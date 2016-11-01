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OSB'DEN HABER:
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01 Kasım 2016 Salı 08:32
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Antalya OSB’ye 900 dönümlük yeni tahsis

Antalya OSB Yönetimi sanayi bölgesindeki 900 dönümlük tahsis alanının bakanlıktan onay aldığı takdirde faaliyete geçeceğini açıkladı.

Antalya OSB'ye 900 dönümlük yeni tahsis
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Halen 260 firmanın faaliyet gösterdiği Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesi için bölgenin iki tarafında biri 400 dönüm, diğeri 500 dönüm yeni tahsis alanı yaratıldı. OSBÜK Başkan Yardımcısı ve Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 900 dönümlük yeni tahsis alanımız var, bir engel çıkmazsa bu tahsis gerçekleşecek" dedi.
Antalya'da sanayi için en önemli eksikliklerden birinin liman, diğerinin demiryolu olduğunu dile getiren Bahar, limanda navlun bedellerinin yüksek olduğunu, limana mutlaka demiryolu yapılması gerektiğini belirtti. “Antalya'nın Las Vegas gibi olması gerekir” diyen Bahar, "Antalya'nın önünde nefis bir sahil şeridi, önemli bir turizm destinasyonu, arkasında da dev bir havza var. Bu havzayı turizmi destekleyen sanayi ile değerlendirmeliyiz. Ağır sanayi yapamayız ama bilişim için mükemmel bir havza" diye konuştu.

 

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Organize Sanayi BölgesiAntalya Organize Sanayi BölgesiAli BaharOSBAntalya OSB

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