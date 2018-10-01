720 HP’lik Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı

Pebble Beach’te düzenlenen dünyaca ünlü Concours d’Elegance etkinliğinde tanıtılan Ferrari 488 Pista Spider, markanın 50’nci üstü açılabilen karosere sahip modeli olarak dikkat çekiyor. Uluslararası Yılın Motoru Ödülleri’nde üçüncü kez dünyanın en iyi motoru olarak adlandırılan 720 HP gücündeki çift turbo beslemeli V8 motoruyla benzersiz performansa sahip 488 Pista Spider, 1.92 kg/HP’lik ağırlık-güç oranıyla büyük bir başarının altına daha imzasını atıyor. 488 Pista Spider, 0’dan 100 km/s hıza sadece 2.8 saniyede ve 340 km/s son hıza ulaşıyor.