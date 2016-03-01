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OSB'DEN HABER:
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01 Mart 2016 Salı 08:37
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Aksaray OSB yine genişliyor

Teşvik sisteminin getirdiği avantajlarla yatırımcıların ilgi odağı olan Aksaray'da, artan yatırım talebinin karşılanabilmesi amacıyla Organize Sanayi Bölgesi’nin üçüncü kez genişletilmesi kararı alındı. İlde yatırım yoğunlaşması ayrıca Mersin Limanı'na yakınlığı ile de ilgili.

Aksaray OSB yine genişliyor
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Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde  teşvik öncesi yüzde 19'larda olan doluluk oranı, teşvik sistemiyle yüzde 100'e ulaştı. Buradan hareketle OSB'de 500 hektarlık genişleme çalışmalarının bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.
Aksaray Valisi ve Aksaray OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Ataklı, 2014 yılında yaklaşık 400 bin metrekare sanayi parselinin tahsis edildiği OSB'de bu rakamın 2015 yılında 1 milyon 371 bin 488 metrekareye ulaştığını söyledi. OSB'de 187 firmanın 16 değişik sektörde üretim yaptığını ifade eden Ataklı şunları dile getirdi: "Aksaray OSB'de yatırım ve istihdam artarak devam ediyor. 35 firma daha inşaatlarını tamamladı. 74 firma inşaat çalışmalarına, parsel tahsisi yapılan 14 firma da proje çalışmalarına devam ediyor. Aksaray'ın teşvik sisteminde 5. bölge avantajları çok önemli. Bu nedenle son dönemde ciddi yatırım talepleri alıyoruz. Mevcut OSB alanı içerisinde tahsis yapacağımız boş alan kalmadı. Yatırım taleplerinin karşılanması için Aksaray OSB'de 3. genişleme alanı çalışmalarını başlattık. Toplam 500 hektardan oluşan ilave genişleme alanı belirlendi. Yatırım için talepte bulunan firma ve işadamlarımıza 2016 yılı içinde yeni yer tahsis etmeye başlayacağız."

 

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Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Aksaray OSBOSBOrganize Sanayi Bölgesi

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