Yenilikçi, yerli ve yeşil üretime odaklanan yeni nesil OSB; Yalova-İMES OSB
İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nin buluşma noktası Yalova’da yenilikçi, yerli ve yeşil üretimin üssü olma hedefiyle yeni nesil bir OSB kuruluyor: Yalova-İMES OSB. Bölge yeni sanayici üyelerini bekliyor.
Yalova-İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, yenilikçi, yerli ve yeşil üretimin üssü olma hedefiyle yola çıkan Yalova- İMES OSB’nin modern bir ihtisas OSB olma vizyonuyla yeni sanayici üyelerini beklediğini söylüyor.
Her geçen gün artarak büyüyen sanayi yatırımlarının ve yatırımcılarının en büyük sıkıntılarının; modern altyapı sistemlerine haiz uygun fiyat ve ödeme şartlarına sahip sanayi parsellerini temin etmekteki zorluk olduğunu belirten Süheyl Erboz, daha önce hayata geçirdikleri başarılı projeleri örnek göstererek, “Bu ihtiyacı gidermek amacıyla yola çıkan Yönetim Kurulumuz başarıyla tamamladığı Dudullu İMES Küçük Sanayi Sitesi, Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi gibi bu projeyi de başarıyla sanayicilerimizin hizmetine sunacaktır” diyor.
Kocaeli ili Dilovası ilçesinde bulunan İMES Organize Sanayi Bölgesi’nin (İMES OSB) doluluk oranının yüzde 100’e ulaşması ve bölgenin bütün altyapı yatırımlarını tamamlaması sonucunda İMES OSB’de yer alamayan sanayicilerin yoğun talebi üzerine yola çıktıklarını anlatan Süheyl Erboz, OSB tecrübelerini ve kazanımlarını Yalova-İMES OSB’ye aktaracaklarını ifade ediyor: “Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri’nde ülkemizde bir marka haline gelen Dudullu’da bulanan 1976’da temeli atılan, 1986’da hizmete açılan bin adet küçük ölçekli işletmenin bulunduğu İMES Küçük Sanayi Sitesi’nin ve 2006’da temeli atılıp 2016’da bütün altyapı yatırımları tamamlanmış olan ve halen 132 adet fabrikanın faaliyet gösterdiği Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi’nin; planlanmasında, inşaatında ve idaresinde bulunan Yönetim Kurulumuz, bu projelerden edindiği bilgi ve tecrübelerini Yalova-İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde hayatiyete geçirmeye kararlıdır.”
Süheyl Erboz, Yalova-İMES OSB’nin kuruluş öyküsünü paylaşarak, şu bilgileri veriyor: “Yönetim Kurulumuz’un kurduğu Yalova-İMES Sanayici ve İşadamları Derneği, Yalova-İMES OSB’nin kuruluş çalışmalarını tamamladı. Derneğimizin bünyesinde 150’ye yakın sanayici ve işadamı mevcut. Dernek üyelerimizin Yalova-İMES OSB’mize katılımcı olarak kayıtlarının yapılması çalışmaları devam ediyor.
Yalova-İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Yalova-İMES OSB) Mayıs 2015 yılında başlayan kuruluş çalışmalarını Haziran 2017 tarihinde tamamlayarak Yalova ili Çiftlikköy sınırları içerisinde 5.000 dönüm alanda kuruldu. Bölge, 7 Haziran 2017 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 331 sicil numarası verilerek tescil ve ilan edildi.
Bölgemiz bünyesinde; meslek eğitim merkezleri, sağlık merkezi, antrepo gibi tamamlayıcı unsurların da yer alacağı ‘Yeni Nesil OSB’ inşa edilecek. Yalova İMES OSB’mizde toplam 3 milyon m2 büyüklüğündeki sanayi alanında 264 adet sanayi parselinin yer alması planlanıyor. 3.000.000 m2 sanayi alanımızın 1.500.000 m2’sinin tahsisi dernek üyelerimize yapıldı, 1.500.000 m2’lik alana da yeni yatırımcılarımızı bekliyoruz.
OSB Kanunu’nda yapılan yeni değişiklik çerçevesinde maliyetine ve uzun vadeli ödeme planlarıyla yeni katılımcılarımıza arsa tahsis imkanımız bulunmaktadır. Önümüzdeki günlerde kamulaştırma çalışmaları tamamlanacak 5 milyon m2’lik bu alanın kamulaştırma çalışmaları 2 yıl sürecektir. Bu 2 yılın akabinde 2 yıl sürecek olan altyapı çalışmalarına müteakip 2021 yılında fabrika inşaatlarına başlanılabilecek.
