ar-Ge alanlarında sanayicimiz için gerekirse bölgemiz teşviklerinin de arttırılmasını sağlayacak şekilde markalaşma, dağıtım, tanıtım, inovasyon üzerine çalışmalarımızı arttırarak devletimizin de desteği ile 2023 hedefine ulaşmaya çalışacağız.

Benim ve Yönetim’deki arkadaşlarımın tek amacı kimya sanayinin ve sanayicinin hizmetinde olmaktır. ‘BEN’ yerine ‘BİZ’ olmak ve birlikte hareket edip Kimya İhtisas Lobisi oluşturarak markalaşmayı sağlayabilmektir.”

Yerli kimya sanayicisi bir araya gelmeli: OSB’lerin ihtisaslaşmasının önemini vurgulayan Aracı, OSB yönetmeliklerinin ve OSB fikrinin Türkiye’de tuttuğunu kaydediyor: “Şimdi bir aşama ötesine gidip bunu sınıflandırmak, ihtisaslaştırmak gerekiyor. Biz mümkün olduğu kadar bölgemiz içerisinde buna dikkat ettik.”

GEBKİM’in merhum başkan Refik Baydur’a çok şey borçlu olduğunu vurgulayan Vefa İbrahim Aracı, kimya sanayinin daha geniş kapsamlı olarak bir araya gelebileceğine dikkat çekiyor: “Endüstriyel simbiyoza yönelik kimya sanayicileri arasında birtakım çalışmalarımız mevcut. Bu konuda ortaklıklar yapılabileceğini düşünüyoruz. Kimya sanayicileri bir araya gelip, sermaye koyarak yeni bir şeyler üretmezlerse yurtdışına karşı Türkiye’nin ithalat bacağı devamlı eksi verecek. O zaman Türkiye devamlı kimyasal ithalat yapacaktır. En çok açığı kimya sanayinde veriyoruz. O yüzden özellikle de yerli sanayicinin, yerli kimya sanayicisinin bir araya gelmesi gerekir.”

Vefa İbrahim Aracı, kimya sanayisinin Türkiye’de birlik yapması ve sektöre özel ilgi gösterilmesi gerektiğini vurguluyor: “Buna da inşallah GEBKİM dikkat çekecek. Amaçlarımızdan biri bu; bu bir ihtisas ve bunu GEBKİM’de yaptık. Yabancı sermayeli kimya sanayisine karşı değilim ama onlar uluslararası şirket olmuşlar. Fakat biz de yanlarında yürümek istiyoruz. Türkiye’de zamanında tekstil ve otomotiv sektörüne destek verildi. Kimya sanayisinin de göz önüne alınması lazım. Bahsettiğim bu sektörler buradan beslenerek devam ediyor.”



Kojenerasyon Enerji Üretimi Projesi

Vefa İbrahim Aracı, GEBKİM OSB’de şu anda proje aşamasında olan kojenerasyon enerji üretiminin Bölge katılımcılarına daha ucuz enerji sağlayacağını açıklıyor: “Katılımcılarımızla birlikte çalışarak bu projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ben aynı zamanda bu üretimi Türkiye’de ilk kullanan sanayiciyim. Bu bakımdan bölgemiz sanayicilerine bir nevi öncü olacağız.”



Kimya İhtisas Meslek Lisesi: Vefa İbrahim Aracı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında eğitim vakfı kurarak “Kimya İhtisas Meslek Lisesi’ni hayata geçireceklerini dile getiriyor: “Bizim yapmayı düşündüğümüz okul çok farklı olacak. Çalışmalarımız devam ediyor. İçerisinde gelişmiş bir laboratuvar bulunan bir kampüs planlıyoruz. Bu iş için TÜBİTAK’la işbirliği yapabileceğimizi düşünüyoruz. Burada öncelikli hedefimiz elbette bizim ve bu bölgedeki kimya ağırlıklı OSB’lerin ihtiyacı olacak ara elemanı yetiştirmektir.

Biz, bu okulda öğrenim gören öğrencilerin potansiyeli varsa hocalarının ve bizlerin desteğiyle daha akademik okullara hatta yurtdışına göndermek, oralarda alacakları eğitim sonrası onlardan faydalanmak da istiyoruz. Lisemizde mekatronik, elektrik-elektronik, boya, ana kimyasallar, polimer kimya, plastik-poliüretan gibi bölümler olacak. Meslek Lisesi ve tüm eğitim faaliyetlerini GEBKİM Eğitim ve Sağlık Vakfı üzerinden yapmayı düşünüyoruz. GEBKİM üyelerinin dışında sadece Gebze Ticaret Odası’nın olacağı, katkı vereceği vakıf, kuruluş müracaat aşamasında.”



“Bölge OSB’leri bir araya gelip sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirebilir”: İMES, Makineciler ve Kömürcüler OSB ile birlikte mermerciler sanayisi de sayıldığında GEBKİM’le birlikte bölgede 5 sanayi bölgesinin yan yana olduğunu anımsatan Aracı, “Örneğin OSB’ler bir araya gelerek burada çalışan insanlara yönelik, içerisinde sosyal yaşam alanlarının veya konutlarının yer alacağı bazı projeleri yapabilirler. Bu bölgede önemli projeleri gerçekleştirecek alanlarımız oldukça fazla. Buralara komşu OSB’lerle birlikte ortak sosyal tesisler, spor alanları, parklar, piknik alanları yapılabilir.

