Mersin-Tarsus OSB'ye Otoban

Elvan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “MTOSB'nin en önemli sıkıntısının otoban bağlantısı olduğunu biliyorum. Aralık ayı itibarıyla proje çalışması sonlanacak. D-400'de yapılacak olan genişletme çalışması, siz sanayicilerimizin geliş gidişini etkileyebilir. Bundan dolayı da 2017 başında otoban bağlantısı için ilk kazma vurulacak. Otoban bağlantısının OSB'ye kadar gelmesini 1.5-2 yıl içerisinde tamamlarız. Fakat Eshab-ı Kehf bölgesinden Nacarlı yoluna bağlantı sağlayacak kavşağı, 2017 yılının ilk 6 ayında bitirip, sizlerin hizmetine sunacağız. Böylece OSB'mizin otoban bağlantısı sorununu da çözmüş olacağız."



Elvan, sanayicilerin dile getirmesi üzerine 2. Çevre yolunun devamı olan ve 1/100.000'lik imar planında bulunan yolun da hizmete açılacağını müjdeledi.