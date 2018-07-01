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OTO YAŞAM:
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01 Temmuz 2018 Pazar 08:36
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Fiat 500C Collezione Türkiye’de

Fiat 500, yeni Collezione Serisi ile otomobil ve modaseverlerin sevgisini kazanmaya devam ediyor.

Fiat 500C Collezione Türkiye'de
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Türkiye’de satışa sunulan ve Fiat 500’ün stilini bir adım daha öteye taşıyan “500C Collezione” beyaz ve gri renk kombinasyonu ile dikkat çeken Primavera ve Acquamarina ismi verilen beyaz-yeşil renk kombinasyonu ile ilk bakışta diğer kardeşlerinden ayrışıyor. 500C Collezione, sınıfının en büyüğü 7 inç büyüklüğündeki Apple Car Play desteği sunan TFT Uconnect ekranı, 1.2 litrelik 69 HP gücünde oldukça tutumlu benzinli Fire motora sahip.

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