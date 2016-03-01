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OSB'DEN HABER:
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01 Mart 2016 Salı 08:37
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OSBÜK Bölge Müdürleri Genişletilmiş Komisyon Toplantısı yapıldı

Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) çatı kuruluşu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) Bölge Müdürleri Genişletilmiş Komisyon Toplantısı, Ankara’da gerçekleştirildi.

OSBÜK Bölge Müdürleri Genişletilmiş Komisyon Toplantısı yapıldı
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Toplantıda OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyonu tarafından OSB’lerin sorunlarını değerlendirmek ve oluşacak görüş ve önerileri OSBÜK Yönetim Kurulu’na sunmak amacıyla OSB’leri yakından ilgilendiren gündem maddeleri değerlendirildi. Hükümet’in Eylem Planları arasında olan vergi mevzuatlarının yeniden düzenlenmesi eylemi kapsamında OSB’lerin; muafiyet kapsamının şekli ve yöntemi konusunda proje geliştirmek amacıyla OSB Bölge Müdürleri Komisyonu, YMM ve Mali Müşavirler’in katılımıyla genişletilmiş bir toplantı düzenledi. OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyon Başkanı ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürü Özer Özcan başkanlığında yirmi OSB’den toplam 36 katılımcı ile gerçekleşen toplantıda; OSB’lerin vergi muafiyetleri  değerlendirildi ve 2023 yılı ekonomik hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacak önerilerin hazırlanmasına karar verilerek alt komisyonlar oluşturuldu.
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Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Özer ÖzcanOSBÜK

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