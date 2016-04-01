Nakıboğlu, “Meslek okulları sanayicilerin eli ayağı”
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Bölge İstişare Toplantısı’nı 12 Organize Sanayi Bölgesi’nin katılımıyla Adana Hacı Sabancı OSB’de gerçekleştirdi.
“Hassa-Dörtyol Tünel Projesi’nden memnunuz”
Hızlandırılan Hassa-Dörtyol Tünel Projesi’nin bölgeyi şaha kaldıracağını vurgulayan Nakıboğlu, şunları söyledi: “Tünel, Gaziantep Kilis arasında yapılacak olan Polateli Şahinbey OSB ve Hassa OSB için büyük önem arz ediyor. Tünelin bir ucunda Polateli Şahinbey diğer ucunda ise Hassa OSB yeralacaktır. Tünelin biran önce faaliyete geçmesi hem bölgeye hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Çalışmaların hızlandırıldığını öğrendik. Bu durumdan çok memnunuz.”;
Cahit Nakıboğlu başkanlığındaki OSBÜK Heyeti daha sonra Adana Valisi Mustafa Büyük'ü ve Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü de ziyaret etti.