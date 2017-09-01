﻿
OTO YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Eylül 2017 Cuma 08:35
Bu haber 649 kez okundu.

30.000’inci Mercedes-Benz Sprinter, üretim bandından indi

Kendi kategorisinde sunduğu yüksek güvenlik donanımlarıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen minibüslerinden biri olan Mercedes-Benz Sprinter’in 30.000’inci aracı banttan indi.

30.000'inci Mercedes-Benz Sprinter, üretim bandından indi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

2007’den beri Mercedes-Benz Türk ve Arobus işbirliğinde Türk mühendisliği ve Türk işçilerin emeğiyle üretilen Sprinter minibüsler, bugün başta Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın 120 ülkesine ihraç ediliyor. Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Direktörü Tufan Akdeniz, “Türkiye’de minibüs denince akla Sprinter geliyor. Bu başarıyı sunduğumuz ürünün kalitesiyle servis, yedek parça, ikinci el ve finans konularında en üst seviyede verdiğimiz hizmetlerle elde ettik” dedi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Mercedes-Benz SprinterTufan Akdeniz
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
DACIA’dan yeni bir özel seri: Dokker Combi Stepway Plus+ DACIA’dan yeni bir özel seri: Dokker Combi Stepway...
Hyundai IONIQ de 7 yıl garanti ile koruma altında Hyundai IONIQ de 7 yıl garanti ile koruma altında
Volkswagen Ticari Araç modellerine sahip olmak Auto Credit ile kolaylaştı Volkswagen Ticari Araç modellerine sahip olmak Auto...
Ateca FR Türkiye’de satışa sunuldu Ateca FR Türkiye’de satışa sunuldu
Audi Sport’dan performans parçaları Audi Sport’dan performans parçaları
Jön geri döndü Jön geri döndü
Yukarı Çık

banner201

banner199

DACIA’dan yeni bir özel seri: Dokker Combi...
Dacia’nın çok amaçlı kombisi Dokker Combi Stepway, yeni tasarım detaylarına sahip özel bir seri olan...

Haberi Oku