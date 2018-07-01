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01 Temmuz 2018 Pazar 08:36
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Sınıfının lideri Transporter’dan 8+1 versiyon

Volkswagen Ticari Araç, efsanevi modeli Transporter’ın 8+1 koltuklu versiyonunu satışa sunuyor. Uygun fiyatı, konforlu sürüş ve ekonomik kullanım gibi özellikleriyle fark yaratacak araç, Türkiye’ye özel olarak tasarlandı.

Sınıfının lideri Transporter'dan 8+1 versiyon
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Araç, 2.0 TDI 150 PS gücündeki motor ve otomatik vites seçeneğiyle kalabalık ailelerin ve yolcu taşımacılığının ihtiyaçlarına konforlu ve ekonomik çözüm sunuyor. Çift kavramalı otomatik şanzıman (DSG) ile sunulan modelde, viraj dengeleme sistemi (ESP), anti patinaj sistemi (ASR), hill holder (yokuş kalkış desteği), yağmurda fren desteği, yüke duyarlı devrilme koruması (ARP) gibi birçok donanım da standart olarak bulunuyor.

 


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Volkswagen Ticari AraçTransporter
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