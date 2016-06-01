01 Haziran 2016 Çarşamba 08:38

Bu haber 4803 kez okundu. Şereflikoçhisar OSB’de tahsisler başladı ŞerefliKoçhisar OSB, 650 dönümlük bir alanda farklı büyüklükte 36 Sanayi parseli olarak kuruldu.

Belediye Başkanı Ferda Polat şu bilgiyi verdi: “OSB hisselerinin 75’i Şereflikoçhisar Belediyesi’ne, yüzde 20’si Şereflikoçhisar Ticaret Odası’na ve yüzde 5’i ise Ankara Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Merkezi’ne ait. İmar planımız onaylandı. OSB’nin altyapı çalışmalarını Ankara Büyükşehir Belediyesi üstlenecek. Mayıs ayı içerisinde OSB’nin yeni müteşebbis heyeti seçildi. Yatırımcının ilçemize gelmesi için girişimlere başladık. OSB karma niteliklidir. İdari hizmet alanı için 10 dönüm, camii için 4.5 dönüm, sportif tesis için 5 dönüm, sağlık alanı için 6 dönüm, sosyal tesis için 7.5 dönüm, eğitim alanı için 7.5 dönüm, yollar için 165 dönüm, arıtma tesisi için 127 dönüm, trafo, doğalgaz ve su depoları için 27 dönüm, yeşil alan için 53 dönüm, koruma bandı için 106 dönümlük alanlar ayrıldı. OSB’de en dar yol 20 metre. OSB’den yer talep eden yatırımcılar ise en geç iki sene içerisinde binalarını yaparak faaliyete geçmekle mükellef.”