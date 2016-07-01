01 Temmuz 2016 Cuma 08:42

Bu haber 7080 kez okundu. Gaziantep OSB’den “OSBÜS”! 43 milyon 200 bin metrekarelik alanı ile Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi olan Gaziantep OSB'de bir ilke daha imza atıldı. Kısa adı OSBÜS olan, OSB içi ücretsiz ulaşım servisi hizmete girdi.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nce hizmete alınan OSBÜS, OSB’nin Bölge çalışanlarına ulaşımda sağladığı yeni bir hizmet. Deniz Köken törende şunları söyledi: “Organize Sanayi Bölgesinin çok büyük bir alanda kurulu olması itibariyle bölge içerisinde hizmet vermekte olan toplu taşıma araçları güzergahlarının dışına çıkamamakta ve uzak noktalara ulaşım sağlanamamaktaydı. OSBÜS’ün amacı fabrikalara gitmek isteyen vatandaşlarımız ve çalışanlarımızı maddi ve manevi olarak desteklemek ve ücretsiz ulaşımdan istifade etmelerini sağlayabilmek. Böylelikle OSBÜS’ten faydalanacak vatandaşlarımız ücretsiz olarak sanayi Bölgemiz’in her noktasına ulaşabileceklerdir.”

