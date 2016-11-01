01 Kasım 2016 Salı 08:33

Bu haber 8972 kez okundu. KOSBİ'de ortak akıl Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Yönetimi, bölgede faaliyet gösteren sanayicilerden tam destek aldığı, “Ortak Akıl” toplantılarını düzenli olarak sürdürüyor.

KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, gerçekleştirilen bu toplantılar sayesinde üyelerle birebir görüşme imkanı bulduklarını söyledi. İnteraktif olarak gerçekleştirilen ortak akıl toplantılarıyla sanayicilerin isteklerini dinlediklerini ve bunlara uygun çözümleri ürettiklerini söyleyen Porsuk, "Aldığımız fikri geri dönüşler bizler için çok önemli bir referans sağlıyor. Bugüne kadar yaptığımız her çalışma şeffaf olarak gerçekleştirildi. Bundan sonra da bölgemizi sanayicilerimizle birlikte ortak akıl yönetim felsefesi ile yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

Kamil Porsuk, Yiğitler Barajı'nın ihale aşamasında bulunduğunu ve kısa bir süre içinde inşaat çalışmalarının başlayacağını müjdeledi.