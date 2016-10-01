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OSB'DEN HABER:
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01 Ekim 2016 Cumartesi 08:35
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Balıkesir OSB’ye dev stratejik yatırım

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde 120 milyon Avro'luk dev bir yatırım yapacak olan Alman PD Grup yöneticileri, Balıkesir'deki incelemeleri ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ile birlikte Ankara'da temaslarda bulundular.

Balıkesir OSB'ye dev stratejik yatırım
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Başkan Uğur, PD Grup Yönetim Kurulu Başkanı Jürgen Preiss Daimler ve Yönetim Kurulu Üyesi Joran Pfhul ile birlikte ilk olarak Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile görüştü. Bakan Zeybekci'ye yapılacak yatırım hakkında bilgi sunan Başkan Uğur ve Daimler, Bakan Zeybekci'den dev yatırım için destek sözü aldılar.
Yapacakları yatırım hakkında bilgi veren, laboratuvardan üretime kadar büyük bir tesis kurmayı planladıklarını vurgulayan PD Grup Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Jürgen Preiss Daimler, "Cam elyaf, kompozit, fiberglas üreteceğiz. Buraya ayak basmamızın işçi noktasında önemi büyük. Malzemeyi satamayacağımız diye bir korkumuz veya faktör yok. Ürettiğimiz ürünleri, Almanya, Amerika, Çin, Rusya'ya uçak, otomobil ve spor sektörüne veriyoruz. Traktör kabininde kullanılıyor. Her cep telefonunda 8 gram cam elyaf var. Milyarlarca telefon var" dedi.
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