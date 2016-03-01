OSBÜK Bölge Müdürleri Genişletilmiş Komisyon Toplantısı yapıldı
Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) çatı kuruluşu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) Bölge Müdürleri Genişletilmiş Komisyon Toplantısı, Ankara’da gerçekleştirildi.
Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) çatı kuruluşu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) Bölge Müdürleri Genişletilmiş Komisyon Toplantısı, Ankara’da gerçekleştirildi.
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