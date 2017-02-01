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OSB'DEN HABER:
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01 Şubat 2017 Çarşamba 08:30
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Kadın istihdamı ve OSB’ler

Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) kadının ekonomiye katılımının bölgesel analizini gerçekleştiriyor.

Kadın istihdamı ve OSB'ler
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Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle uygulanan projede, başta Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olmak üzere, turizm, imalat, sağlık ve hizmet gibi öne çıkan sektörlerde, kadın istihdamının durumu, özellikle işverenlerin kadın istihdamına yaklaşımlarının ölçülmesi amaçlanıyor. DOGÜNKAD Başkanı Nevin İl, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok sayıda kadın girişimci üye ile kadın istihdamı ve girişimciliği konusunda çalışma yürüttüklerini belirterek, en fazla istihdam yaratan sektörün imalat olduğunu bu nedenle çalışmada OSB’lere yoğunlaştıklarını dile getirdi.
Nevin İl, “TRC2 bölgesinde kadın işgücüne katılım oranı yüzde 13.3, kadın işsizlik oranı yüzde 12.4, kadın istihdam oranı yüzde 11.7 ile Türkiye ortalamasının oldukça altındadır” diye ekledi.
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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
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Doğu Ve Güneydoğu İş Kadınları DerneğiDOGÜNKADKaracadağ Kalkınma AjansıDOGÜNKAD Başkanı Nevin İl

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