Fiat 500C Collezione Türkiye’de

Fiat 500, yeni Collezione Serisi ile otomobil ve modaseverlerin sevgisini kazanmaya devam ediyor.

Türkiye’de satışa sunulan ve Fiat 500’ün stilini bir adım daha öteye taşıyan “500C Collezione” beyaz ve gri renk kombinasyonu ile dikkat çeken Primavera ve Acquamarina ismi verilen beyaz-yeşil renk kombinasyonu ile ilk bakışta diğer kardeşlerinden ayrışıyor. 500C Collezione, sınıfının en büyüğü 7 inç büyüklüğündeki Apple Car Play desteği sunan TFT Uconnect ekranı, 1.2 litrelik 69 HP gücünde oldukça tutumlu benzinli Fire motora sahip.