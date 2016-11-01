Anadolu OSB’nin “Üretim Reformu” görüşü
Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, OSB Kanunu’nun, Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı’ndan ayrı olarak ele alınması gerektiğini belirtti. Tuncay açıklamasında şu görüşünü paylaştı:
Bize göre, OSB mevzuatında arsa tahsisi düzenlendiği halde arazi tahsisi düzenlenmemiştir. Tahsisin finansman temini amacıyla parselasyon planından önce yapılan arazi ön tahsisi ve parselasyon planından ve altyapı yatırımlarının gerçekleşmesinden sonra ve yapı yapmaya elverişli parsel teslimi şeklinde tahsis olarak iki aşamalı yapılması, arsa tahsisi iptali kararlarından doğan hukuki uyuşmazlıkları önemli ölçüde azaltacağı gibi uygulama sorunlarının çözülmesine de önemli katkı sağlayacaktır."