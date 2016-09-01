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01 Eylül 2016 Perşembe 08:37
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Gaziantep Beşinci OSB’de altyapı protokolü imzalandı

Gaziantep'te 19 milyon 250 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu 5. Organize Sanayi Bölgesi için haberleşme altyapısının tesisi, internet ve internet teknolojileri hizmeti sunmak için uzun zamandan beri proje etüt çalışmaları devam ediyordu.

Gaziantep Beşinci OSB'de altyapı protokolü imzalandı
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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi ve Türk Telekom Genel Müdürlüğü arasında, bölgede internet ve internet teknolojilerinin yaygınlaşması için yürütülecek altyapı çalışmaları bağlamında ortak protokol imzalandı.5. GAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken şunları söyledi: "5. Bölge’de tahsisi yapılan sanayicilerimiz henüz altyapısı tamamlanmamışken inşaat çalışmalarını tamamlayıp faaliyete geçtiler. Bugün itibarı ile 5. Bölge’de 100’den fazla firma faaliyette 80 firma ise inşaat çalışmalarına devam etmekte ve 10 bin işçi stihdam edilmektedir. 5. OSB içerisinde üretim yapan ve yeni yatırıma başlayan sanayiciler için önem arz eden modern bir internet ve internet teknolojilerine sahip haberleşme altyapı hizmeti sunmak için Türk Telekom Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladık. Amacımız sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için temel güç olan bilişim teknolojilerini OSB'nin her köşesinde kullanıma sunmaktır.”

 

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