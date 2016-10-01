Megane Sedan Bursa OSB’nin rahminden çıkıyor

Renault Grubu üretim platformları içinde M1 segmentinde sedan kasa üretiminden sorumlu fabrika olan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, Yeni Megane Sedan'ı dünyada üreten tek fabrika olacak ve tüm dünyaya Bursa'dan ihraç edecek. Yeni Megane Sedan'ın seri üretimine başlama töreni, Oyak Renault'un merkez Osmangazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında gerçekleştirildi. Törene, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Renault Grubu Avrasya Başkanı Denis Le-Vot, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taş, OYAK Genel Müdürü Savaş Erdem, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Tunç Başeğmez, Renault MAİS Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aybar katıldı.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilen otomobilleri yerli üretim kabul ettiklerini belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, “Biz, sizlerin yaptığınız üretimi 'yerli üretim' olarak kabul ediyoruz. Bugün ülkemizde satılan her dört otomobilden üçünü ithal ettik. Ülkemizde üretilen binek modellerin sınırlı olması nedeniyle otomobil pazarındaki artış bize büyük bir ithalat yükü getiriyor. Her geçen gün artan bu talebin Türkiye'de yapılan üretimden karşılanması sektörde ticaret dengesini korumamızı sağlayacaktır. Bu nedenle özellikle binek otomobil alanındaki yatırımlar bizleri çok mutlu ediyor. Bu bakımdan Yeni Megane Sedan'ın Oyak Renault'da üretilmesinden dolayı mutluluğumuzu ifade ediyorum”diye konuştu.