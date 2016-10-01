Gürsu ve Kestel OSB birleşti; Uludağ OSB oldu
Şehrin doğusunda yatırımın geri kaldığını fark eden Bursalı işadamları, yetersiz kalan Gürsu ve Kestel Organize Sanayi Bölgeleri’ni tek çatı altında toplayarak Uludağ OSB yapısı altında yatırımlarına hız verme kararı aldılar.
Vişne Caddesi'nde birkaç kişiyle işe başlayan tekstilciler artık birer fabrikaya, yüzleri bulan işçi sayısına kavuşmuştur. Bu bölgede bulunan büyük şirketleri bünyemize katarak o bölgenin gelişiminin kontrollü olmasını istiyoruz. Vişne Caddesi'ne en yakın OSB bu saatten sonra Uludağ OSB olduğu için bölgeye yatırım yapmalıyız. Caddede planladığımız değişimde bölgeye bir çarşı ve gelen müşteriler için sosyal yaşam merkezi yapmak istiyoruz. Enerjide yenilenebilir alternatiflerden olan HES ve RES'lerden yararlanmak istiyoruz. Değişen OSB kanunlarıyla bölge dışına da yatırım yapma imkanı açılarak hem ülkemizin her alanının gelişmesine hem de enerji ihtiyacımızı daha tasarruflu hale getirecek çalışmalarda ilk sıralardayız.”