Kütükcü, OSBÜK Başkanlığı’na seçildi

Kütükcü, aynı zamanda Konya Sanayi Odası Başkanlığı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyor. Daha önce OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi olan Kütükcü, birlik ve beraberlik içerisinde, ortak akılla çalışacaklarını vurgulayarak OSBÜK’ün yeni yönetim kurulunun hayırlı olmasını temenni etti.

Türkiye’deki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı olmak üzere toplam 302 OSB’de 50 binden fazla fabrikanın üretim yaptığını ve 1 milyon 700 binin üzerinde istihdam sağlandığını belirten Memiş Kütükcü, “Böylesine büyük bir camiayı temsil eden OSBÜK’ün, ülkemizin küresel ekonomi vizyonuna daha fazla katkıda bulunabilmesi için var gücümüzle çalışacağız” dedi.



Üretim odaklı ekonomi kritik öneme sahip: Açıklamasında üretim ve ihracat üssü olan Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB’lerin) Türkiye’nin en başarılı projelerinden birisi olduğunu, ülkenin bu tecrübesini artık dünyaya ihraç eder hale geldiğini vurgulayan Kütükcü, OSB’lerin önemine dikkat çekti.



Memiş Kütükcü, OSBÜK olarak Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için bütün OSB’lerle birlikte hareket edeceklerini dile getirdi: “Türkiye 15 Temmuz’da tarihin en büyük ihanetiyle karşı karşıya kaldı. İnşallah milletimizin tarihi duruşu, azmi ve sağduyusuyla bu süreci de başarıyla atlatarak, hep birlikte yepyeni bir sayfa açacağız. Biz bu büyük mücadelede Hükümetimiz’in ve devletimizin yanındayız. Bugüne kadar ülkemizin geleceğine ve milli iradeye kasteden her türlü girişimin karşısında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Ayrıca bu dönemde 2023 hedeflerinden asla kopmamalıyız. Biz inanıyoruz ki Türkiye yeni nesil reformlarla dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmeyi başaracak. OSBÜK olarak bu hedeflere üreten, istihdam sağlayan ve ihracat yapan tüm sanayi kuruluşlarımızla beraber yürüyeceğiz.”



OSBÜK’ün yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:



- Başkan: Memiş Kütükcü (Konya OSB)



- Başkan Yardımcısı: Bekir Sütcü (Adana Hacı Sabancı OSB)



- Başkan Yardımcısı: Ali Bahar (Antalya OSB)



- Yönetim Kurulu Üyesi: Nurettin Özdebir (ASO 1. OSB)



- Yönetim Kurulu Üyesi: Hakkı Attaroğlu (İzmir Torbalı OSB)



- Yönetim Kurulu Üyesi: Ömer Ünsal (İstanbul Deri OSB)



- Yönetim Kurulu Üyesi: Zeki Şahin (Bursa İnegöl OSB)



- Yönetim Kurulu Üyesi: Adem Ceylan (Kocaeli Gebze Güzeller OSB)



- Yönetim Kurulu Üyesi: Tahir Nursaçan (Kayseri OSB)



- Yönetim Kurulu Üyesi: Mustafa Kösemusul (Sakarya 1. OSB)



- Yönetim Kurulu Üyesi: Mustafa Yağlı (Çorum OSB)



- OSBÜK Genel Sekreterliği’ne ise Serkan Ata (Uzman), vekaleten atandı.