Erzurum 2.OSB’yi yaratıyor

Türkiye’nin İran ve Kuzey ve Orta Asya ticaret kapısı olan Erzurum bu lojistik konumu sayesinde önemli bir yatırım merkezi olma hüviyeti kazanıyor.

01 Ağustos 2016 Pazartesi 08:45 Bu haber 4622 kez okundu.

Erzurum Valisi ve 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Başkanı Seyfettin Azizoğlu, ili yeni yatırımlara açmak için canla-başla çalışıyor. Azizoğlu 2. OSB’nin altyapı çalışmalarını hızlandırdıklarını belirterek, 2. OSB'nin, birinci etabını oluşturan 50 hektarlık kısmında altyapı çalışmalarının 2016 yılı Ekim ayında tamamlanmasının planlandığını söylüyor.



Tamamı 38 sanayi parselinden oluşan alanda, eğitim tesisi, sağlık koruma bandı, yönetim alanı, sağlık tesisi, sosyal tesis alanı, hizmet ve destek alanı, dini tesis, park, arıtma tesisi, teknik altyapı alanı ve otopark gibi alanlar da yer alıyor. 23 Haziran 2016 tarihinde elektrik altyapı ihalesi yapılan 2. OSB'de yükleniciye yer teslimi yapılmasının ardından işin 30 Haziran 2017 tarihinden önce bitirilmesi hedefleniyor.



2. Etap’ta daha büyük sanayi parsellerine sahip alanlar oluşturulması planlanan 2. OSB'nin geri kalan 166 hektarlık (1.666.000 metrekare) alanında ise imar planı ve parsel büyüklükleri talebe göre şekillendirilecek.