OSBÜK sorunlarını Cumhurbaşkanı’na anlattı

OSB’lerin elektrik tedarik şirketleri ile yaşadıkları sıkıntıları da dile getiren Kütükcü, tedarik şirketlerinin OSB’lerle imzaladıkları sözleşme süresinin devam etmesine rağmen elektriğe yüzde 15-20 düzeyinde zam yapmak istediklerini kaydederek, bu sorunun kalıcı çözümü için destek istedi. Elektriğin sanayideki en önemli maliyet kalemlerinden birisi olduğunu belirten Kütükcü, elektrik bedelleri üzerinden alınan TRT payı ile doğalgaz bedeli üzerinden alınan ÖTV’nin de kaldırılmasını talep etti.

310 OSB adına konuşan Memiş Kütükcü, OSB’lerin ülkemizin en başarılı üretim projesi olduğunun, Türkiye’nin OSB başarısına dünyanın imrenerek baktığının altını çizdi. Kütükcü, bu başarının daha da artması ve Türkiye’nin daha fazla refah üreten bir ülke olması için OSB’lerin cazibesinin artırılması gerektiğine işaret etti. Sanayi tesislerindeki atıl kapasiteye de dikkat çekerek, teşvik programlarında sadece yeni yatırımların değil mevcut yatırımların da desteklenmesi gerektiğini ifade eden Kütükcü, “Hiçbir ilave yatırım yapmadan, birçok tesiste hem üretimi hem de istihdamı 2-3 katına çıkarabiliriz. Artık ülkemizin gündemine ‘Kapasite Kullanımı Teşvik Sistemi’ni de almalıyız” dedi.OSB’lerin elektrik tedarik şirketleri ile yaşadıkları sıkıntıları da dile getiren Kütükcü, tedarik şirketlerinin OSB’lerle imzaladıkları sözleşme süresinin devam etmesine rağmen elektriğe yüzde 15-20 düzeyinde zam yapmak istediklerini kaydederek, bu sorunun kalıcı çözümü için destek istedi. Elektriğin sanayideki en önemli maliyet kalemlerinden birisi olduğunu belirten Kütükcü, elektrik bedelleri üzerinden alınan TRT payı ile doğalgaz bedeli üzerinden alınan ÖTV’nin de kaldırılmasını talep etti.

OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisi uygulamasının uzatılması, ot parası uygulamasının kaldırılması, belediye alanı sayılmayan OSB’lerden Emlak Vergisi’nin kaldırılması gibi konuları da dile getiren Kütükcü, konuşmasını şöyle sürdürdü: “OSB’lerdeki 0.70 emsal sınırı çoğu zaman sanayi tesislerinin yerleşimini zorlamakta, çoğu zaman da parsel içlerinde büyük boşluklar oluşturmaktadır. 0.70 emsal değerinin makul bir seviyede artırılması kaynaklarımızı verimli kullanmak adına faydalı bir uygulama olacaktır. Ayrıca bir parselde birden fazla şirketin iş yapması için OSB yönetimlerimize yetki verilmelidir.”





OSBÜK, Konya ve çevre OSB’leri istişare toplantısını tamamladı



OSBÜK, Konya, Karaman ve Aksaray’daki OSB’leri Konya’da buluşturdu. Konya ve bölgesindeki 11 OSB’nin sorunlarının istişare edildiği toplantı, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü’nün konuşmasıyla başladı. Toplantıya AK Parti Konya Milletvekili, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da katıldı. OSBÜK Başkanı Kütükcü, üretim vurgusu yaparak, “Organize Sanayi Bölgeleri olarak her dakika, her saniye işimizin başındayız. Biliyoruz ki, Türkiye varsa biz varız” dedi. 2016 yılında tüm zorluklara rağmen Türkiye’de 13 yeni OSB kurulduğu, böylece Türkiye’deki OSB sayısının 311’e ulaştığı bilgisini veren Kütükcü, “Şu anda OSB’ler olarak 50 bin fabrikamızda bir milyon 700 binin üzerinde istihdam sağlıyoruz. İnşallah yeni OSB’lerimizle birlikte ülkemizin istihdamına ve üretimine verdiğimiz destek de artacak” ifadelerini kullandı. Konuşmasında Türk sanayisinin en zor dönemlerde bile üretime ara vermeden yoluna devam ettiğini, ancak sanayideki finansmanın çok pahalı olduğunu vurgulayan Kütükcü, bankalara “Risk alın. Sadece para satan kurumlar olmak yerine bizimle proje ortağı olun” çağrısında bulundu.





Altunyaldız’dan üretim vurgusu



AK Parti Konya Milletvekili, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, “Üretirsek 2008 krizinde olduğu gibi savrulmayız, ayakta kalırız. Üretirsek, iş ve aş yaratırız” dedi. Altunyaldız, üretimi etkin kılmak, finansman maliyetini düşürmek ve üretimde rekabet gücünü artırmak amacıyla komisyon olarak bugüne kadar beş farklı düzenlemeyi geçirdiklerini ve bunların uygulamaya konulduğunu hatırlattı.



OSBÜK Yönetim Kurulu Üyeleri; Adem Ceylan, Mustafa Yağlı, Ömer Ünsal ve Zeki Şahin’in de katıldığı toplantıda, 11 OSB’nin temsilcileri sorunlarını ve önerilerini dile getirdi.