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OSB'DEN HABER:
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01 Kasım 2016 Salı 08:40
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Mersin-Tarsus OSB'ye Otoban

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ni (MTOSB) ziyaretinde bölgenin sorunlarını dinledi.

Mersin-Tarsus OSB'ye Otoban
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Elvan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “MTOSB'nin en önemli sıkıntısının otoban bağlantısı olduğunu biliyorum. Aralık ayı itibarıyla proje çalışması sonlanacak. D-400'de yapılacak olan genişletme çalışması, siz sanayicilerimizin geliş gidişini etkileyebilir. Bundan dolayı da 2017 başında otoban bağlantısı için ilk kazma vurulacak. Otoban bağlantısının OSB'ye kadar gelmesini 1.5-2 yıl içerisinde tamamlarız. Fakat Eshab-ı Kehf bölgesinden Nacarlı yoluna bağlantı sağlayacak kavşağı, 2017 yılının ilk 6 ayında bitirip, sizlerin hizmetine sunacağız. Böylece OSB'mizin otoban bağlantısı sorununu da çözmüş olacağız."
Elvan, sanayicilerin dile getirmesi üzerine 2. Çevre yolunun devamı olan ve 1/100.000'lik imar planında bulunan yolun da hizmete açılacağını müjdeledi. 

 

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