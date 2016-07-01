Gaziantep OSB’den “OSBÜS”!
43 milyon 200 bin metrekarelik alanı ile Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi olan Gaziantep OSB'de bir ilke daha imza atıldı. Kısa adı OSBÜS olan, OSB içi ücretsiz ulaşım servisi hizmete girdi.
43 milyon 200 bin metrekarelik alanı ile Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi olan Gaziantep OSB'de bir ilke daha imza atıldı. Kısa adı OSBÜS olan, OSB içi ücretsiz ulaşım servisi hizmete girdi.
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.