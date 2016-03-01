Isparta OSB: İşyeri Eğitim Programı
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ile Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi, işbirliği geliştiriyor. Bu konuda Süleyman Demirel OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut, görüşünü paylaştı:
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ile Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi, işbirliği geliştiriyor. Bu konuda Süleyman Demirel OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut, görüşünü paylaştı:
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