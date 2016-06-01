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OSB'DEN HABER:
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01 Haziran 2016 Çarşamba 08:38
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Ergene OSB’leri çevre ile barışacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ergene Havzası'ndaki 10 Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) altyapı ihtiyaçları için 75 milyon liralık ödenek ayırdı. 10 OSB'de bu yıl bir dizi çalışma yürütülecek.

Ergene OSB'leri çevre ile barışacak
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Ergene 1 OSB için 10 milyon lira ayrıldı. OSB’de 8 bin kişi istihdam ediliyor, ağırlıklı olarak tekstil ürünleri ve giyim eşyaları imalatı yapılıyor.
Ergene 2 OSB için 6 milyon 500 bin lira ayrıldı. OSB'de 13 bin kişi çalışıyor ve ağırlıklı olarak tekstil, gıda ve fabrikasyon metal ürünleri alınında üretim yapılıyor.
Muratlı OSB'ye 5 milyon lira ödenek ayrıldı. OSB'de 2 bin kişi istihdam ediliyor ve tekstil, gıda, kağıt-kağıt ürünleri imalatı alanlarından firmaların ağırlığı bulunuyor.
Türkgücü OSB'ye 6 milyon lira kaynak kullandırılacak. Yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı OSB'de, tekstil, kauçuk-plastik ve ana metal sanayisinde faaliyet gösteren firmalar yoğunluk taşıyor.
Velimeşe OSB'ye 1 milyon 750 bin lira tahsis edildi. 20 bin kişinin çalıştığı bölgede, ağırlıklı olarak tekstil, fabrikasyon metal ve kimyasalların-kimyasal ürünlerin imalatını yapan firmalar yer alıyor.
Veliköy OSB'ye yönelik projelere 1 milyon 250 bin lira kaynak ayrıldı. 4 bin kişinin istihdam edildiği OSB'de, fabrikasyon metal, tekstil ve kimyasalların-kimyasal ürünlerin imalatı yapılıyor.
Kapaklı OSB'ye 1 milyon 250 bin lira kullandırılacak. Bin kişinin çalıştığı bölgede, kauçuk-plastik, başka yerde sınıflandırılmamış makine-ekipman ve kimyasalların-kimyasal ürünlerin imalatı yapılıyor.
Yalıboyu OSB'deki işler için 250 bin lira ödenek kullandırılacak. 
Tekstil, kauçuk-plastik ve kimyasalların-kimyasal ürünlerin imalatının yapıldığı Çerkezköy OSB'de yaklaşık 50 bin; deri ve ağaç ürünleri imalatına yönelik firmaların yoğunlaştığı Çorlu Deri İhtisas OSB'de 5 bin kişi istihdam ediliyor.
Ergene Havzası OSB'lerinin istihdama katkısı yaklaşık 110 bini buluyor.

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