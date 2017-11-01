﻿
OTO YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Kasım 2017 Çarşamba 08:27
Bu haber 5450 kez okundu.

Nissan Qashqai yenilendi

Qashqai, yenilenen tasarımı ve geliştirilen sürüş performansıyla Türkiye’de satışa sunuluyor.

Nissan Qashqai yenilendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, “Qashqai yalnızca sahip olduğu teknolojilerle değil iç ve dış tasarımıyla da 10 yıldır sınıfının öncüsü konumunda. Türkiye ve Avrupa’da yıllarca en çok satan SUV modeli olması, ona bir lider duruşu kazandırdı. Şimdi yapılan premium yenilikler ve değişiklikler ile kuralları baştan yazacak. Yeni Qashqai, Nissan’ın Intelligent Mobility vizyonunun güçlü bir yansıması olan akıllı güvenlik özelliklerini, tasarımı ve konforu birleştirerek yeni dönemde şehrin hâkimi iddiasını sürdürecek, lider duruşuyla artık çok daha güçlü” dedi. 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Sinan ÖzkökNissan QashqaiQashqai
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Renault ve Dacia’dan Kış Güvenlik Servis Kampanyası Renault ve Dacia’dan Kış Güvenlik Servis Kampanyası
Mercedes-Benz Türk’ten özel fırsatlar Mercedes-Benz Türk’ten özel fırsatlar
Ferrari 812 Superfast Türkiye’de! Ferrari 812 Superfast Türkiye’de!
30.000’inci Mercedes-Benz Sprinter, üretim bandından indi 30.000’inci Mercedes-Benz Sprinter, üretim bandından...
DACIA’dan yeni bir özel seri: Dokker Combi Stepway Plus+ DACIA’dan yeni bir özel seri: Dokker Combi Stepway...
Hyundai IONIQ de 7 yıl garanti ile koruma altında Hyundai IONIQ de 7 yıl garanti ile koruma altında
Yukarı Çık

banner199

Renault ve Dacia’dan Kış Güvenlik Servis...
Renault ve Dacia, kış öncesinde araçlarına bakım ve onarım yaptırmak isteyen müşterilerine Kış Güvenlik...

Haberi Oku