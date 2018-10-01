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01 Ekim 2018 Pazartesi 08:32
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En güçlü Amarok satışa sunuldu

Volkswagen Ticari Araç’ın pick-up model ailesinin en güçlü seçeneği yeni Amarok Aventura 258 PS, Volkswagen yetkili satıcılarında showroomdaki yerini aldı.

En güçlü Amarok satışa sunuldu
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2018 Uluslararası Yılın Pick-Up’ı (IPUA 2018) seçilen Amarok model ailesinin yeni üyesi, performansıyla sınıfının en iddialı modeli olmaya aday. 3.0 litre turbo dizel V6 motor, 258 PS güç ve 580 NM tork sağlarken Amarok Aventura’yı durur halden 100 km/s hıza 7.6 sn’de ulaştırıyor ve 205 km/s maksimum hız değerine sahip. V6 motor, araca hem asfalt hem de off-road koşullarında yüksek performans, düşük yakıt tüketimi ve yüksek çekiş gücü kazandırıyor.

 

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AmarokVolkswagen Ticari AraçAmarok Aventura
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