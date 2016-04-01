Ford, yeni ürün stratejisini sundu

01 Nisan 2016 Cuma 08:29 Bu haber 7512 kez okundu.

Yeni ürün stratejisi ile markasına duygu, heyecan ve yepyeni müşteri deneyimi katmayı hedefleyen Ford, Cenevre Otomobil Fuarı’nda lüks sınıftaki temsilcisi Vignale ailesinin genişleyen ürün portföyünü, GT’nin yol ve yarış pistleri için olan modellerini, en güçlü seri üretim Fiesta ST200 modelini sundu. Ford, aynı zamanda Avrupa’daki SUV atağının vazgeçilmez üyesi yeni Kuga’nın Avrupa Motor Show Prömiyeri’ni gerçekleştirdi.