01 Şubat 2017 Çarşamba 08:38

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Antalya OSB, yüzde18 büyüme diyor

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, Türkiye'nin orta gelir tuzağında ama ondan önce orta teknoloji, ara ürün tuzağında olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi: