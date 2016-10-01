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01 Ekim 2016 Cumartesi 08:23
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Gürsu ve Kestel OSB birleşti; Uludağ OSB oldu

Şehrin doğusunda yatırımın geri kaldığını fark eden Bursalı işadamları, yetersiz kalan Gürsu ve Kestel Organize Sanayi Bölgeleri’ni tek çatı altında toplayarak Uludağ OSB yapısı altında yatırımlarına hız verme kararı aldılar.

Gürsu ve Kestel OSB birleşti; Uludağ OSB oldu
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Uludağ OSB Başkanı Yunus Aydın şunları söyledi: "Bölgeye ve şehrin doğusuna yetersiz kalan iki farklı küçük yapıda yönetilmeye çalışılan Gürsu ve Kestel Organize Sanayi Bölgeleri birleşerek,Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'ni kurmanın heyecanını yaşıyoruz. Gürsu ve Kestel'de bulunan sanayicinin ihtiyaçlarını giderecek çalışmalarla bölge ekonomisine ciddi yatırım projelerimiz var. Uludağ OSB olarak sanayiciye büyük yük olan su ve doğalgazda ilk etapta yüzde 20'lik kar sağlayacak. Gürsu ve Kestel'in ortasında kalan tarıma elverişsiz alanı Bakanlık Uludağ OSB'ye hizmet bölgesi olarak açtı. Bu bölgeyi idari yapı, kreş, anaokulu, mesleki eğitim bölgesi, ibadet yerleri yapacağız.
Vişne Caddesi'nde birkaç kişiyle işe başlayan tekstilciler artık birer fabrikaya, yüzleri bulan işçi sayısına kavuşmuştur. Bu bölgede bulunan büyük şirketleri bünyemize katarak o bölgenin gelişiminin kontrollü olmasını istiyoruz. Vişne Caddesi'ne en yakın OSB bu saatten sonra Uludağ OSB olduğu için bölgeye yatırım yapmalıyız. Caddede planladığımız değişimde bölgeye bir çarşı ve gelen müşteriler için sosyal yaşam merkezi yapmak istiyoruz. Enerjide yenilenebilir alternatiflerden olan HES ve RES'lerden yararlanmak istiyoruz. Değişen OSB kanunlarıyla bölge dışına da yatırım yapma imkanı açılarak hem ülkemizin her alanının gelişmesine hem de enerji ihtiyacımızı daha tasarruflu hale getirecek çalışmalarda ilk sıralardayız.”
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