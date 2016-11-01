Antalya OSB’ye 900 dönümlük yeni tahsis

Antalya'da sanayi için en önemli eksikliklerden birinin liman, diğerinin demiryolu olduğunu dile getiren Bahar, limanda navlun bedellerinin yüksek olduğunu, limana mutlaka demiryolu yapılması gerektiğini belirtti. “Antalya'nın Las Vegas gibi olması gerekir” diyen Bahar, "Antalya'nın önünde nefis bir sahil şeridi, önemli bir turizm destinasyonu, arkasında da dev bir havza var. Bu havzayı turizmi destekleyen sanayi ile değerlendirmeliyiz. Ağır sanayi yapamayız ama bilişim için mükemmel bir havza" diye konuştu.