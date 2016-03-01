Van OSB: 'İran'ın da bize ihtiyacı var'

Sınır kapısının modernizasyonunun tamamlanamaması nedeniyle gidiş gelişlerde sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Bozkurt, şunları söyledi: "Şu anda hafif ticari araçlarla yapılan ticaret ve turizm gelirleri var. Yanı başımızda büyük bir potansiyel var ama bunu değerlendiremiyoruz. Yaptırımların kalkmasıyla İran'da ekonomik anlamda önemli gelişmeler yaşanacak. Bu bize de yansıyacaktır. Çünkü biz nasıl İran'la ticaretimizi geliştirmek istiyorsak onlar da aynı şekilde bizimle ticaret yapmak istiyor. Bunların yapılabilmesi için altyapı konusundaki eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Bu eksiklikler giderilirse 10 milyon dolar seviyesinde olan ithalat rakamlarımız, 100 milyon dolar seviyesine yükselebilir. Bu da kentimiz için çok önemli."



Yaptırımların kalkmasıyla İranlı işadamlarının da Van'daki potansiyelden yararlanmak isteyeceğine işaret eden Bozkurt, "Ekonomik anlamda gelişme yaşamak istiyorsak özellikle bölgesel anlamda yaşadığımız sıkıntılarımızın giderilmesi gerekir. Bölgede huzur ortamı sağlanırsa özel sektör yatırımları da artacaktır. İran'la ticaretin gelişmesiyle de Van, ekonomide lider konuma gelecektir" diye konuştu.