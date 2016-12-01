Türkiye Henkel için önemli bir üretim merkezi

Türkiye’yi önemli bir üretim merkezi olarak da gören Henkel, Kocaeli Gebze’de hayata geçecek yeni üretim merkezini 2017 yılının sonunda açmayı planlıyor. Yeni fabrika son teknolojiyi kullanacak; ayrıca dünyada tanınırlığı ve kabul edilebilirliği yüksek yeşil bina sertifikası olan LEED Sertifikası’nı (Leadership in Energy and Environmental Design) alacak şekilde projelendirildi.



Törene, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Alemdar, Türk Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri Başkanı İsmail Akkoçoğlu ve Türk Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri Operasyonlar ve Projeler Direktörü Mehmet Yılmaz’ın yanısıra kamu ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Vali Güzeloğlu, “Türk Henkel ve Henkel grubu kendi perspektifinde rasyonel anlamda çok önemli bir yatırım gerçekleştiriyor, aynı zamanda Kocaeli ve Türkiye’mizin büyümesine katkıda bulunuyor” dedi.



Hasan Alemdar, Henkel için Türkiye’nin sadece satış yapılan bir pazar değil aynı zamanda önemli bir üretim merkezi olduğunu söyledi. İsmail Akkoçoğlu, “Bu yatırım hem kapasite artışı hem de lokalize etmeyi planladığımız ürünlerimizle yapıştırıcı teknolojileri alanındaki portföyümüzü güçlendirecek” diye konuştu.