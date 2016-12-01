﻿
OSB'DEN HABER:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Aralık 2016 Perşembe 08:33
Bu haber 7902 kez okundu.

Türkiye'nin yurtdışı ilk OSB ve Kuluçka Merkezi Chicago'da kuruldu

ABD'deki Türk ve yabancı yatırımcıları ve girişimcileri buluşturmayı hedefleyen Kuluçka Merkezi ve OSB, dünyadaki ilk "Türk Ticaret Merkezi" olma özelliğini taşıyan Chicago Türk Ticaret Merkezi’nde (CTTM) gerçekleşen imza töreniyle hayata geçti.

Türkiye'nin yurtdışı ilk OSB ve Kuluçka Merkezi Chicago'da kuruldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İmza törenine, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof.Dr. Ahmet Arif Ergin, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Orhan Çömlek, Chicago Türk Ticaret Merkezi Direktörü Eray Ütücü ve çok sayıda işadamı ve girişimci katıldı.
TÜBİTAK Marmara Teknokent, Gebze Güzeller OSB, İstanbul Üniversitesi Teknokent, Namık Kemal Üniversitesi Teknopark ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark ortaklığı ile hayata geçen OSB ve Kuluçka Merkezi’nin kuruluşunu öngören protokole TÜBİTAK Başkanı Ergin ve Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ceylan imza attı.
Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, projenin Türkiye adına taşıdığı öneme dikkati çekti. Türk sanayicisinin ABD'de önünü açmaya çalıştıklarını dile getiren Ceylan, "ABD, Türk insanının gelmekten çekindiği bir yerdi. Biz bunu aşmaya çalışıyoruz. CTTM bu noktada öncü olacak. Surda bir gedik açtık, inşallah arkası gelecek" diye konuştu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Kuluçka Merkezi ChicagoChicago Türk Ticaret MerkeziTÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Orhan ÇömlekTürkiyenin Chicago Başkonsolosu Umut AcarGebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem CeylanTÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Ahmet Arif Ergin

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Erzurum 2. OSB yatırıma açılıyor Erzurum 2. OSB yatırıma açılıyor
3'üncü Lojistik OSB Samsun'da 3'üncü Lojistik OSB Samsun'da
OSB’lerde 12.557 arsa boş OSB’lerde 12.557 arsa boş
Türkiye Henkel için önemli bir üretim merkezi Türkiye Henkel için önemli bir üretim merkezi
Bursa Yenişehir OSB (YOSAB) yatırımcıları bekliyor Bursa Yenişehir OSB (YOSAB) yatırımcıları bekliyor
KOSBİ'de ortak akıl KOSBİ'de ortak akıl
Yukarı Çık

Erzurum 2. OSB yatırıma açılıyor
Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacak olan yer tahsisleriyle ilgili kurulan tahsis komisyonu,...

Haberi Oku