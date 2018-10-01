Aston Martin’in ilk elektrikli modeli; ‘Rapide E’

‘Williams Advanced Engineering’ şirketi işbirliğiyle ortaya çıkan Rapide E, yalnızca 155 adet üretilecek. 2019 sonlarına doğru satışa çıkması planlanan ve tamamen elektrikli iki motorla piyasaya girecek model, 602 beygir güç üretme kapasitesine sahip olacak. 800V’luk ve 65 kW-saat kapasiteli motor, 250 km/s’lik maksimum hız değerine ulaşabilecek. 0’dan 100 km hıza 4 saniyede çıkabilen Rapide E, tam şarjla 322 km yol kat edebiliyor. 950 Nm tork üretebilen çift elektrikli motor, elektrikli bataryasının azalması durumunda bile tam kapasite gibi performans sağlayabiliyor.