Su kaynakları varsa bu alanlara su parkları oluşturulabilir, bu su; sanayinin kullanımına sunulabilir, hatta enerjiye dönüştürülebilir. Belediyelerimiz ve bölge milletvekilleri de bu işin yasal prosedüründe, Ankara’ya konuyu aktarma anlamında bize destek olurlar. Bunları yaptıktan sonra da devletten buraya belki bir okul, bir huzur evi, sağlık merkezi ya da bakımevi açmasını isteyebiliriz. Sonrasında burası bir cazibe merkezi olur. Burada çalışan ve oturan insanlar, komşu OSB çalışanları ile birlik beraberlik hatta komşuluk ilişkilerini geliştirir ve buradan onca trafik sıkıntısı çekerek başka yerlere bu ihtiyaçlar için gitmek zorunda kalmazlar. Bunları hayata geçirmek zor değil, dünyada örnekleri var” diye konuşuyor.



Planlanan Projeler: Vefa İbrahim Aracı, GEBKİM OSB’de planlanan projeler arasında olan meydan projesinin temel özelliklerini şöyle sıralıyor: “1 cami, 14 adet 55 m2 dükkan, 1 adet 785 m2 çok amaçlı alan, 2 kafe, 1 spor merkezi, 112 odalı otel, 1 otel restaurantı, 2080 m2 bodrum kat.”

İhtisas alanının kimya olması sebebiyle GEBKİM’de boya sanayi (inşaat-otomotiv-yat-tekstil), kozmetik sanayi, temizlik malzemeleri sanayi, plastik sanayi, kimyasal madde üretimi, ilaç sanayi ve gıda katkı maddeleri olmak üzere ağırlıklı 7 sektörde faaliyet gösteriliyor.



Elektrik: GEBKİM OSB, ED-OSB/3498-13/2147 Lisans numarası ile 17.11.2011 tarihinden itibaren onaylı sınırları içinde faaliyet göstermek üzere 49 yıl süreyle “OSB Elektrik Dağıtım Lisansı” almış. Bölge’nin elektrik ihtiyacı OSB’ye ait 154 kV indirici trafo merkezinden karşılanıyor, elektrik dağıtımı ise 34.5 kV yeraltı kablo şebekesi ile yapılıyor. GEBKİM OSB elektrik şebekesinin işletmesini, arızaları minimumda tutacak şekilde kesintisiz ve kaliteli olarak katılımcısına elektrik enerjisi sunmak üzere, ekipmanlarının periyodik bakımları ile ilave şebeke işlerini yaparak, katılımcısına kesintisiz hizmet veriyor.



Doğalgaz: İMES OSB ile ortak kullanılan 100.000 m3/h kapasiteli RMS-A istasyonu, 45.000 m3/h ve 55.000 m3/h kapasiteli MS-B ölçüm istasyonları ve bağlantı hatları ile GEBKİM OSB’de 2012’den beri 7 gün 24 saat kesintisiz fabrikalara doğalgaz arzı sağlanıyor.



Su: GEBKİM OSB’nin içme suyu ihtiyacı ana depoya bağlı olan İSU Yuvacık baraj hattından karşılanıyor. 5.000 m3 su deposu ve 15 km şebeke hattı ile fabrikalara kesintisiz olarak içme ve kullanma suyu veriliyor.

Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi’nin günlük kapasitesi 1500 m3.



Güvenlik: GEBKİM OSB güvenlik hizmeti 7/24 kesintisiz veriliyor. Verilen hizmetler Güvenlik Birimi Başkanlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı ve ISO 9001 Kalite Standartları’na uygun.

Tır Parkı-Restaurant-Otel: GEBKİM OSB’de 149 araçlık Tır Parkı, 250 m2 restaurant, 11 oda kapasiteli motel bulunuyor.



İtfaiye: 2012’de 10 kişilik kadrosuyla oluşturulan İtfaiye Müdürlüğü 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.



Peyzaj: GEBKİM OSB’de 150 bin adet çalı türü bitki, 13650 adet çam fidanı, 28500 sedir fidanı dikilmiş, bu bitkilerin günlük bakım ve kontrolleri sağlanıyor.



Temizlik/Karla Mücadele: Yağmur suyu kanalları ve kum tutucuların zaman zaman teresubatla dolması nedeniyle periyodik olarak temizleniyor, bölge içindeki tıkalı olan kanallar ile firma içinde bulunan yağmur suyu ve atıksu kanalları ve bacaları kuka ile açılıyor. Düzenli temizlenen GEBKİM OSB’de, kış aylarında kar ve buzlanma olan günlerde Bölge’nin iç yolları ve firma içi yollar, 24 saat 3 vardiya olarak sürekli açık tutuluyor.