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OTO YAŞAM:
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01 Nisan 2016 Cuma 08:29
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Ford, yeni ürün stratejisini sundu

Ford, Cenevre Otomobil Fuarı’nda ürün portföyünün prömiyeri’ni gerçekleştirdi.

Ford, yeni ürün stratejisini sundu
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Yeni ürün stratejisi ile markasına duygu, heyecan ve yepyeni müşteri deneyimi katmayı hedefleyen Ford, Cenevre Otomobil Fuarı’nda lüks sınıftaki temsilcisi Vignale ailesinin genişleyen ürün portföyünü,  GT’nin yol ve yarış pistleri için olan modellerini, en güçlü seri üretim Fiesta ST200 modelini sundu. Ford, aynı zamanda Avrupa’daki SUV atağının vazgeçilmez üyesi yeni Kuga’nın Avrupa Motor Show Prömiyeri’ni gerçekleştirdi. 

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FORDCenevre Otomobil FuarıFord VignaleFord Fiesta ST200

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