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OSB'DEN HABER:
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01 Haziran 2016 Çarşamba 08:38
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OSBÜK, çelik yapılar eğitimi verdi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) bünyesindeki OSB Akademisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile ortak ‘Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Eğitimi’ verdi.

OSBÜK, çelik yapılar eğitimi verdi
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Çelik Yapıların Tasarımı, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik” 04.02.2016 Tarih ve 29614 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı, 01.09.2016 tarihinde yürürlüğe girecek.Eğitimler yönetmeliğin hazırlanma sürecinde de görev alan İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden Prof.Dr. Erkan Özer ve Prof.Dr. Cavidan Yorgun tarafından verildi. Eğitimler, yapısal çelik ve çelik-betonarme kompozit yapı elemanlarının ve yapı sistemlerinin yeterli güvenlikte tasarlanması, Türkiye’deki mühendislik bilgi birikimi gözardı edilmeden, ortak bir tasarım yaklaşımının kullanılması, uygulamaların kontrol edilebilir hale gelmesi amacıyla verildi. Eğitimlerin son gününde katılımcı OSB temsilcilerine sertifikaları verildi.
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