‘Çevreci ve Yeni Nesil OSB’ olan OSB’miz de sınırlı sayıdaki parseller uzun vadeli ödeme planlarıyla satışa çıkarıldı. Sanayicilerimizin bu fırsattan yararlanmaları ve Yalova-İMES Makine İhtisas OSB’mizde yer almaları en büyük dileğimizdir.”
Süheyl Erboz, Yalova-İMES OSB’nin bir makine ihtisas OSB olduğunu vurguluyor: “Onaylı ÇED raporunda ve Kuruluş Protokolü’nde kesinleştirilmiş olan makine, yedek parça, otomotiv gibi ana sektörler ve destekleyici sektörlerden oluşan Nace Kodları ile birlikte belirtilmiş olan faaliyetlerin haricinde hiçbir faaliyet için müracaatı kabul etmiyoruz ve hiçbir faaliyete izin vermiyoruz.”
Tek durak ofis
Süheyl Erboz, Yalova-İMES OSB’nin sanayiciye tek durak ofis hizmeti sunduğunu dile getiriyor: “OSB Bölge Müdürlüğümüz tarafından inşaat ruhsatı, iskan, çalışma ruhsatı veriliyor, elektrik, su ve doğalgaz bağlantı ve abonelik işlemleri yapılıyor. Tek elden yapılan altyapılarla sanayiciye minimum bedelle yüksek kaliteli altyapı hizmeti sağlanıyor. Sosyal donatı alanlarıyla bir bütün olarak OSB projemiz tamamlanıyor.”
Sosyal donatı alanlarının zenginliği: Süheyl Erboz, altyapı hizmetlerinin yanı sıra Yalova-İMES OSB’de hayata geçirilecek sosyal donatı alanlarının çeşitliliği ile hem sanayicilerin hem de bölgede istihdam edilecek çalışanların ihtiyaçlarını eksiksiz biçimde tamamlamayı hedeflediklerini aktarıyor ve projede yer alan sosyal donatı alanlarını sıralıyor: “İdari Bina, Ticaret Merkezi, Bankalar Çarşısı, Cami, Tıp Merkezi, Dijital Fuar / Sergi Alanı, Kreş, Meslek Eğitim Merkezi, Meslek Lisesi, Meslek Yüksek Okulu, Spor Kompleksi, Antrepo, İtfaiye, Tır-Kamyon-Servis Aracı Parkı, Heliport.”
Altyapı yatırımlarıyla farklılaşan modern ihtisas OSB: Süheyl Erboz, Yalova-İMES OSB’nin hedeflerini ise şöyle açıklıyor:
- ‘Yeşil OSB’ ünvanını uluslararası boyutta kazanmak. Bu doğrultuda gerekli tüm altyapı ve üstyapı yatırımlarını yapmak.
- OSB’nin ortak enerji tüketimlerini, OSB içinde kurulacak güneş enerji santralinden temin etmek.
- Arıtma tesisini, ileri arıtma olarak dizayn ve inşa ederek, arıtılan suyu sulama suyu olarak OSB katılımcılarının hizmetine sunmak.
- Yağmur suyu, göletleri yapmak suretiyle yağmur sularını OSB katılımcılarının kullanımına sunmak.
- Jeotermal Enerji Santrali, HES gibi yenilenebilir enerji yatırımları ve İndirici Merkez yatırımı yaparak, OSB katılımcısının enerji birim fiyatlarını OSB’lerdeki ortalama fiyatlardan en az yüzde 20 daha uygun hale getirmek.
- Liman yatırımı ve / veya ortaklığı ve / veya işbirliği yapmak suretiyle OSB katılımcısının nakliye maliyetlerini minimize etmek.
- OSB içerisinde antrepo / depo kurmak ve işletmek suretiyle OSB katılımcısının lojistik maliyetlerini minimize etmek.
- Fabrika inşaatları aşamasında, kuracağı iktisadi teşekkül marifetiyle minimum bedelle ve uzun vadeli ödeme planlı ödeme kolaylıklarıyla fabrika inşaatları için katılımcının yatırım maliyetini minimize etmek.
- Kurulacak Çevre Laboratuvarı, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, Zemin Laboratuvarı, katı atık ayrıştırma-ara depolama tesisi ile katılımcıların zorunlu genel gider harcamalarını minimize etmek.”
Süheyl Erboz, “16 Haziran 2016 tarihinde görevine başlayan Yalova Valimiz sayın Tuğba Yılmaz Hanımefendi, OSB’mizin kuruluş çalışmaları esnasında gösterdiği ilgi ve alaka ile bizleri teşvik etmiş ve yol göstermiştir. OSB’mizin tescil ve ilanına müteakip de Müteşebbis Heyet Başkanlığı görevini üstlenen Yalova Valimiz sayın Tuğba Yılmaz’a teşekkürlerimizi arz ediyoruz” diye konuşuyor.