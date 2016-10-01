01 Ekim 2016 Cumartesi 08:30

Bu haber 10479 kez okundu. Audi Fit Driver ile Spa’yı otomobile taşıyor! Audi mühendisleri, sürüş boyunca sürücüsünü ve yolcuların sağlık durumunu tarayan, gerek gördüğünde masaj yapan, iç aydınlatmayı veya havalandırmayı ayarlayan otomobiller üretmek için kolları sıvadı.

Audi, Audi Fit Driver ile otomobilleri küçük bir sağlık merkezine çevirerek, sürücü ve yolcuları otomobilden ilk bindiklerinden daha sağlıklı inmelerini amaçlıyor. Hala geliştirme aşamasındaki sistem, sürücü veya yolcuların hayati belirtilerini, otomobil içindeki sensörler ve kol saati gibi taşınabilen bir cihaz yardımıyla sürekli kontrol ediyor, sürücünün aracı kontrol edemeyeceğine karar verdiğinde aracı otomatikman kontrollü bir şekilde sağa çekiyor.

