Ergene OSB’leri çevre ile barışacak

Ergene 1 OSB için 10 milyon lira ayrıldı. OSB’de 8 bin kişi istihdam ediliyor, ağırlıklı olarak tekstil ürünleri ve giyim eşyaları imalatı yapılıyor.

Ergene 2 OSB için 6 milyon 500 bin lira ayrıldı. OSB'de 13 bin kişi çalışıyor ve ağırlıklı olarak tekstil, gıda ve fabrikasyon metal ürünleri alınında üretim yapılıyor.

Muratlı OSB'ye 5 milyon lira ödenek ayrıldı. OSB'de 2 bin kişi istihdam ediliyor ve tekstil, gıda, kağıt-kağıt ürünleri imalatı alanlarından firmaların ağırlığı bulunuyor.

Türkgücü OSB'ye 6 milyon lira kaynak kullandırılacak. Yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı OSB'de, tekstil, kauçuk-plastik ve ana metal sanayisinde faaliyet gösteren firmalar yoğunluk taşıyor.

Velimeşe OSB'ye 1 milyon 750 bin lira tahsis edildi. 20 bin kişinin çalıştığı bölgede, ağırlıklı olarak tekstil, fabrikasyon metal ve kimyasalların-kimyasal ürünlerin imalatını yapan firmalar yer alıyor.

Veliköy OSB'ye yönelik projelere 1 milyon 250 bin lira kaynak ayrıldı. 4 bin kişinin istihdam edildiği OSB'de, fabrikasyon metal, tekstil ve kimyasalların-kimyasal ürünlerin imalatı yapılıyor.

Kapaklı OSB'ye 1 milyon 250 bin lira kullandırılacak. Bin kişinin çalıştığı bölgede, kauçuk-plastik, başka yerde sınıflandırılmamış makine-ekipman ve kimyasalların-kimyasal ürünlerin imalatı yapılıyor.

Yalıboyu OSB'deki işler için 250 bin lira ödenek kullandırılacak.

Tekstil, kauçuk-plastik ve kimyasalların-kimyasal ürünlerin imalatının yapıldığı Çerkezköy OSB'de yaklaşık 50 bin; deri ve ağaç ürünleri imalatına yönelik firmaların yoğunlaştığı Çorlu Deri İhtisas OSB'de 5 bin kişi istihdam ediliyor.

Ergene Havzası OSB'lerinin istihdama katkısı yaklaşık 110 bini buluyor.