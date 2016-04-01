01 Nisan 2016 Cuma 08:33

Bu haber 8510 kez okundu. Arsin OSB’den ABD'ye ‘Colt’ üretimi Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde yeralan Trabzon Silah Sanayii (TİSAŞ), ABD dahil 20 ülkeye silah ihraç ediyor.

TİSAŞ, ABD için gelen talep doğrultusunda Colt 1911 modelini üretiyor. TİSAŞ, Zigana, Kanuni ve Fatih olmak üzere üç marka silah üretiyor. Silah ihraç ettiği ülkeler arasında ABD'den Avrupa'ya, Azerbaycan, Pakistan'dan Uzak Doğu ve Afrika'ya 20 ülke yeralıyor.

TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Alemdaroğlu, "Yılda 50 bin adet silah üretiyoruz. İç piyasaya ve Emniyet Genel Müdürlüğü için de üretim yapıyoruz. 150 çalışanla birlikte üretiyoruz. Amerikalılar için önemli bir marka olan Colt 1911'i üretmeye başladık ve Amerikalılar bu silahı çok tuttu. Daha büyüme imkanımız var. Yeni pazarlar bulacağız.";

TİSAŞ ABD'ye 10 yılda 100 binin üzerinde tabanca ihraç etti.

