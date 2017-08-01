01 Ağustos 2017 Salı 08:56

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Yenilikçi, yerli ve yeşil üretime odaklanan yeni nesil OSB; Yalova-İMES OSB

İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nin buluşma noktası Yalova’da yenilikçi, yerli ve yeşil üretimin üssü olma hedefiyle yeni nesil bir OSB kuruluyor: Yalova-İMES OSB. Bölge yeni sanayici üyelerini bekliyor.